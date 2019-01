Berlin. Großer Bahnhof in Berlin für die Mode des nächsten Winters bei Marc Cain: Das Label zeigte verschiedene Looks für unterschiedliche Anlässe unter dem Motto "Meet you at the Train Station". Auf der Berliner Fashion Week präsentierten etablierte und junge Labels ihre Kollektionen für den Herbst und Winter 2019/2020 für Damen und Herren. Hier sechs Trends im Überblick.

Wer sich modisch kleiden will, der muss seinen Kleiderschrank nicht komplett für die nächste Saison erneuern, denn vor allem viele Farbtrends werden fortgeführt, aber mittels Materialmix gibt es wieder interessante Brüche.

Glanz, Glitter, Glamour

Es darf funkeln wie Eis und Schnee in der Sonne. Der Metallic-Look bleibt Modeliebhabern erhalten, bei Marc Cain und Anja Gockel in femininen Glitzer-Miniröcken – sei es in Kombination mit grauer glänzender Bluse (Marc Cain) oder mit lässigem Pullover (Gockel). Bei Bogner und Sportalm geht es noch auffälliger mit hohen Schneeboots in Silber.





Kein Wunder: Die Farbe soll in der kommenden Saison noch präsenter werden. Marcel Ostertag zitiert ohnehin feminin und extravagant den Partylook der 70er- und 80er-Jahre, beispielsweise mit einem goldgelb schimmernden Kleid. Seine Herbst-Winter-Kollektion „Heroes“ nimmt thematisch und stilistisch den Faden seiner Sommerkollektion „Muse“ wieder auf: Beide sind inspiriert vom Look und Werk der Helden seiner Jugend, wie beispielsweise David Bowie.







Spannendes Layering

Layering - der moderne Ausdruck für den Zwiebellook bleibt und erhält in Zeiten des Klimawandels eine neue, praktische Bedeutung. Nicht nur das Münchner Sport- und Modelabel Bogner treibt es bei den Damen zum Après Ski auf die Spitze: Bauchfrei heißt es unter der weißen, kuscheligen Teddyjacke und dem sonnengelben Skianzug, dank ultrakurzem gelben T-Shirt, das plakativ mit Schwarz-Weiß-Markennamen bedruckt ist. Bauchfreie Oberteile unter voluminösen Winterjacken, das kann aber auch das Label Sportalm.

Gedeckte Farben bleiben

Wer Mantel, Jacke, Schal, Mütze, Pullover, Hose, Röcke oder Kleider bereits in zarten Pastell- und Nudetönen sowie Hellgrau oder gemusterte Schwarz-Weiß-Kombinationen in diesem Winter besitzt, der wird darin im nächsten immer noch modisch gekleidet sein. Haben die guten Stücke darüber hinaus noch Fransen, Volants oder Federn, bleiben sie weiterhin genauso en vogue wie das Karomuster.











Intensive Farbspiele

Viele Designer und Labels wie Riani setzen auf Rot in unterschiedlichen Nuancen. Sportalm zeigte eine dicke Fellmütze in Rot - die Kopfbedeckung war bei Bogner in Übergröße zusehen. Auf helles Rot setzt auch Designer William Fan.













Marcel Ostertag liefert eine Kombination aus Rot mit Beige und intensiven Brauntönen sowie Lila, einer weiteren Trendfarbe. Erstere als raffinierter Hingucker inszeniert mit dicht übereinandergesetzten, gemusterten Schlaufenreihen – mal als Jacke für Herren oder als Minirock für die Dame. Letzteres findet sich beispielsweise in einem violetten Glitzer-Jumpsuit mit Schlaghose, V-Ausschnitt und braunem oder mit grauem Oberteil.





Mit dem ehemaligen Profi-Balletttänzer Ostertag kann man auch luftig leicht mit schwingenden (Stufen-)Röcken, ob kurz oder lang, in den Herbst tanzen. Ein Hauch Romantik liefert er dazu mit seinen ausgefallenen aufgestellten Rüschenpartien an den Ärmeln.





Satte Farbtöne und starke Kontraste gibt es auch bei Marc Cain mit femininen Anzügen in Grün und Pink. Das Label verwandelte für seine Show „Meet You At The Train Station“ die Telekom-Hauptstadtrepräsentanz in eine urbane Bahnhofshalle als Treffpunkt verschiedener (Reise-)Looks und Anlässe mit spannenden Brüchen: Zum Beispiel, wenn ein sportlich-eleganter hellgrauer Mantel mit gelbem Oberteil und neongrünen Sportschuhen kombiniert wird. Oder kuscheliger Strick auf gelackte Oberflächen trifft.

Traditionell verfolgten viele deutscher Promis aus der Mode-, Film- und Musikbranche die Show, darunter Yvonne Catterfeld, Hannah Herzsprung, Joy Denalane, Esther Schweins - aus Hollywood reiste US-Schauspielerin Sarah Rafferty („Suits“) an.





Design als politisches Statement: Nach drei Jahren feierte der deutsche Designer Kilian Kerner sein Comeback bei den Schauen im Rahmen der Mercedes Benz Fashion Werk (MBFW): Unter dem Titel „KXXK – Großstadtleben“ stellte er eine Kollektion mit zurückhaltenden Farben, jedoch in den Designs mit deutlichen politischen Botschaften gegen Rassismus vor, beispielsweise auf dem Rücken eines lässig-eleganten hellgrauen Mantels, wo in aufgereihten Metallic-Buchstaben zu lesen war: „I am not a criminal, I am different“ (Ich bin kein Verbrecher, ich bin nur anders“).

Kulturenübergreifende Designs: Leichtes, Farbenfrohes, Verspieltes für den Südseeurlaub im Herbst gefällig? Inspiration gab die Show von Amesh Wijesekera, einem jungen von MBFW geförderten Designer aus Sri Lanka. Er zeigte fröhliche Designs und Materialmix, darunter Männershorts mit Farbverlauf, Goldanzüge und Anzüge aus Goldstoff, mit Bezügen zum traditionellen Handwerk seiner Heimat: Beispielsweise aufgesetzte Stücke mit Stickereien mit asymmetrischen Formen wie zufällig platziert mit hängenden Fäden.





Mit den letzten großen Laufsteg-Schauen hat sich die Berliner Modewoche am Donnerstag, 17. Januar, dem Ende entgegen geneigt. In der wohl ungewöhnlichsten Location der Woche - einer alten Brauerei in Neukölln - zeigte die österreichische Designerin Marina Hoermanseder ihre neue Kollektion.