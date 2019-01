Osnabrück. Der neue Monat beginnt wieder mit ein paar neuen Regelungen, beispielsweise bei der Berechnung der Erwerbsminderungsrente. Weitere Änderungen zum 1. Februar 2019 hier.

Steuern, Einnahmen, Gesundheit, Pflege, Auto, Umwelt und Energie: Mit dem Jahreswechsel traten viele neue Gesetze und Regelungen zu verschiedenen Themen in Kraft, auf die sich Verbraucher in Deutschland einstellen müssen. Im Februar sieht es etwas ruhiger aus. Hier ein Überblick:

Höhere Erwerbsminderungsrente

Wer ab 1. Januar wegen einer Erwerbsminderung in Rente gegangen ist, bekommt mehr Geld als bisherige Erwerbsminderungsrentner. Das liegt daran, dass ab 1. Februar die sogenannten Zurechnungszeiten um drei Jahre und fünf Kalendermonate angehoben werden, erklärt die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.

Neues Handelsabkommen

Das Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Japan tritt am 1. Februar in Kraft. Es entsteht damit auch der weltweit größte Raum mit den gleichen Datenschutz-Standards.

Whatsapp nicht mehr werbefrei

Ab 1. Februar kann Whatsapp Werbeanzeigen platzieren. Eine beim Kauf des Messenger getroffene Vereinbarung zwischen dem jetzigen Besitzer Facebook und den Whatsapp-Gründern, die Werbung bisher untersagte, läuft zu diesem Termin aus. Damit werden die bereits von Whatsapp-Geschäftsführer Matt Idema angekündigten Werbeanzeigen im "Whatsapp-Status" möglich. Der privaten Chatverläufe sollen dagegen werbefrei bleiben. (Weiterlesen: Facebook bestätigt: Werbung auf Whatsapp kommt ab 2019)

Vignette 2018 endgültig Geschichte

Nun ist auch für Autofahrer, die viel in Österreich, Schweiz und Tschechien oder in Slowenien unterwegs sind, 2018 endgültig Geschichte. Ab 1. Februar ist in diesen Ländern nur noch die neue 2019er-Vignette gültig: „Wer keine gültige Vignette vorweisen kann oder sie nicht richtig an der Windschutzscheibe angebracht hat, muss mit teils drastischen Geldbußen rechnen“, warnt der ADAC in einer Mitteilung. (Mit dpa)