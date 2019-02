Osnabrück. Hortensie ist nicht gleich Hortensie. Genau genommen, gibt es zwei Gruppen, die unterschiedlich zurückgeschnitten werden wollen. Je nach Witterung kann damit im Februar, spätestens aber im März begonnen werden.

Die einen Hortensien blühen am sogenannten vorjährigen Holz, also an den Trieben des Vorjahres. Sie dürfen überhaupt nicht stark zurückgeschnitten werden. Die andere Gruppe Hortensien blüht am einjährigen Holz, also an den frischen Trieben. Sie werden stark zurückgeschnitten.



Beim Rückschnitt gilt es also, die einen von den anderen zu unterscheiden. Rispenhortensien (Hydrangea paniculata) und Schneeballhortensien (Hydrangea arborescens) bilden ihre neuen Triebe erst nach dem Austrieb an den frischen Zweigen. Schneidet man sie radikal bis auf zehn bis 15 Zentimeter über dem Boden zurück, fördert man starke Verzweigung und Blütenreichtum im kommenden Sommer. Die bekannte Schneeballhortensie „Annabelle“ bildet nach solch radikalem Rückschnitt beispielsweise besonders große Blütenbälle.

Anders sind Bauernhortensien (Hydrangea macrophylla) zu behandeln: Sie haben schon im Herbst die neuen Blütenknospen ausgebildet, die man gut sehen kann.Hier werden nur die alten Blüten abgeschnitten. Würde man diese Hortensien stark zurückschneiden, müsste man im Sommer auf die Blüte verzichten.

Wenn die Krone des Strauchs im Vorjahr schön dicht war, sollte man ältere Triebe im Kroneninneren ganz wegschneiden. Dieses Auslichten wirkt einer Vergreisung entgegen.