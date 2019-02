Pendeln liegt im Trend. Und damit ist nicht die esoterisch-rituelle Herausforderung des Schicksals gemeint, sondern die alltägliche, ganz bodenständige Fahrt vom Wohnort zum Arbeitsplatz und zurück. Laut Statistischem Bundesamt nehmen immer mehr Berufstätige immer weitere Wege auf sich und in Kauf, um zu ihren Job zu machen.

Thomas Skora vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung sieht für das Rekordhoch bei den Pendlerzahlen vier Gründe. Zum einen sorge die in den letzten 20 Jahren stark angestiegene Anzahl lediglich zeitlich befristeter Arbeitsverträge dafür, dass aufgrund der fehlenden langfristigen Perspektive „ein Umzug oft nicht lohnenswert erscheint“, gibt der wissenschaftliche Mitarbeiter zu bedenken.

Hinzu komme die stetige, mitunter explosive Steigerung der Mietsätze und der Grundstückspreise. Wer etwa noch einen alten Mietvertrag zu günstigeren Konditionen hat, überlegt eben zweimal, ob es der neue Job tatsächlich wert ist, dafür in eine teurere Wohnung umzuziehen. Oftmals rechnet sich auch dann nicht, wenn man die Fahrtkosten in einen anderen Ort mit einbezieht. Zudem arbeiten heutzutage in einer Paarbeziehung oft beide Partner, was die Entscheidung für einen gemeinsamen Wohnort oft erschwere, so Skora. Hier gilt es, Kompromisse zu finden, die für beide Seiten einen nicht übermäßigen Aufwand bedeuten.

Pendeln mit Zug oder Auto?

Auch eine verbesserte Verkehrsinfrastruktur trägt ganz praktisch dazu bei, dass sich das Pendlervolumen erhöht. Ist etwa der Öffentliche Personennahverkehr gut ausgebaut, wächst die Bereitschaft, ihn für den Weg zum Arbeitsplatz zu nutzen. Laut aktuellen Statistiken des Landes Niedersachsen legen allerdings weit mehr als die Hälfte aller Pendler ihre Wege per motorisiertem Individualverkehr zurück.

Je weiter der Job weg ist, desto mehr spielen allerdings Überlegungen eine Rolle, sich in den Zug zu setzten. Das hat für viele Berufstätige auch den Vorteil, sich während der Fahrt zu entspannen, schon einmal mit der Vorbereitung auf die Arbeit zu beginnen oder die Zeit zur Nachbereitung zu nutzen. Am Lenkrad des Autos ist es hingegen nicht möglich, etwas zu lesen, zu schreiben, konzentriert zu telefonieren oder sich einfach nur auszuruhen. Sehr wohl kann dort aber ein Hörbuch oder Musik zur Entspannung genutzt werden. Staus oder häufiges Umsteigen bei längeren Pendelstrecken führen dagegen tendenziell zu Stress. Und wer lange unterwegs ist, dem fehle es dann an Zeit für Aktivitäten wie Sport, mit denen sich dieser Stress reduzieren ließe, bringt Skora das Dilemma auf den Punkt.

Vor- und Nachteile des Pendelns

Studien würden belegen, „dass die Zunahme von Pendelstrecke oder -dauer mit negativen Folgen verbunden ist. Betroffene haben häufiger Bluthochdruck, Diabetes, Übergewicht, Migräne oder psychosomatische Beschwerden und sind häufiger krankgemeldet“, weiß Skora zu berichten. Zudem bliebe weniger Zeit für Familie, Freunde oder Hobbys. Wer sich allerdings trotz Handlungsalternativen ganz bewusst für das Pendeln entscheide, dem gehe es besser als demjenigen, der das Pendeln als Zwang wahrnähme. Es kommt also auch und vor allem auf die Einstellung an, mit der man sich buchstäblich auf den Weg macht. Wer diesen nicht nur als notwendiges Übel betrachtet, sondern auch als Möglichkeit, die Zeit zu nutzen, „fährt“ oft besser mit dem Pendelschicksal als jemand, der es überwiegend als Belastung empfindet. Es gilt, die persönlichen Vor- und Nachteile einer mehr oder weniger großen räumlichen Trennung von Wohnort und Arbeitsplatz individuell abzuwägen.

Osnabrück: Mehr raus als rein

Laut aktuellem „Pendleratlas“ bewegen sich von rund 147.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Region Osnabrück etwa 65.000, also mit 44,5 Prozent etwas weniger als die Hälfte, zur Arbeit in einen anderen Kreis. Auf der anderen Seite kommen etwas mehr als 42.000 Beschäftigte von dort zum Arbeiten nach Osnabrück und Umgebung, so dass man von einem negativen Pendlersaldo spricht, heißt: Mehr fahren zur Arbeit raus als in die Stadt rein. Die meisten sogenannten Auspendler, nämlich jeweils fast 5000, zieht es dabei in die Kreise Steinfurt und Vechta, gefolgt von Gütersloh, Minden-Lübbecke, Herford und Cloppenburg. Die Einpendler kommen dagegen überwiegend aus dem Kreis Steinfurt. Erst mit einigem Abstand folgen die anderen Kreise. Die Pendelbewegungen zwischen dem Kreis Osnabrück und dem Emsland sind überraschend auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau von jeweils um die 1.500 Personen in beide Richtungen.

Emsland: Mehr rein als raus

Die größten Gruppen der Einpendler in das Emsland kommen aus dem ostfriesischen Kreis Leer (mehr als 7.000) und der Grafschaft Bentheim (mehr als 6.000). Von den Auspendlern aus dem Emsland arbeiten die meisten im Kreis Steinfurt (fast 4.500), in der Grafschaft Bentheim (4.100) und in Cloppenburg (rund 3.000). In den Landkreis Osnabrück pendeln rund 1.400 Berufstätige aus dem Emsland, in die Stadt etwas mehr als 1.000. Insgesamt sind es etwas mehr als ein Fünftel aller sozialversicherungspflichtig beschäftigten Emsländer, die zum Arbeiten aus der Region raus in einen anderen Kreis pendeln. Etwa 6.000 mehr kommen allerdings in die umgekehrte Richtung rein, so dass für das Emsland eine positive Pendlerbilanz zu Buche steht: Die Region zieht mehr Arbeitende, die anderswo wohnen, an als umgekehrt.