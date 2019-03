Sieben Fehler, die Hochzeitspaare auf keinen Fall machen sollten

Osnabrück. Wer oft zu Hochzeiten eingeladen wird, der entwickelt mit der Zeit vor allem einen Blick dafür, was dabei so alles schlecht läuft. Hier sind sieben wohlgemeinte Ratschläge aus der Sicht eines erfahrenen Gastes.

Zwischen 25 und 35 – liegt grob geschätzt – dieses Alter, in dem sozial kompetenten Menschen verlässlich jedes Jahr im Frühling die Hochzeitseinladungen in den Briefkasten flattern. Freunde, Arbeitskollegen, Cousins und Geschwister geben sich das Ja-Wort. Und das ist Grund zur Freude und zum Feiern. Eigentlich! Denn bei jeder Hochzeit gibt es auch den ein oder anderen Moment, an den sich die Gäste nicht gerne zurückerinnern, weil er peinlich, verkrampft, kitschig oder gar übergriffig war. Damit den zukünftigen Hochzeitspaaren die Fehler ihrer Vorgänger nicht wiederholen, gibt es hier ein paar Tipps aus der Sicht eines erfahrenen Gastes:

1. Der Junggesellenabschied



Eins vorweg: Diese Nacht ist nicht die Nacht eures Lebens! Aller Voraussicht nach werdet ihr auch noch als verheiratete Leute ausgiebig feiern gehen, und wahrscheinlich habt ihr es vor eurer Verlobung auch schon getan – zumindest wäre das sehr wünschenswert. Es gibt also keinen Grund, den Junggesellenabschied derart zu überhöhen, wie es derzeit leider häufig getan wird. Es gilt ja inzwischen als verpönt, in der Heimatstadt zu feiern, sich weniger als eine Aktivität vorzunehmen oder ohne gemeinsames Outfit aufzulaufen. Dabei hat sicher nicht jeder eurer Gäste Lust, für euren Junggesellenabschied ein Vermögen auszugeben – geschweige denn, sich mit Kostüm und Bauchladen zum Affen zu machen. Der hysterische Versuch, die wirklich allerbeste Nacht aller Nächte zu zelebrieren, kann nur nach hinten los gehen. Und im Ergebnis bleibt der Junggesellenabschied dann doch nur hinter den übergroßen Erwartungen zurück. Also schraubt sie besser erst gar nicht so hoch.



2. Die Vorbereitungen



Eine Hochzeit ist anstrengend – nicht nur für die Brautleute, sondern auch für die Gäste. Also verlangt nicht zu viel von ihnen, besonders wenn sie nicht zum aller engsten Familien- oder Freundeskreis gehören. 80 Einladungskarten zu verteilen, eine vierstöckige Torte zu backen oder das geliebte Auto des Großvaters als Brautwagen zur Verfügung zu stellen, kann enorm viel Zeit und Überwindung kosten. Kein Zweifel, eure Gäste werden es tun, um euch glücklich zu machen. Aber vielleicht tun sie es nur mit einem Zähneknirschen. Und je mehr Bitten ihr habt, und je größer der Aufwand ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass eure gute Beziehung darunter leidet. Im Übrigen gilt auch für Trauzeugen, Eltern, Geschwister und beste Freunde: Sie helfen euch sicher gern bei euren Vorbereitungen. Aber bitte bedankt euch ordentlich dafür! Hilfe ist nicht selbstverständlich, auch nicht für Hochzeitspaare.



3. Der Dresscode



Bei dem Thema kann man es den Gästen ehrlich gesagt fast nicht recht machen. Gibt man ihnen so gar keinen Hinweis, was sie zu der Hochzeit tragen sollen, sind sie unsicher und fragen ziemlich sicher nach. Oder sie kommen, wie sie es für richtig halten, und fühlen sich nachher under- oder overdressed. Ein dezenter Wink mit dem Zaunpfahl kann also nicht schaden. Übertreiben sollte man es mit den Kleiderregeln trotzdem nicht. Der versuch, alle weiblichen Gäste, alle Trauzeuginnen oder Brautjungfern in eine bestimmte Farbe oder noch schlimmer in ein bestimmtes Kleid zu zwängen, kann nur für Unmut sorgen. Auch wenn es auf dem Hochzeitsfoto noch so "schöööön" aussieht: Nicht jeder will sich extra für euren Tag der Tage ein neues Outfit kaufen. Und nicht jedem steht der gleiche Schnitt, oder die selbe Farbe. Gleiches gilt natürlich auch für die Kleidung der männlichen Gäste. Motto- oder Kostümpartys verbieten sich vor diesem Hintergrund von selbst.



