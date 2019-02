Hamburg. Wie Unternehmen ihre Produkte in Deutschland bewerben dürfen, ist grundsätzlich klar geregelt – insbesondere, wenn sich die Werbung an Kinder richtet. Allerdings gibt es ein Lücke, die seit sieben Jahren nicht von der EU-Kommission geschlossen wurde und der Wettbewerbszentrale so die Hände bindet.

Sie sind bunt, lustig, süß und stecken voller Vitamine. Zumindest will das die Werbung von zuckerhaltigen Naschereien wie "Nimm 2" glauben machen. In Großbuchstaben steht dort sogar auf der Verpackung "Vitamine & Naschen". Tatsächlich wurden die bunten Kaubonbons nachträglich mit Vitaminen versetzt. Fraglich ist aber, ob die Gesundheit von Kindern der vorrangige Grund dafür war oder die "Health Claims Verordnung" (Gesundheitsbotschaften) der Europäischen Union.

Studie: So schädlich ist Zucker für Kinder

An der Tatsache, dass die Bonbons von "Nimm 2" bis zu 68 Prozent aus Zucker bestehen, besteht hingegen kein Zweifel. Dem gegenüber stehen knapp 250 Milligramm Vitamin C – also ist nicht mal ein Viertel Gramm pro 100 Gramm Vitamin C in den Bonbons enthalten. Trotzdem darf sich das Unternehmen Storck seit Jahren mit dem Slogan "Vitamine & Naschen" an Kinder wenden und Eltern vorgaukeln, sie täten ihren Sprösslingen damit auch noch etwas Gutes. Denn mit der Zuckermenge wird natürlich nicht großspurig geworben – ganz im Gegenteil. Um sie zu finden, muss man erst einen genauen Blick aufs Kleingedruckte und die dort aufgeführten Nährwertangaben werfen.

Wie schädlich Zucker tatsächlich für Kinder ist, belegte kürzliche eine Studie der University of California in San Francisco. Grund für die Studie war, dass heutzutage weltweit immer mehr Kinder an Übergewicht sowie an den typischen Gesundheitsbeschwerden leiden würden: Bluthochdruck, hohe Blutzuckerspiegel, übermässige Fettansammlung besonders im Bauchbereich und zu hohe Cholesterinwerte. Treten mindestens zwei oder mehr dieser Symptome gleichzeitig auf, spricht man vom metabolischen Syndrom, was wiederum über kurz oder lang zu Diabetes, Herzkrankheiten, einer Fettleber und Schlaganfall führen kann.



Bei der Studie reduzierte man die Zuckerzufuhr von übergewichtigen Kindern, ohne jedoch ihre Kalorienaufnahme zu senken. Der Ergebnis war überwältigen, wie Dr. Jean-Marc Schwarz vom College of Osteopathic Medicine an der Touro University California und Autor der Studie sagte: "Noch nie waren die Ergebnisse so eindeutig wie in dieser Studie; schon nach neun Tagen, in denen die Kinder viel weniger industriellen Zucker essen durften als zuvor, konnten wir unglaubliche Veränderungen bei allen Kindern feststellen."

Die Ergebnisse:

Der diastolische Blutdruck war um 5 mm/Hg gesunken



die Blutfette um 33 Punkte



das LDL-Cholesterin um 10 Punkte



die Leberfunktionen hatten sich verbessert



der Nüchternblutzucker war um 5 Punkte gesunken und



die Insulinwerte waren gar um ein Drittel zurückgegangen



EU-Kommission gibt keine Handhabe

Zurück zum Thema Werbung, denn Storck und "Nimm 2" sind dahingehend kein Einzelfall: Es gibt viele Marken und Produkte, die sich mit ihren Werbeversprechen an der Grenze des Vertretbaren und darüber hinaus bewegen. Grundsätzlich unterliegt Werbung in Deutschland zwar einer Menge Auflagen – vor allem, wenn sie sich an Kinder wendet –, aber es gibt gewisse Schlupflöcher, die es Unternehmen ermöglichen, potenziell ungesunde Lebensmittel gesundheitsfördernd zu bewerben. Selbst der deutschen Wettbewerbszentrale sind dabei nach eigener Aussage die Hände gebunden.

Denn wie Hanna Gempp, Justiziarin und Mitglied der Geschäftsleitung der Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs, erklärt, dürfen durch die "Health Claims Verordnung" (HCVO) der EU seit 2012 grundsätzlich nur noch wissenschaftlich belegte nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben verwendet werden. Soll heißen: Storck darf nur deshalb noch mit dem Gesundheitsslogan "Vitamine & Naschen" werben, weil sie den Bonbons nachträglich Nährstoffe beziehungsweise Vitamine zuführen.



