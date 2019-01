Osnabrück. Dorfbewohner und Werwölfe haben im Kommunikationsspiel Werwörter unterschiedliche Ziele. Die einen wollen das geheime Zauberwort erraten, die anderen genau das verhindern. Wer aber gehört zu welcher Fraktion? Und wer stellt dem Bürgermeister die richtigen Fragen? Ein tolles Spiel!

Ja? Nein? Vielleicht? Wer erinnert sich nicht an diese drei Antwortmöglichkeiten auf die alles entscheidende Frage im allerersten Liebesbrief: Willst du mit mir gehen? Nun, bei Werwörter ist die Situation weitaus dramatischer. Und doch geht es den Dorfbewohnern wie den verknallten Kindern: Sie wollen auf ihre Fragen ein Ja hören. Meistens zumindest. Und okay: Es gibt Ausnahmen ...

Werwörter – der Kurzüberblick

Worum geht es? Ein oder – bei mehr als sechs Spielern – zwei Werwölfe bedrohen das Dorf. Nur wenn die Dorfbewohner ein Zauberwort erraten, können sie gerettet werden. Wer Werwolf ist und wer zu den Dorfbewohnern gehört, wird geheim ausgelost. Der Werwolf kennt das Zauberwort und versucht, die Ratenden zu verwirren – ohne seine Identität zu offenbaren.

Was muss man machen? Einer der Spieler ist der Bürgermeister, der das Zauberwort ebenfalls kennt. Alle anderen dürfen ihm Fragen stellen, um auf das Wort zu kommen. Allerdings darf der Bürgermeister nicht reden, er darf die Fragen nur mit Markern beantworten. Mit einem Ja. Mit einem Nein. Oder mit einem Vielleicht. Reichen Zeit und Marker, um das Wort zu finden?

Wer gewinnt? Erraten die Dorfbewohner den Begriff, gewinnen sie – außer, der Werwolf enttarnt anschließend die Seherin. Die Person mit dieser Rolle wusste das Zauberwort nämlich auch, um so die Fragerunde in die richtige Richtung lenken zu können. Erraten die Dorfbewohner den Begriff nicht, gewinnt der Werwolf – außer die Mehrheit der Dorfbewohner identifiziert in einer finalen Abstimmung den Werwolf.

Für wen ist das Spiel? Für alle, die kommunikative Ratespiele mögen.

Was ist das Besondere? Für Werwörter gibt es eine App, welche die Spielleiterfunktion übernimmt, Vorschläge für das Zauberwort aussucht und als Timer dient. Funktioniert einwandfrei und erhöht eindeutig den Spielspaß! Wer kein Smartphone dabei hat, kann Werwörter aber auch völlig analog spielen.



Werwörter – wie gut ist das Spiel?

Ist es ein Lebewesen? Ein Gegenstand? Eine Frage jagt die andere. Die Dorfbewohner haben nur wenige Minuten Zeit, um das Zauberwort zu erraten. Der Schwierigkeitsgrad der Aufgabe kann in der App von "leicht" bis "unmöglich" gewählt werden, von Fee bis ph-Wert. Klar ist nur: Mindestens zwei Personen kennen den Begriff. Der Bürgermeister, weil er ja die Fragen beantworten muss. Zudem auch Werwolf und Seherin, wobei eine dieser beiden Rollen auch der Bürgermeister innehaben kann. Weiß weiß? Die Gruppe jedenfalls nicht, denn immer wenn jemand auf dem Display des Smartphones das gesuchte Zauberwort lesen darf, machen alle anderen die Augen zu.

Die Gewitztheit von Werwörter liegt nun darin, dass der Werwolf die Raterei gezielt in die falsche Richtung lenken kann. Denn jede überflüssige oder irreführende Frage kostet einen der zahlenmäßig begrenzten Ja-Nein-Chips. Geht der Werwolf allerdings zu plump vor, verliert er spätestens dann, wenn die Runde nach erfolglosem Raten die zweite Chance erhält und mit dem Enttarnen des Bösen trotzdem gewinnt.

Zusätzliche Rafinesse erfährt Werwörter durch die Seherin, welche die Gruppe dank ihres Wissens aus Sackgassen herausführen kann. Geschickterweise, indem sie durch ihre Fragen etwas ausschließt. Denn Nein-Marker wirken weniger verräterisch als Ja-Marker. Sind ihre Fragen allerdings zu konkret oder nennt sie zu früh das Zauberwort, hat der Werwolf leichtes Spiel und gewinnt das Spiel in der Verlängerung durch das Enttarnen der Seherin.

Normale Dorfbewohner indes können ganz befreit aufspielen und raten was das Zeug hält. Diese unterschiedlichen Rollen machen das mit "Werwölfe Vollmondnacht" verwandte Werwörter zu einem temporeichen wie jedes Mal wieder spannenden und emotionsgeladenen Erlebnis. Insbesondere dann, wenn in großer Runde geraten wird und gegebenenfalls weitere Rollen wie Freimaurer und Wahrsagerin hinzukommen.

Würfelnote: 5 (stark)

Werwörter

Autor: Ted Alspach



Verlag: Ravensburger



Spieler: 3 bis 10



Alter: ab 10 Jahren



Dauer: 10 Minuten