Hamburg. Die Grippewelle 2019 in Deutschland nimmt weiter an Fahrt auf. Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat alleine in der zweiten Februarwoche 22.813 Erkrankungen registriert. In der aktuellen Grippesaison sind bereits 127 Menschen gestorben.

Grippesaison 2018/2019: Bereits 127 Tote

Nach Angaben der Arbeitsgemeinschaft Influenza (AGI) sind in der zweiten Februarwoche 22.813 Grippefälle gemeldet worden. Zunächst hatten sich die Zahlen pro Woche nahezu verdoppelt: von 2216, zu 4059 zu 9205 zu 14.341 Fällen. Nach den Kriterien der AGI hat die Grippewelle 2019 in der zweiten Kalenderwoche begonnen, der dominante Grippevirus 2019 ist der des Typs A. Seit dem 1. Oktober, dem offiziellen Start der Grippesaison 2018/2019, sind 59.780 bestätigte Grippefälle und 127 Todesfälle mit Influenzavirusinfektion an das RKI übermittelt worden. (Weiterlesen: Was wirklich vor Erkältungen schützt – und was nicht)

Grippeimpfung 2019: Kassen mit Vierfach-Impfstoff

Seit der Grippesaison 2018/2019 können sich Versicherte der gesetzlichen Krankenversicherungen mit einem Vierfach-Impfstoff impfen lassen. Der Vierfach-Impfstoff gilt der breitest verfügbarer Grippeimpfstoff, der auch die beiden bekannten Influenza B-Varianten einschließt. Im Dreifach-Impfstoff, den die gesetzlichen Krankenkassen davor regulär gezahlt hatten, war dieser nicht enthalten. (Weiterlesen: In Osnabrück geht der Grippeimpfstoff aus)

Grippewelle: WHO schlägt Alarm wegen Impfquote



Bis Anfang November hatte das zuständige Paul-Ehrlich-Institut (PEI) 15,7 Millionen Grippeimpfdosen für ganz Deutschland freigegeben, rund eine Million mehr als ein Jahr zuvor. Wegen der heftigen Grippewelle 2018 mit fast 2000 Toten im vergangenen Winter gebe es eine hohe Bereitschaft in der Bevölkerung, sich früh impfen zu lassen, teilte das PEI mit. (Weiterlesen: Grippeimpfung 2018/19: Für wen ist die Grippeschutzimpfung sinnvoll?)

Bei der schweren Grippesaison 2018 hatte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Alarm geschlagen. Die Impfrate bei Risikogruppen in Europa sei in den vergangenen sieben Jahren gesunken. Jährlich würden 44.000 Menschen an der Grippe sterben, so die WHO.

Reale Grippeerkrankungen wohl deutlich höher

Die Angaben des RKI gelten als guter Indikator für die Entwicklung der Grippewelle und der Grippesaison, obwohl die Auswertung nur einen kleinen Ausschnitt des Krankheitsgeschehens in Deutschland erfasst. Nur bestimmte Praxen schicken Proben ein, außerdem sucht nicht jeder Grippekranke einen Arzt auf. Deshalb liegen die realen Zahlen der Grippekranken wohl deutlich über den bislang gemeldeten Fällen. (Weiterlesen: Das sind die tödlichsten Krankheiten der Zukunft)

