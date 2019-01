München. 109 Automodelle hat der Automobilclub ADAC 2018 geprüft. Das Ergebnis des sogenannten "Ecotest": Elektroautos sind am saubersten, während auch die meisten neuen Diesel nur wenige Schadstoffe ausstoßen. Doch es gibt Ausnahmen.

Elektroautos belegen in der Jahresbilanz 2018 des ADAC-Ecotests die ersten fünf Plätze. Sie bekommen wie zwei weitere Autos die Höchstwertung mit fünf Sternen. Der Autoclub stuft sie damit unter Umweltaspekten als sehr gut ein. Unter Ecotest-Kriterien gelten Autos mit vier und fünf Sternen als empfehlenswert.

An der Spitze der 109 getesteten Autos: Der VW e-Golf knapp vor dem VW e-up. Auf dem dritten Platz kommt der BMW i3s. Vierter wird der Smart fortwo coupé EQ vor dem Kona Elektro von Hyundai. Sauberster und einziger Verbrenner mit fünf Sternen: der Fiat Panda 0.9 8V Twinair Natural Power mit Erdgasantrieb. Dahinter das E-Auto Nissan Leaf.

Die saubersten Autos im Test (fünf Sterne)

VW e-Golf

VW e-up

BMW i3s

Smart fortwo coupé EQ

Hyundai Kona Elektro

Fiat Panda 0.9 8V Twinair Natural Power Nissan Leaf (40 kWh)

Aber Elektroantrieb ist kein Freibrief. So bekommen auch E-Autos oder Hybride weniger Sterne, wenn sie etwa zu viel Strom verbrauchen. Gute Noten bekommen moderne Diesel. Zwar gebe es Ausnahmen, aber die meisten neuen Modelle schon mit Euro 6d-TEMP zeigen laut ADAC "vorbildliche Schadstoffwerte".

Was bedeutet Euro 6d-TEMP? Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP ist eine vom Gesetzgeber festgelegte Norm für Emissionsgrenzwerte. Sie gilt aktuell als Voraussetzung zur Typgenehmigung für Pkw, die neu entwickelt auf den Markt kommen. Zur Überprüfung der Grenzwerte ist der WLTP-Testzyklus sowie ein RDE-Testlauf auf der Straße vorgeschrieben.

Hinsichtlich der Stickoxide (NOx) muss ein Diesel demnach den Grenzwert von 80 mg pro Kilometer auf der Rolle einhalten, auf der Straße darf er 168 mg nicht überschreiten. Im Jahr 2020 wird Euro 6d-Temp von der Norm 6d abgelöst. Dann wird dem Diesel-Pkw auf der Straße nur noch ein Wert von 120 mg NOx/km erlaubt. (ADAC)

So gibt es vier Sterne unter anderem für den Kia Ceed 1.6 CRDi, den Mercedes C220d 9G-Tronic und den Opel Astra 1.6 Diesel Start&Stop. Aber nicht immer ist diese erst ab September 2019 für Neuwagen verpflichtende Abgasnorm Garant für vorderste Plätze – wenn Autos einfach zu viel verbrauchen.



Schlusslichter mit nur einem Stern sind: Chevrolet Camaro Coupé 6.2 V8 Automatik, Jeep Compass 1.4 Multiair 140, Fiat 500X 1.4 MultiAir Start&Stopp 4x2 DCT. Der Kia Sorento 2.2. CRDi AWD Automatik und der Ssangyong Rexton 2.2 Diesel 4WD Automatik kommen beide auf null Punkte bei den Abgaswerten und dem Verbrauch.

Die dreckigsten Autos im Test (ein Stern)

Ssangyong Rexton 2.2 Diesel 4WD Automatik (Diesel 6b) Kia Sorento 2.2. CRDi AWD Automatik (Otto 6b) Fiat 500X 1.4 MultiAir Start&Stopp 4x2 DCT (Otto 6b) Jeep Compass 1.4 Multiair 140 (Otto 6b) Chevrolet Camaro Coupé 6.2 V8 Automatik (Otto 6)

Die Testmethode

Im Ecotest ermitteln ADAC-Experten seit 2003 Abgasausstoß und Verbrauch verschiedener Automodelle. Der Ecotest basiert auf dem WLTP-Zulassungszyklus, den der Club um eigene Kriterien erweitert hat. So erhöhte er zum Beispiel die Zuladung und ergänzte einen Autobahnzyklus mit höheren Geschwindigkeiten. Außerdem lagen für den Schadstoffausstoß und den CO 2 -Ausstoß strengere Kriterien an. Die Liste wird laut ADAC stets aktualisiert und erweitert. Erstmals kamen dabei auch Autos ins Visier der Tester, die bereits nach der erst ab September 2019 für Neuwagen verpflichtende Abgasnorm Euro 6d-TEMP auf den Markt kamen.