Hamburg. Blitzer-Warner für das Smartphone gehören zu den erfolgreichsten Programmen in den Appstores von Google und Apple, bald soll auch Google Maps Nutzer vor Bußgeldern schützen. Dabei ist das per Gesetz verboten.

Das kostenlose Navigationsprogramm Google Maps ist auf Millionen von Smartphones in Deutschland installiert und ein großer Konkurrent für die Anbieter von Navigationsgeräten und -Apps. In Kürze will der Google-Mutterkonzern Alphabet sein Kartenprogramm im Ausland mit Blitzerwarnung und einer Anzeige der zulässigen Höchstgeschwindigkeit ausstatten. In einigen Ländern testet das Unternehmen die neuen Funktionen bereits, ob und wann diese in Deutschland an den Start gehen, ist derzeit nicht bekannt. Ohnehin ist die fraglich, ob Google die Blitzerwarnung hierzulande einführen dürfte.

Blitzerwarner laut Gesetz verboten

In der Straßenverkehrs-Ordnung heißt es:

Wer ein Fahrzeug führt, darf ein technisches Gerät nicht betreiben oder betriebsbereit mitführen, das dafür bestimmt ist, Verkehrsüberwachungsmaßnahmen anzuzeigen oder zu stören. Das gilt insbesondere für Geräte zur Störung oder Anzeige von Geschwindigkeitsmessungen (Radarwarn- oder Laserstörgeräte). § 23, Absatz 1a, StVO

Blitzer-App: Diese Strafe droht

Demnach sind Smartphones mit Blitzer-Apps verboten. Das Oberlandesgericht Rostock urteilte im Februar 2017, dass ein Autofahrer bereits gegen das Gesetzt verstößt, wenn er "während der Fahrt ein Mobiltelefon betriebsbereit mit sich führt, auf dem eine sogenannte 'Blitzer-App' installiert und während der Fahrt aufgerufen ist". Das Smartphone werden durch diese Apps zu einem unzulässigen Gerät zur Anzeige von Verkehrs­über­wachungs­maßnahmen, begründeten die Richter. Diese Ordnungswidrigkeit sei mit einem Bußgeld von 75 Euro zu ahnden, dazu gibt es einen Punkt in Flensburg. (Weiterlesen: Autofahren im Winter – wie Sie die größten Fehler vermeiden)

Polizei darf Blitzer-Warner zerstören

Die Realität sieht anders aus: Die App "Blitzer.de Pro" ist seit vielen Monaten nahezu durchgehend unter den Top fünf der kostenpflichtigen Programme. Entdeckt die Polizei bei einer Kontrolle einen betriebsbereiten Radarwarner, dürfen die Beamten ihn sicherstellen und sogar vernichten; das gilt zumindest für Geräte, deren einzige Hauptfunktion darin besteht, vor Blitzern zu warnen oder diese zu stören. Für den ADAC bestehen jedoch "erhebliche Zweifel" daran, dass Polizisten auch Smartphones einziehen dürften, denn die erfüllen vorrangig andere Funktionen.

Erlaubt sind dagegen Radiodurchsagen, in denen auf Blitzer hingewiesen wird. Begründung: Sie sind unabhängig vom aktuellen Standort des Hörers und – in der Regel – ohne genaue Ortsangabe. (Weiterlesen: Autokauf – diese Extras sollten in keinem Wagen mehr fehlen)