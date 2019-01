Osnabrück Von Fahrzeugbau bis Logistik, von Papier- bis Metallverarbeitung, von großen Industrie- bis hin zu renommierten mittelständischen Spezialbetrieben: Der Wirtschaftsraum Osnabrück und Emsland zeichnet sich durch einen breit gefächerten Branchenmix aus, der Berufsanfängern oder -umsteigern vielfältige Perspektiven und Karrieremöglichkeiten bietet. Ein Überblick.

Die Universitätsstadt in Südwestniedersachsen ist vor allem industriell geprägt. Besonders viele Beschäftigungsmöglichkeiten bietet die Metallverarbeitung, die Papier-, sowie die Automobilindustrie. Doch auch im Bereich Logistik und Handel gibt es vielversprechende Stellenangebote in Osnabrück. Viele Arbeitgeber werden in regelmäßigen Abständen als einer der besten ihrer Branche ausgezeichnet.

Im Ranking des Nachrichtenmagazins Focus von 2017 waren das etwa die Stadtwerke Osnabrück für den Bereich „Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung“. Ihr Vorstandsvorsitzender Christoph Hüls führt das vor allem auf das fachliche und persönliche Weiterbildungsangebot für Angestellte und Bewerber zurück. „Neben lebensphasenorientierten Beschäftigungsmodellen und dem betrieblichen Gesundheitsmanagement bieten die Stadtwerke zusätzlich zur klassischen Führungskarriere die Möglichkeit einer Fachkarriere“, betont er.

Papier und Beton

Die im Stadtteil Gretesch ansässige Felix Schoeller Group erreichte einen Spitzenplatz im Bereich „Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen, Metallen und Papier“. Bereits im Jahr 1895 gegründet, ist das gesellschaftergeführte Familienunternehmen inzwischen Weltmarktführer bei Foto- und Dekorpapieren und beschäftigt weit mehr als 2000 Mitarbeiter an insgesamt acht Produktionsstätten weltweit.

In der Baubranche hat die Firma Köster als einer der besten Arbeitgeber in Deutschland abgeschnitten. Der führende Anbieter im Bereich Hoch,-Tief und Tunnelbau verfügt über ein Netzwerk von mehr als einem Dutzend Ausbildungszentren und über 20 Niederlassungen. „Kein Unternehmen kann sich weiterentwickeln, wenn seine Mitarbeiter nicht die Chance bekommen zu wachsen. Deshalb nimmt die individuelle Fortbildung in der unternehmenseigenen Köster-Akademie einen hohen Stellenwert ein“, betont Carsten Knoth, Geschäftsführer und kaufmännischer Vorstand der Osnabrücker Köster GmbH.

Feinkost und Fahrzeuge

Im Dienstleistungsbereich wurde die Firma Piepenbrock zum vierten Mal in Folge ausgezeichnet. Das Osnabrücker Familienunternehmen, das an rund 800 Standorten mehr als 26.000 Mitarbeiter beschäftigt, gehört zu den führenden Deutschlands, wenn es um Facility Management, Gebäudereinigung, Sicherheit und Instandhaltung geht. „Wir erbringen Leistungen von Menschen für Menschen, deshalb ist die Auszeichnung als bester Arbeitgeber für uns von besonderer Bedeutung“, betont der geschäftsführende Gesellschafter Arnulf Piepenbrock.

Im südlichen Landkreis gehörte die Dissener Homann Feinkost GmbH zu den Top-Arbeitgebern im Bereich „Lebens- und Genussmittel“ sowie in der Sparte „Fahrzeugbau“ der Landmaschinenhersteller Amazone aus Hasbergen, dicht gefolgt von der im selben Bereich tätigen Firma Krone aus Spelle im südlichen Emsland. Die zentrale Lage in der Nähe von Verkehrsknotenpunkten am Drehkreuz der beiden Achsen Berlin-Amsterdam und Hamburg-Köln macht Osnabrück zudem zu einer Hochburg von Logistikunternehmen, von denen sich die weltweit tätige Spedition Hellmann und der Textiltransportspezialist Meyer & Meyer in der Liste wiederfinden.

Beste Karrierechancen

Neben dem Kaufmann/-frau für Spedition und Logistikdienstleistungen sind Papiertechnologe/-technologin, Metallbauer/-in und Berufskraftfahrer/-in die entsprechend meistgesuchten Ausbildungsberufe in der Friedensstadt, die zudem und unter anderem auch für die Herstellung von Eis und Pralinen, Kupferdächern oder Fahrstühlen bekannt ist. Ein gewachsener, breit gefächerter Branchenmix mit einer Reihe mittelständischer „Hidden Champions“ findet sich auch im Emsland wieder – neben großen Industrieunternehmen der Holz- und Kunststoffverarbeitung, der Energiewirtschaft und der Metall-, Maschinenbau-, Fahrzeug- und Schiffbaubranche, wo die Papenburger Meyer-Werft eine weltweit bedeutende Rolle im Bau von Kreuzfahrtschiffen spielt. Ob Ingenieur, Akademiker, Facharbeiter oder Wiedereinsteiger: Insbesondere jungen ausgebildeten Persönlichkeiten zwischen 30 und 40 Jahren bietet die wirtschaftlich hochdynamische Region mit laufend neuen Stellenausschreibungen und einer im Bundesvergleich unterdurchschnittlichen Arbeitslosenquote hervorragende Aufstiegs- und Karrierechancen in den unterschiedlichsten Branchen und Berufen.