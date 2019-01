Berlin. Ökologisch und fair produzierte Mode wächst, auch dank kritischer Verbraucher, in der Branche an Bedeutung. Doch kann nachhaltige Kleidung auch stilistisch auf dem Vormarsch sein? Ein Stimmungsbericht von der Messe „Neonyt“ in Berlin.

Marie Nasemann ist schon seit Jahren dabei: Auf ihrem Blog „Fairknallt“ will das Model Frauen, die Spaß an Mode haben, zeigen, dass sie den auch haben können, wenn die Kleidung ökologisch und fair produziert wurde. Andere Influencer aus der Szene, deren Währung ihre zahlreichen Follower im Netz sind, sollen dem Beispiel der Schauspielerin und ehemaligen Teilnehmerin von „Germany’s Next Topmodel“ folgen: Das ist ein Ziel des Treffpunkts „Prepeek“-Lounge auf der dreitägigen Fachmesse für nachhaltigen Lebensstil „Neonyt“, die immer während der Berliner Modewoche läuft.

Dort finden Blogger und Influencer auf sechs Garderobenwagen von den Veranstaltern ausgewählte Outfits verschiedener Labels, die im Messebereich aktuelle Kollektionen vorstellen. In der gerade zu Ende gegangenen Ausgabe waren es insgesamt 150 internationale Aussteller. „,Prepeek‘ ist ein niederschwelliger Zugang zur Nachhaltigkeit, ohne dass sich die Blogger und Influencer im Vorfeld sehr groß informieren müssen, denn sie gehen über die Styles an das Thema heran“, sagt Magdalena Schaffrin, Creative Director der „Neonyt“, im Gespräch mit unserer Redaktion, und betont: „Das ist ganz wichtig, denn man kann über Nachhaltigkeit sehr viel reden, aber am Ende geht es um die Mode, einen Stil, einen Look und die Inspiration, die in der Branche und der ganzen Welt gebraucht wird.“

Im Sommer haben nach Angaben der Veranstalter rund 300 Blogger und Influencer die Gelegenheit genutzt, „Kollektionsteile von rund 25 teilnehmenden Labels anzuprobieren, zu stylen und in Fotoshootings oder Videodrehs“ in Szene zu setzen. Anna Kessel und Esther Rühe gehören diesmal dazu. Als Betreiberinnen des Onlinemagazins „Die Konsumentin“ haben sie sich aber bereits dem Thema Nachhaltigkeit verschrieben.





„Tolle Prints und faire Produktion“, schwärmt Bloggerin Rühe von ihrem ausgewählten Outfit, mit dem sie gerade vor der Kamera stand: Sie trägt einen lässig-femininen, federleichten Anzug aus Cupro mit Wellenmuster in Blau, Weiß, Rot und braunen Tönen des niederländischen Labels Rhumaa, einer Künstler-Kooperative aus Amsterdam und Kapstadt. Es ist eine frische Variation des immer noch angesagten Animalprint. „Es ist schön, dass wir die Kleider, die uns gefallen, nicht nur anschauen, sondern gleich anprobieren können“, freut sich Rüheund fügt hinzu: „Außerdem sind wir so endlich mal gemeinsam auf einem Foto auf unserem Blog zu sehen“, denn sonst müssen sie sich beim Fotografieren abwechseln.



Das Fotoset zaubert diesmal Strandatmosphäre in den ansonsten rauen Industriecharme des Berliner Kraftwerks. Der Blick aufs Meer im Hintergrund passt jedoch zum Thema der Fachkonferenzen dieser Ausgabe: Wasser. Es dreht sich, wie die Modebranche, ihren Anteil am Wasserverbrauch und -verschmutzung reduzieren kann.

Anzeige Anzeige

Schaffrin, Mitbegründerin der 2009 gegründeten und seither stetig gewachsenen Messe für grüne Mode, meint: „In Deutschland ist das Vorurteil noch verbreitet, dass nachhaltige Mode nicht ,Fashion‘ ist.“ Von Anfang gab es auch eine eigene Modeschau, und es sei das Anliegen gewesen zu zeigen, „dass es coole, modische Brands gibt“. Dass die Fashionshow, die mittlerweile von der Frankfurter Messe veranstaltete „Neonyt“, im Rahmen der Mercedes Benz Fashion Week (MBFW) läuft, betont die gewachsene Bedeutung des Themas und das Selbstbewusstsein. Besonderheit: Die stärker nach Trends, Themen und Stimmungen kuratierte Modeschau vereint in einzelnen Outfits mehrere Labels.

Es zeigt sich: Die gezeigten Farben, die Farbspiele, der Einsatz von unterschiedlichen Materialen, die geschlechtergrenzenübergreifenden Designs und ein Hauch Extravaganz – all diese Trends der aktuellen konventionellen Schauen finden sich in Variationen auch auf diesem Laufsteg. „Man findet inzwischen in jedem Bereich nachhaltige Alternativen, um sich modisch einkleiden zu können“, sagt Schaffrin. Sie schränkt jedoch ein, dass Nachhaltigkeit in der Luxusmode „noch nicht wirklich Fuß gefasst“ habe: „Dort gibt es wenig, was wirklich nachhaltig produziert wird. In allen anderen Segmenten stehen wir den konventionellen Labels in nichts nach.“





Die Modeexpertin weiß jedoch: „Es gibt aber auch Labels in der nachhaltigen Modeszene, die weniger trendorientiert, sondern in ihren Designs auf Langlebigkeit hinarbeiten.“ Das sei doch der klassische Gedanke von nachhaltiger Mode, meint Ulrike Stolze, Gründerin des Labels „UIStO“. Die 28-Jährige aus Dresden produziert in Deutschland Taschen und Accessoires, hergestellt aus portugiesischem Kork sowie Filz aus recycelten Plastikflaschen. Sie plant keine wechselnden Kollektionen, sondern nur Produkterweiterungen.





Das Trendsetter-Potenzial der Szene steckt aber in der Textilforschung: Dort passiere „unheimlich viel“, sagt Schaffrin, „weil viele innovative Materialien bereits mit dem Nachhaltigkeitsgedanken entwickelt werden. Beim Thema nachhaltige Produktion geht es neben den sozialen Kriterien oft um Effektivität, um Einsparung von Energie, Wasser und anderen Ressourcen und damit auch eine finanzielle Effektivität.“