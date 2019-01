Hamburg. Senioren am Steuer eilt der Ruf voraus, langsam und unsicher zu fahren. Immer wieder gibt es Debatten über Zwangs-Eignungstests im Alter. Sind alte Menschen am Steuer wirklich ein Problem? Die Unfallstatistik zeichnet ein klares Bild.

Am Donnerstag hatte der 97-jährige Prinz Phillip einen Autounfall. Der Ehegatte von Königin Elizabeth II. war von einer Seiten- auf eine Hauptstraße gefahren und dabei mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Wenngleich die Ursachen für den Unfall noch ungeklärt sind, lieferte die Tatsache nicht nur in Großbritannien mal wieder Stoff für eine Diskussion über autofahrende Senioren.

In den vergangenen Jahren litt Philip unter gesundheitlichen Problemen: Das Herz machte ihm zu schaffen, er hatte Blasenentzündungen, musste an der Hand operiert werden und bekam mit 96 Jahren ein neues Hüftgelenk. Das hielt ihn aber nicht davon ab, sich hinters Steuer zu setzen. Können Senioren ab einem gewissen Alter zu einer realen Gefahr für den Straßenverkehr werden? Das sagen Statistik und Experten:

Warum stehen autofahrende Senioren im Fokus?

Ende 2017 waren in Deutschland laut Statistischem Bundesamt rund 21 Prozent der Bevölkerung 65 Jahre und älter – und damit für die Statistiker Senioren. Im Alter lassen Seh- Hör- und Reaktionsvermögen sowie die Beweglichkeit nach. In der Summe reagieren Senioren langsamer oder können kaum noch den Schulterblick machen.

Wie oft sind Senioren Schuld an Unfällen?

Laut Statistischem Bundesamt trugen über 64-jährige Autofahrer mit 66,9 Prozent "sehr häufig" die Hauptschuld an einem Unfall. „Über 75-Jährige sind an drei Viertel der schweren Unfälle, an denen sie beteiligt sind, schuld“, sagte der Leiter der Unfallforscher der Versicherer, Siegfried Brockmann. Mehrere Verkehrsstatistiken belegen, dass die Zahl der von Senioren verursachten Unfällen seit Jahren steigt.

Die Unfallursachen der Senioren

Haben Senioren einen Unfall verursacht, hatten sie meistens anderen Verkehrsteilnehmern die Vorfahrt genommen. Andere Auslöser waren Rückwärtsfahren oder Wenden. Seltener waren dichtes Auffahren, zu schnelles Fahren oder Fahren unter Alkoholeinfluss die Unfallursachen. (Weiterlesen: Trotz Fahrverbot – Senior fährt mit Auto zur Polizei Osnabrück)

Eignungstests für Senioren am Steuer – die Positionen

Bereits seit Jahren fordern Unfallforscher regelmäßige Seh- und Eignungstests im Abstand von fünf Jahren. Nach einer EU-Führerscheinrichtlinie aus dem Jahr 2006 wäre das rechtlich möglich. Befürworter verweisen auf die oben genannten Statistiken. Bei einer Altersgrenze für mögliche Tests gibt es bislang keine einheitliche Forderung. Ursula Lenz, von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen, stellte als Problem fest, dass viele Autofahrer ihre Fahrtüchtigkeit selbst nicht richtig einschätzen könnten.

Dagegen hält unter anderem der ADAC: Entscheidend für eine unfallfreie Teilnahme am Straßenverkehr sei nicht das Alter, sondern der Gesundheitszustand des Fahrers. Außerdem weisen Unfallforscher darauf hin, dass vor allem junge Leute an Unfällen beteiligt sind – und fordern deshalb auch für junge Autofahrer regelmäßige Tests. Dazu wird argumentiert, dass Menschen auch im Alter ihre Selbstständigkeit bewahren sollen. Besonders in ländlichen Regionen ist der öffentliche Nahverkehr oft nicht ausreichend ausgebaut. Über einen möglichen Umstieg auf das Fahrrad entscheidet der Gesundheitszustand oder die Entfernung zum Ziel.



Senioren am Steuer: Im Ausland wird geprüft

In einigen Ländern müssen Menschen im Alter ihre Fahrtüchtigkeit nachweisen. In Spanien muss der Führerschein ab 65 Jahren alle fünf Jahre neu beantragt und eine Prüfung bestanden werden. In der Schweiz müssen Autofahrer über 70 Jahren alle zwei Jahren zu einer Kontrolluntersuchung. In Italien gilt der Führerschein von Anfang an nur bis 50 Jahre, ab dann muss er – samt ärztlichem Attest – alle fünf Jahre neu beantragt werden, im Alter sinkt das Intervall auf drei und schließlich zwei Jahre.

Die rechtliche Lage in Deutschland

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) hat sich mehrfach gegen verpflichtende Führerscheintests für Senioren ausgesprochen. Führerscheine sind seit dem 19. Januar 2013 nicht mehr unbegrenzt gültig. Alle Führerscheine, die nach diesem Datum ausgestellt werden, gelten 15 Jahre. Dokumente, die davor ausgegeben wurden, verfallen am 19. Januar 2033. Für den Neuantrag ist jedoch nur ein aktuelles Foto erforderlich. Die EU hatte es ihren Mitgliedstaaten freigestellt, ob sie medizinische Untersuchung einführen wollen; Deutschland hat sich dagegen entschieden.

Welche Optionen haben Senioren?

Jeder Inhaber einer Fahrerlaubnis hat die Option, diese freiwillig abzugeben – unabhängig vom Alter. Der ADAC rät, dass sich ältere Autofahrer freiwillig und regelmäßig ärztlich auf ihre Fahrtauglichkeit untersuchen lassen. Die Autoclubs ADAC und ACE bieten Überprüfungen an, bei Ärzten gibt es Mobilitätsberatungen. Außerdem können Senioren sogenannte Rückmeldefahrten wahrnehmen, die unter Begleitung im alltäglichen Straßenverkehr stattfinden. Der Deutsche Verkehrssicherheitsrats hat sogenannte "Sicher Mobil"-Kurse im Angebot, 2017 deutschlandweit rund 83.000 Rentner besuchten.

Einige Städte und Gemeinden in Deutschland wollen Senioren den Verzicht auf das Auto durch Alternativangebote schmackhaft machen. Einwohner der Stadt Biberach können ab 65 Jahren ihren Führerschein freiwillig abgeben und bekommen dafür eine kostenlose Jahreskarte für den öffentlichen Nahverkehr. Im Landkreis Ludwigsburg können Autofahrer ab 65 Jahren noch bis zum Ende des Jahres 2020 ihren Führerschein abgeben und erhalten ein Jahresticket in der Region Stuttgart.

Ein Blick in die Zukunft

Bereits im Jahr 2050 werden mehr als 30 Prozent der Bevölkerung in Deutschland 65 Jahre und älter sein. Bis dahin werden auch in Deutschland computergesteuerte Autos ohne Fahrer unterwegs sein. Je nachdem, wie schnell die technische Entwicklung voranschreitet und wie flächendeckend diese Fahrzeuge verfügbar sein werden, brauchen immer weniger Menschen grundsätzlich eine Führerschein. Durch selbstfahrende Autos, die praktisch jederzeit und auf Abruf verfügbar sind, könnten Menschen auch in Zukunft mobil bleiben, ohne dabei sich und andere zu gefährden. (Weiterlesen: Diese Extras sollten in keinem Wagen mehr fehlen)