Zudem wurde aber in der HCVO der Einsatz von Nährwertprofilen verankert. Durch diese soll, vereinfacht ausgedrückt, die Bewerbung von potentiell ungesunden Lebensmitteln verhindert werden. Ziel dieser Nährwertprofile sei, Höchstwerte für Zucker, Fett und Salz festzulegen, bei deren Überschreitung gesundheitsbezogene Werbung nicht mehr möglich sein soll.

Das Problem ist nur, sagt Gempp: "Diese Nährwertprofile existieren bis heute nicht. Hieraus folgt, dass es aus wettbewerbsrechtlicher Sicht zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu beanstanden ist, wenn ein Lebensmittel, das zum überwiegenden Teil aus Zucker besteht, mit nährwert- oder gesundheitsbezogenen Angaben beworben wird."

Wie es aus ethisch-/moralischer Sicht zu beurteilen sei, dass die EU der Wettbewerbszentrale bis heute keine Handhabe gegeben hat, um Werbung für potenziell ungesunde Lebensmittel zu geißeln, stehe auf einem anderen Blatt, sagt Gempp – insbesondere bei Produkten, die sich an Kinder richten. Verbraucherzentralen und NGOs befassen sich daher mit dieser Thematik.

Foodwatch kritisiert seit Jahren

So auch der gemeinnützige Verein Foodwatch, der bereits im Jahr 2010 erstmals Kritik gegenüber Herstellern – im Speziellen auch Storck beziehungsweise "Nimm 2" – äußerte, die mit sogenannten Health Claims werben, die sie nach ihrer Meinung nicht verdienen würden. Ein Jahr später verlieh Foodwatch sogar den "Goldenen Windbeutel" und meint dazu: "Nimm 2 ist nicht für Kinder". Bis heute hat sich jedoch nichts an der gesundheitsbezogenen Werbung der zuckersüßen Bonbons verändert.

Auf Nachfrage kritisiert Dario Sarmadi, Pressesprecher von Foodwatch, vor allem, dass Verbraucher regelmäßig mit irreführenden Gesundheitsbotschaften getäuscht würden: "Auf dem Etikett können sie ganz legal mit positiven Gesundheitseffekten werben, auch wenn das gesamte Lebensmittel keineswegs gesund ist." Deshalb fordere auch Foodwatch, dass die EU "Regeln einführt, die es nur noch Produkten erlaubt, mit Health Claims zu werden, die auch den WHO-Kriterien für ausgewogene Lebensmittel genügen."

Kommission sieht sich nicht in der Schuld

Mit dem Verweis der Wettbewerbszentrale sowie der Kritik von Foodwatch konfrontiert, räumt die EU-Kommission auf Nachfrage unserer Redaktion zwar ein, dass es die in der Health Claims angekündigten Nährwertprofile, die eine Bewerbung potenziell ungesunder Lebensmittel verbieten würde, bisher nicht gebe. Der Grund für die jahrelange Verzögerung sei aber eine Diskussion mit Mitgliedstaaten und Stakeholdern (Interessengruppen) über eine wissenschaftliche Stellungnahme der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit zu den angekündigten Nährwertprofilen.

Auf die Frage, wie eine derartige Diskussion mehrere Jahre andauern könne, entgegnete man uns: "Das vorgeschlagene System löste eine intensive Debatte unter allen Beteiligten aus, in der bisher kein Konsens erzielt werden konnte."

Als Reaktion hat die EU-Kommission im Oktober 2015 eine umfassende Überprüfung der Verordnung angestoßen. Diese laufe nun immer noch – dreieinhalb Jahre später. Zudem sei eine externe Studie dazu im Juni 2018 fertiggestellt worden, wie die Kommission erklärt und ergänzt: "Ein darauf basierendes Arbeitspapier der Europäischen Kommission soll bis Mitte 2019 fertiggestellt sein." Die Ergebnisse der Prüfung werde man dann mit Stakeholdern und der Öffentlichkeit diskutieren.



