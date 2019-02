Osnarück. Manche Nachnamen können auf den ersten Blick für Verwirrung sorgen. Das gilt vor allem, wenn die Abkürzung "gen." Bestandteil des Namens ist.

Wer private oder dienstliche Einladungen verschicken möchte und auf der Gästeliste einen Eintrag, wie beispielsweise „Meier, gen. Schulze“ findet, der kann schon ins Grübeln kommen: Was bedeutet „gen.“? Diese Abkürzung steht für genannt.

Es handelt sich also nicht um einen Doppelnamen, auch keinen Spitznamen, sondern um einen Genanntnamen oder auch sogenannten Vulgonamen. Diese sind im Mittelalter entstanden, in einer Zeit als sich langsam Familiennamen herausbildeten. Doch, wenn jemand Meier heißt, wieso wird er dann mit Schulze angeredet? Wird er das denn in jedem Fall und zu jeder Gelegenheit? Und unter welchem Buchstaben ordnet man später gegebenenfalls die Visitenkarte ein?

Das Besondere: Der Genanntname bezieht sich nicht auf einen Familiennamen, sondern der bezeichnet eine oder mehrere Personen nach dem Namen eines Bauernhofs oder eines Guts. Damit wollte man früher sicherstellen, dass der Hofname nach Übernahme erhalten blieb, auch wenn der Bauer ohne einen männlichen Erben geblieben war. In dem fiktiven Beispiel wären also Herr oder Frau Meier diejenigen, die auf dem Hof Schulze leben. Entweder, weil Herr Meier die Erbin des Schulze-Hofs geheiratet hat oder das Ehepaar den Hof von dem ursprünglichen Eigentümer Schulze gepachtet hat. Mit dem Wechsel der Hofadresse wechselte auch der Genanntname. Er konnte später aber auch zum Doppelnamen werden.

Heute lautet in so einem Fall der behördliche Familienname: von Meier gen. Schulze. Auf einer Gästeliste würde er also genauso erscheinen, wie auch in behördlichen Anschreiben. In allen anderen Fällen lautet die schriftliche wie auch die mündliche Anrede Herr und Frau von Schulze – so wollen sie schließlich genannt werden. Das Paar würde sich dagegen im Gespräch wahrscheinlich nur mit Schulze vorstellen. Die Visitenkarte oder auch Erinnerungsfotos von den Beiden würde man jedoch unter „M“ einordnen – unter „S" kann man ja dann eine entsprechende Notiz zur Erinnerung hinterlassen.