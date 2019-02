Berlin. Die Berliner Fluggesellschaft Germania hat Insolvenz beantragt und ihren Flugbetrieb eingestellt. Was Passagiere jetzt wissen müssen.

2017 traf es Air Berlin, nun Germania: Die angeschlagene Fluggesellschaft Germania hat Insolvenz beantragt und stellt mit sofortiger Wirkung ihren Flugbetrieb ein. Auch der Flughafen Osnabrück/Münster (FMO) ist davon betroffen. Germania hat am FMO die Ziele Antalya, Faro, Fuerteventura, Madeira, Gran Canaria, Hurghada, Istanbul, Lanzarote, Malaga, Mallorca und Salzburg angeflogen. Am Dienstag fällt der Flug um 14.05 Uhr nach Lanzarote aus. Die FMO-Geschäftsführung will sich für Ersatzangebote einsetzen. Was bedeutet das für Passagiere, die aktuell einen Germania-Flug gebucht haben?

Was können Passagiere tun, die eine Pauschalreise mit Germania-Flug gebucht haben?

Passagiere, die ihren Germania-Flug im Rahmen einer Pauschalreise gebucht haben, sollen sich laut Mitteilung des Unternehmens direkt an ihren Reiseveranstalter wenden, um eine Ersatzbeförderung zu erhalten. Der EU-Pauschalreiserichtlinie zufolge muss der Veranstalter für Ersatz sorgen, ohne Extrakosten für den Kunden. Dabei können sich allerdings die Flugzeiten empfindlich ändern und Zeit am Urlaubsort verloren gehen. Unter Umständen können Urlauber dann Geld zurückverlangen.

Was können Passagiere tun, die direkt bei Germania einen Flug gebucht haben?

Für Passagiere, die ihr Flugticket direkt bei Germania gekauft hätten, bestehe aufgrund der Gesetzeslage "bedauerlicherweise kein Anspruch auf Ersatzbeförderung", teilte das Unternehmen mit.

Ansprüche auf Entschädigung nach der Fluggastrechte-Verordnung der EU wegen Annullierung oder Nichtbeförderung (250, 400 oder 600 Euro – je nach Entfernung zum Zielort) können beim Insolvenzverwalter angemeldet werden. Ob diese allerdings ausgezahlt werden, ist fraglich. In der Gläubigerkette stehen Fluggäste nämlich weit hinter Banken oder Arbeitnehmern.

Welche Angebote gibt es von anderen Airlines für Reisende mit Germania-Flugticket?

Verschiedene Fluggesellschaften bieten den betroffenen Passagieren verbilligte Tickets an. Die größten Überschneidungen in den Flugplänen gebe es mit der Tochter Eurowings, erklärte ein Lufthansa-Sprecher am Dienstag in Frankfurt. Die Angebote richten sich insbesondere an Passagiere, die nicht mit einem Pauschalreiseveranstalter unterwegs sind.

Im Ausland gestrandete Germania-Kunden könnten für Rückflüge bis Ende Februar 2019 ab sofort auf der Eurowings-Seite Flüge buchen und erhielten im Nachhinein die Hälfte des Flugpreises erstattet. Das gleiche Verfahren bietet Tuifly an. Condor will Germania-Gäste ebenfalls für die Hälfte transportieren, sofern im Standby-Verfahren Plätze frei sind.

Zusätzlich soll auf lufthansa.com in den kommenden Tagen ein Buchungsverfahren eingerichtet werden, mit dem verbilligte Tickets der Netzwerk-Airlines Lufthansa, Swiss und Austrian gebucht werden können. Hier sind pauschale Nettopreise von 50 Euro (Europa) und 200 Euro (Naher Osten) geplant.

