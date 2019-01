Hamburg. Beim Neu- und Gebrauchtwagenkauf geht es schnell um die Frage: Welche Extras sollen es sein? Für den ADAC führt an drei Sonderausstattungen kein Weg mehr vorbei.

Die Aufpreislisten bei Neuwagen sind lang, und auch bei Gebrauchtwagen machen sich Ausstattungsunterschiede beim Preis bemerkbar. Der Endpreis des Wunschautos liegt dann meist deutlich über dem des Serienfahrzeugs. Doch drei Extras sollten laut des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs (ADAC) in keinem Auto mehr fehlen.

1. Modernes Licht: Halogen hat ausgedient

Immer mehr Modelle sind bereits ab Werk mit Xenon- oder LED-Scheinwerfern ausgestattet. Ist das nicht der Fall, sollten Käufer an dieser Stelle auf jeden Fall einen Aufpreis zahlen, sagte ein ADAC-Sprecher unserer Redaktion. Im Vergleich zu Halogenscheinwerfern leuchten Xenon- und LED-Scheinwerfer die Straße deutlich besser aus. Bei einigen Herstellern sind diese Lichtsysteme mit weiteren Assistenzsystemen verbunden, wie einer Lichtsteuerung, die Kurven ausleuchtet oder automatisch das Fernlicht ein- und ausschaltet, ohne dabei den Gegenverkehr zu blenden.

2. Getriebe: Alles spricht für Automatik

Automatikgetriebe sind nicht nur bequem, mittlerweile haben sie auch ihre großen Schwächen überwunden: Der Mehrverbrauch gegenüber Handschaltern und die teilweise sehr hohe Störungsanfälligkeit sind praktisch keine Themen mehr. Auch für den ADAC gibt es deshalb keinen Grund, warum Autofahrer einen Wagen ohne Automatikgetriebe kaufen sollten. Es erleichtere das Fahren, besonders im Stadtverkehr, so der Sprecher.



3. Navi oder Smartphone-Schnittstelle

Straßenkarten haben in Zeiten von GPS-gestützten Navigationssystemen längst ausgedient. Während viele Autofahrer gerne auf das verbaute Navi des Autoherstellers zurückgreifen, sei vor allem für jüngere Autofahrer eine Schnittstelle zum Smartphone wichtig. Die ermöglicht den Zugriff auf Navigations-Apps. Neuere Autos bieten über Android Auto und Apple Carplay weitreichenderen Zugriff auf das Smartphone. Fahrer steuern Musik, Navigation oder das Telefonbuch direkt über den im Auto verbauten Bildschirm an.





Weitere Extras: Gedanken machen lohnt sich

Ob Käufer weitere Extras benötigen, ist für den ADAC eine individuelle Frage. Ein Stadtfahrer, der nur selten auf Landstraße und Autobahn unterwegs ist, profitiert von einer City-Notbremsfunktion. Mit einem Spurhalte-Assistenten kann er dagegen wenig anfangen, da dieser erst bei höherer Geschwindigkeit und gut markierten Fahrbahnen funktioniert. Für Langstreckenfahrer lohnten sich dagegen Aufpreise für hochwertige Sitze oder einen Abstandstempomaten, der die Distanz zum Vordermann automatisch konstant hält, so der Sprecher.

Außerdem sollten Verbraucher bereits beim Kauf überlegen, ob sie den Wagen selbst noch einmal verkaufen möchten. Denn vor allem dann machen sich fehlende Extras bemerkbar. Ein Oberklassefahrzeug ohne Navi oder Lederausstattung habe einen deutlich geringeren Wiederverkaufswert, so der ADAC-Sprecher.



Extras nachrüsten: Teurer oder Bastellösung

Der ADAC rät, dass Käufer die Extras direkt ab Werk verbauen lassen. Die Aufpreise für eine Sitzheizung oder beheizbare Außenspiegel seien außerdem bei fast allen Anbietern überschaubar. Die Nachrüstung mit Originalteilen sei außerdem teurer als die direkte Order beim Neuwagenkauf. Bei Angeboten von Drittanbietern handle es ich oft um Bastellösungen, die optisch selten ins Gesamtbild des Autos passten und beim Wiederverkauf keine Vorteile brächten.

Zu dieser Ausstattungslinie rät der ADAC

Oft bieten die Hersteller mehrere Ausstattungslinien eines Autos an. Der ADAC-Sprecher rät Autokäufern grundsätzlich zu einer mittleren Variante, da sie in der Regel die wichtigsten Extras an Bord habe.