4. Das Gästebuch



Ein Gästebuch, gefüllt mit den guten Wünschen von Freunden und Familie, kann auch nach Jahren noch ein schönes Erinnerungsstück an die Hochzeit sein – so denkt ihr euch das vielleicht. Aber ganz ehrlich: Überfordert von der kreativen Aufgabe, schreiben die meisten eurer erprobten Gäste doch eh die selben, nichtssagenden, unpersönlichen Kritzeleien hinein, wie auch schon bei der letzten Hochzeit. Da hilft auch der Versuch nicht, immer neue gestalterische Herausforderungen zu stellen. Die obligatorische Leinwand, auf der die Gäste einen Fingerabdruck aus grüner Farbe hinterlassen, sodass die Flecken zusammen wie ein Baum aussehen, ist ja quasi ein Klassiker – auch wenn sich die Frage stellt, welches Paar sich das zweifelhafte Kunstwerk später wirklich über die Wohnzimmercouch hängt. Die Gäste beschriftete Holzherzchen in einen Bilderrahmen werfen oder ihre Glückwünsche auf Jenga-Steine schreiben zu lassen, ist schon wahnwitzig. Aber wer auf einer feucht-fröhlichen Feier eine Holzbank aufstellt, und die Gäste bittet, im Laufe des Abends ihre Namen einzugravieren, der muss sich wahrlich nicht wundern, wenn das gute Stück am nächsten Morgen mit Obszönitäten beschriftet ist.

5. Essen und Getränke

Beim Hochzeitsmenü wollt ihr es allen Gästen recht machen, der Oma genauso wie dem Kind, dem Fleischliebhaber wie der Vegetarierin. Also lautet das Motto: nicht zu viel wagen, alle sollen etwas finden. Trotzdem muss es doch noch andere Speisen zur Auswahl geben, als immer nur Schweinemedaillons an Champignon-Rahmsoße mit Kroketten und Buttergemüse. Der Überraschungseffekt für die Gäste verfliegt spätestens bei der dritten Hochzeit im Jahr – versprochen. Auch kommt es in der Regel nicht besonders gut an, den Gästen auf der Feier den Schnaps zu verbieten, aus Angst, jemand könnte unter Alkoholeinfluss aus der Rolle fallen. Und dann ist da noch die Sache mit der Hochzeitstorte, die das Brautpaar traditionell zusammen anschneidet. Wer dabei die Hand oben hat, hat auch in der Ehe die Oberhand, sagt man. Das ist an sich schon eine steile These. Aber wer aus Gründen der Gleichberechtigung jetzt ein Messer mit zwei Griffen verwendet, der setzt dem Quatsch die Krone auf.

6. Der individuelle Stil

Eine Hochzeitsfeier ist etwas sehr persönliches. Es kommt auf die Details an. Und deshalb versuchen offenbar viele Brautpaare, insbesondere aber Bräute, sich in den sozialen Netzwerken inspirieren zu lassen. Und weil alle die selben Quellen haben, sieht letztendlich jede Hochzeit gleich aus. ALLE Bräute tragen gerade Kleider im Vintage-Boho-Stil. Der Brautstrauß sieht derzeit IMMER aus, wie am Wegesrand gepflückt. Die Gäste sollen sich IMMER in einem goldenen Rahmen fotografieren lassen. Außerdem bringen ALLE Hochzeitsfotografen die obligatorische Fotobox mit. JEDES MAL gibt es eine Candybar. Oder eine Dounut-Wand. Und beim Ehrentanz wird IMMER Ed Sheerans Song "Perfect" gespielt. Letztendlich kommt man sich als häufiger Hochzeits-Gast vor, wie in einer nie enden wollenden Instagram-Story. Und kann sich am Ende der Saison kaum zurück erinnern, was er bei welchem Paar erlebt hat. Wie wäre es mal mit einer wirklich individuellen Feier?

7. Reden, Lieder und Gedichte

Eine Hochzeit ist ein Fest der Liebe – aber bitte überlegt euch vorher gut, ob und wie ihr eurer Liebe während der Feier Ausdruck verleihen wollt. Ein Lied auf die Liebe anzustimmen, ein selbst geschriebenes Gedicht vorzutragen oder einen Schwank aus der gemeinsamen Beziehung zu erzählen mag romantisch sein – wenn man es denn kann. Aber nichts ist schlimmer als schiefe Töne von der Braut, gestotterte Sätze des Bräutigams oder sonstige pikante Informationen vom frisch vermählten Paar. Auch wenn das Mikrofon auf der Bühne euch noch so verlockend erscheint: Eure Gäste wollen mit euch feiern, und sich nicht für euch schämen. Also überlegt euch gut, ob ein Solo-Auftritt wirklich der richtige Programmpunkt für eure Hochzeit ist.







*Sarah Meyer ist nicht der richtige Name unserer Autorin. Sie will anonym bleiben, um die Hochzeitspaare in ihrem Freundes- und Familienkreis nicht bloß zu stellen. Allen zukünftigen Hochzeitspaaren wünscht sie vor allem eins: Viel Spaß beim Feiern!