Hamburg. In den sozialen Netzwerken macht derzeit eine Warnung die Runde: Ungespülte Honiggläser in Glascontainern sollen wegen verunreinigten Honigs aus dem Ausland gefährlich für die heimischen Bienen sein. Was ist dran?

Das Foto, das derzeit verstärkt auf Facebook geteilt wird, zeigt einen Aushang der von "heimischen Imkern" unterschieben sein soll. Dort heißt es, dass Menschen nur ausgespülte Honiggläser in Glascontainer werfen sollten, andernfalls drohe ganzen heimischen Bienenvölkern Gefahr und sogar der Tod. Schuld daran seien die Sporen der Amerikanischen Faulbrut. "80 bis 90 Prozent des Importhonigs" enthielten diese Sporen, so das Schreiben. Ganz so schlimm ist es allerdings nicht.

Bienenkundler: Importhonig ist ein Problem

Werner von der Ohe, Leiter des Instituts für Bienenkunde in Celle, hält die Warnung im Gespräch mit unserer Redaktion für überzogen. Der Bienenkundler bestätigt, dass Importhonig grundsätzlich ein Problem für heimische Bienen sei und mehr als 70 Prozent davon mit Sporen der Amerikanischen Faulbrut belastet sind. Und diese Krankheit stellt eine Gefahr für heimische Bienen dar. Es sagte jedoch auch: "Die Anzahl der Sporen in den Honigresten der Gläser ist viel zu gering, um ein ganzes Bienenvolk zu infizieren oder gar zu töten.“



Beobachtungen hätten außerdem gezeigt, dass eher Wespen als Bienen in den Glascontainer nach Nahrung suchten, so von der Ohe. Außerdem sei bislang nicht nachweisbar, dass die Distanz zu einem solchen Container die Gesundheit der Bienen beeinflusse. Als große Infektionsquellen erinnert sich von der Ohe unter anderem an einen Fall bei der Bundeswehr im niedersächsischen Lüneburg. Dort seien kleine Verpackungen mit Importhonig, die es unter anderem beim Hotelfrühstück gibt, immer in einen bestimmten Müllcontainer geworfen worden. Die Honigreste hätten sich am Boden des Containers gesammelt, und an einer kleinen undichten Stelle hätten sich die Bienen über einen langen Zeitraum ernährt und dadurch infiziert.

Amerikanische Faulbrut: Auch Imker tragen Schuld

Infektionen mit der Amerikanischen Faulbrut seien hierzulande immer wieder hausgemacht, sagte von der Ohe. Als Gründe nennt er nennt er unerfahrene Imker, die ihre Bienen aus Kostengründen mit günstigem Importhonig ernähren, vernachlässigte Imkerei und einen Mangel an Wabenhygiene. Außerdem tragen die Bienen die Sporen selbst weiter, wenn sie bei infizierten Bienenvölkern räubern. (Weiterlesen: Osnabrücker Hobbyimker - wenn 20.000 Bienen einfach davonfliegen)

Immerhin: Entdeckt ein Imker die Amerikanische Faulbrut bei einigen Larven, sei das nicht gleichbedeutend mit dem Tod des Volkes, so der Biologe. Ein Imker könne mit den älteren Bienen ein neues Volk gründen. Außerdem haben Bienen einen Kontrollmechanismus, der der schnellen Ausbreitung der Krankheit entgegen wirkt: Stellt eine Amme fest, dass sich eine Larve nicht richtig entwickelt, wird sie aussortiert. Bleibt eine infizierte Larve unentdeckt, ernährt sich das Bakterium von der Larve und setzt sie. Dabei entstehen bis zu 2,5 Milliarden neue Sporen.

Das rät der Experte gegen Amerikanische Faulbrut

Auch wenn die Honigreste in Glascontainern keine akute Gefahr für Bienen darstellen, rät von der Ohe zum Ausspülen der Honiggläser, bevor sie entsorgt werden. Das würde das Restrisiko einer Infektion minimieren. Mit dem Kauf von regionalem Honig unterstützten Verbraucher außerdem die Arbeit des Imkers: "Seine Bienen sorgen schließlich auch vor Ort für die Bestäubung", sagte der Biologe. (Weiterlesen: Sonnenfinsternis hat drastische Folgen auf Bienen)