Verbot von Dextro Energy

Nachdem die Schuld von der Wettbewerbszentrale weitergeschoben wurde, wird diese von der EU-Kommission direkt wieder zurückgeschickt: "Es ist zwar in der Tat schwierig, die Verwendung begründeter gesundheitsgezogener Angaben auf einem Lebensmittel zu verbieten, solange keine Nährwertprofile festgelegt sind - aber wir möchten betonen, dass auch nach den derzeit geltenden Regeln [...] grundsätzlich keine Irreführung der Verbraucher erfolgen darf." Deshalb seien die nationalen Behörden verantwortlich für die Durchsetzung des EU-Rechts.

In genau diesen Sachverhalt mischte sich die EU-Kommission bereits ein, als es um die Bewerbung des Traubenzucker-Produkts "Dextro Engery" ging. Damals verweigerte sie die Zulassung der Werbung für Traubenzucker. Und das obwohl die Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit bestätigte, dass diese Aussagen zur Bewerbung des Produkts richtig und auch weitere formale Kriterien erfüllt seien – der Verzehr von Glukose wirke sich tatsächlich auf den Energiestoffwechsel aus.

Die Werbung "Glukose unterstützt die körperliche Betätigung" sende ein verwirrendes Signal an die Verbraucher. Denn die Werbung rufe zum Verzehr von Zucker auf, obwohl weltweit eine Verringerung des Zuckerkonsums empfohlen werde. Dieser Argumentation schloss sich anschließend auch der Europäische Gerichtshof an und verbot "Dextro Energy" im März 2016 somit die Positiv-Werbung für Traubenzucker.

Wo ist der Unterschied?

Eine Entscheidung, die etwas willkürlich wirkt, wenn man in die Süßigkeiten-Regale der großen Supermarkt-Ketten schaut und darauf achtet, wie dafür geworben wird. Wo die EU-Kommission jetzt den Unterschied zwischen dem Aufruf zum Verzehr von Zucker bei "Dextro Energy" und "Nimm 2", sieht, wollten wir deshalb wissen.

Ein Vergleich lasse sich nach Auffassung von Brüssel jedoch nicht ziehen, weil zwei verschiedene Regelungen betroffen seien. "Während „Nimm 2“ ein zugelassene gesundheitsbezogene Angaben (Anm. d. Red.:Health Claim) zur Förderung von Vitamin C verwendet, wollten Dextrose-Tabletten gesundheitsbezogene Angaben erheben, der im Wortlaut spezifisch für Zucker wirbt." Das zu genehmigen, verweigerte die EU-Kommission. Demnach könnte nur die langerwartete Einführung von Nährwertprofilen, wie es bereits 2012 verabredet wurde, der Bewerbung von ungesunden Lebensmitteln einen Riegel vorschieben.



Bis dahin dürfen Unternehmen Storck ihre potenziell ungesunden Produkte weiterhin mit gesundheitsbezogenen Angaben bewerben, solange sie diese nachträglich mit irgendwelchen Nährwerten wie Vitaminen oder Calcium versetzen. Ob sich diese Werbung dann noch an Kinder wendet, findet überhaupt keine Beachtung, weil es keine rechtliche Handhabe gibt, die das verbieten würde.

Experte versteht Unmut, aber hat keine rechtlichen Zweifel

Für Dr. Stephan Lück, Ernährungswissenschaftler und Lebensmitteltechnologe, ist ein gewisser Unmut ob dieser Bewerbung grundsätzlich verständlich. Allerdings liege aus seiner Sicht bei dem Werbeslogan „Vitamine und Naschen“ keine eindeutige gesundheitsbezogene Werbeaussage vor.

Der Verbraucher werde durch diese geschickte Anordnung der zwei Begriffe "Vitamine" und "Naschen" zwar assoziativ beeinflusst, weil der Begriff Vitamine mit Wohlbefinden,Gesundheit,Leistungsfähigkeit und hoher Qualität assoziiert wird. Somit werde das gesundheitlich negativ behaftete „Naschen“ positiviert, erklärt Lück, fügt jedoch an: "Fakt ist aber, dass der Begriff Vitamine nur das Benennen von Zutaten oder Inhaltsstoffe darstellt. Und nicht per se als gesundmachend. Und der Begriff Naschen für die Süßigkeit. Daher denke ich ist die Bezeichnung aus streng rechtlicher Sicht erlaubt."

Das Fazit des Ernährungsexperten lautet deshalb: "Hier haben wir ein Beispiel wie geschickt eine professionelle und gezielt getätigte Kennzeichnung und Darstellung von Produkten Emotionen und Attraktivität wecken kann und natürlich zum Kauf animiert. Ohne, dass real das Produkt gegenüber vergleichbaren Produkten einen Mehrnutzen besitzt!"