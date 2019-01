Hamburg. Wie sehen berühmte Sehenswürdigkeiten aus, wenn man Farben nicht oder anders sieht als der Rest der Menschheit? Diese Bilder geben die Antwort.

Das Schloss Schönbrunn in Wien, der Louvre in Paris oder der Berliner Dom: Von all diesen berühmten Sehenswürdigkeiten haben wir gleich ein Bild vor Augen. Doch wie sehen ein Basar in Istanbul oder ein Tulpenfeld in den Niederlanden aus, wenn man farbenblind ist?

Der Onlinehändler Lenstore hat gemeinsam mit der Wohltätigkeitsorganisation "Colour Blind Awareness" Bilder von berühmten Sehenswürdigkeiten so bearbeitet, wie Menschen, die von einer Art der Farbenblindheit betroffen sind, sie sehen. Laut Lenstore leiden weltweit 300 Millionen Menschen unter einer Art der Farbfehlsichtigkeit.

Unterschieden wird dabei zwischen vier Ausprägungen:

1. Protanopie: Schwierigkeit, zwischen Rot und Grün sowie Blau und Grün zu unterscheiden.

2. Deuteranopie: Schwierigkeit, zwischen Grün von Rot und Blau zu unterscheiden.

3. Tritanopie: Schwierigkeit, zwischen blauen und gelben Farbtönen zu unterscheiden. Dabei wird Grün oft mit Blau und Lila mit Schwarz verwechselt.

4. Achromasie: vollständige Farbenblindheit, bei der nur Kontraste (hell-dunkel) wahrgenommen werden können.

Laut Lenstore leben in Deutschland acht Prozent der Männer und 0,4 Prozent der Frauen mit einer Rot-Grün-Sehschwäche (Fachbegriffe: Protanopie und Deuteranopie). Im Vergleich dazu betrifft Tritanopie nur 0,005% der Menschen.

So sehen Menschen mit Protanopie die Welt

The Wave, Arizona und Utah (USA)

Keukenhof, Lisse, Niederlande

Galapagosinseln, Ecuador

So sehen Menschen mit Deuteranopie die Welt

Berliner Dom

Murano, Venedig, Italien

Fliesentreppe, Rio de Janeiro, Brasilien

So sehen Menschen mit Tritanopie die Welt

Machu Picchu, Peru

Shinjuku, Tokio, Japan

Basar Istanbul, Türkei