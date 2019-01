Welcher Begriff auf der Karte ist hier wohl gemeint? Foto: Karsten Grosser

Osnabrück. Just One – der Titel des kooperativen Ratespiel beschreibt schon recht genau, was zu tun ist. Alle bis auf einen schreiben ein Wort auf, mit dem sie denselben Begriff erklären. Am besten so, dass es der Unwissende errät. Schwierig wird es, wenn mehrere den gleichen Gedanken haben. Doch gerade dieser Kniff macht Just One zu einem klasse Spiel.