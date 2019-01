Grippewelle in Deutschland: 2216 Influenzafälle in einer Woche CC-Editor öffnen

Grippewelle 2019: In der dritten Januarwoche wurden 2216 bestätigte Fälle gemeldet. Foto: dpa/Maurizio Gambarini

Hamburg. Die Grippewelle 2019 in Deutschland nimmt an Fahrt auf. Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat alleine in der dritten Januarwoche 2216 Erkrankungen registriert. In der aktuellen Grippesaison sind bereits 20 Menschen gestorben.