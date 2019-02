Osnabrück. Kaum ein Gehölz ist so vielseitig wie der Zierapfel. Er ist zu allen Jahreszeiten ein attraktiver Blickfang. Wer sich mit dem Gedanken trägt, Zieräpfel zu pflanzen, sollte sich vorab im Angebot der über hundert Sorten gut orientieren, um die gewünschte Wirkung im Garten zu erzielen.

Ihre ganzjährige attraktive Wirkung haben alle Zieräpfel gemeinsam. Denn wenn im Herbst alle anderen Bäume ihre Blätter verloren haben, punkten Zieräpfel mit reichem Fruchtschmuck.

Die Wuchsformen der Bäume sind vielfältig und reichen von niedrigen Sorten, die in die Breite gehen, bis hin zu schlank in die Höhe wachsenden Bäumen von bis zu sechs Meter Höhe. Die meisten Sorten wachsen als junge Pflanzen aufrecht, können aber im Alter beträchtlich in die Breite gehen und ausladende Kronen bilden.

Die Blütezeit aller Arten und Sorten liegt zwischen Ende April und Ende Mai. Die gelben oder roten Früchte sind kirsch- bis walnussgroß und essbar. Sie hängen bei einigen Sorten je nach Temperatur bis weit in den Winter hinein an den Trieben. Die Herbstfärbung ist bei den meisten Zieräpfeln eher schwach ausgeprägt.

Fachkundige Beratung vor dem Kauf eines Zierapfels ist angesichts der Vielfalt des Angebotes angeraten.

Die Sorte „Wintergold“ ist ein weiß blühender Zierapfel, der eine Höhe von vier bis sechs Metern erreicht und im Alter ebenso breit werden kann. Im Herbst und Winter trägt er kleine gelbe Früchte.

Die Sorte „Evereste“ entwickelt aus rosa-violettfarbenen Blütenknospen hellviolett-rosafarbene Blüten, die im Verblühen weiß werden. Die Äpfelchen sind leuchtend rot.

Die Sorte „Royalty“ hat dunkle Blütenknospen, die sich zu dunkelroten Blüten öffnen. Der Baum wird bis zu sechs Meter hoch und bis zu drei Meter breit. Die Blätter treiben purpurrot aus und vergrünen im Sommer.

Für viele Gärten sind Zieräpfel zu groß. Wer einen Zierapfel für den Vorgarten oder aus anderen Gründen ein kleineres Exemplar sucht, wird beim Toringo-Apfel fündig. Dieser Zierapfel wächst in zehn Jahren nur gut einen Meter und blüht weiß an in Bögen überhängenden Zweigen. Ebenfalls klein bleiben die Sorten „Pomzai“ und „Tina“ (beide bis 1,50 Meter).

Im Container vorgezogene Gehölze können während der gesamten Vegetationsperiode eingepflanzt werden, solange der Boden frostfrei ist.