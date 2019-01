Osnabrück. Wie sauber sind das Lieblingslokal oder der Bäcker um die Ecke? Mit dem neuen Portal "Topf Secret" von Foodwatch lässt sich das nun mit nur wenigen Klicks herausfinden.

Egal ob mit dem Partner, den Arbeitskollegen oder mit Freunden: Viele Menschen gehen fast täglich in einem Restaurant oder Imbiss essen. Für viele gehören die morgendlichen Brötchen vom Lieblingsbäcker zum Tag dazu. Und die Bequemen bestellen nicht nur sonntags das Essen beim Lieferdienst. In all diesen Fällen geben Hungrige die Verantwortung für Zubereitung und Hygiene des Essens ab an die Restaurants. Ob Sie in Ihrem Lieblingsrestaurant oder -bäcker jedoch unbesorgt zubeißen können, verrät Ihnen das neue Transparenz-Portal "Topf Secret" der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch.

Kakerlaken in der Backstube, Schimmel im Lieblingsrestaurant, ekelerregende Zustände in der Wurstfabrik – die zuständigen Behörden wissen genau, in welchem Unternehmen geschlampt wird. Oliver Huizinga, Foodwatch

Was genau ist "Topf Secret"?

Die Verbraucherschützer haben die neue Internet-Plattform gemeinsam mit der Initiative "Frag den Staat" gestartet, weil sie den Lebensmittelbehörden unzureichende Informationen vorwerfen. Bisher machten die Kontrollbehörden in Deutschland "nur in Ausnahmefällen" öffentlich, wie es um die Sauberkeit in den Betrieben bestellt ist, sagt Huizinga. Verbraucher würden davon jedoch meist nichts erfahren. Die "Geheimniskrämerei" der Behörden gehe zudem auf Kosten der sauber arbeitenden Unternehmen. Die Plattform "Topf Secret" unterstützt Nutzer daher bei Anfragen an Behörden nach dem Verbraucherinformationsgesetz (VIG) und veröffentlicht diese zentral.

Wie funktioniert das Portal "Topf Secret"?

Über das Portal können Verbraucher über diese Suchmaske von Restaurants über Bäckereien bis hin zu Tankstellen mit wenigen Klicks einen Antrag auf Veröffentlichung der Ergebnisse amtlicher Hygiene-Kontrollen bei den zuständigen Behörden stellen.



Die gesetzliche Grundlage ist das Verbraucherinformationsgesetz (VIG). Nutzerinnen und Nutzer können einen beliebigen Betrieb – von Restaurants über Bäckereien bis hin zu Tankstellen – über eine Suchfunktion oder per Klick auf einer Straßenkarte aussuchen. Nutzerinnen und Nutzer müssen lediglich Name, E-Mail- und Postadresse eingeben, die gemeinsam mit einem vorbereiteten Text an die zuständige Behörde übermittelt werden. Die Antragstellung ist innerhalb von einer Minute fertig.

Geben Sie Ihren Wohnort in die Suchmaske ein und fordern Sie mithilfe von "Topf Watch" jetzt einen Hygienebericht an:

Wann erfahre ich das Ergebnis der Anfrage?

Die Behörden sind nach dem Verbraucherinformationsgesetz (VIG) zur Auskunft verpflichtet. Das Ergebnis erhielten Verbraucher allerdings erst nach mehreren Wochen, schränkte Foodwatch ein. Es könne sogar passieren, dass sich Behörden quer stellten. "Bund und Länder haben es jahrelang verschlafen, für Transparenz in der Lebensmittelüberwachung zu sorgen", erklärte Arne Semsrott von der Initiative "Frag den Staat". Das solle mit dem "Topf Secret"-Portal geändert werden. "Je mehr Menschen mitmachen und Anträge stellen, desto mehr Infos kommen ans Licht – und desto größer ist der Druck auf die Bundesregierung, endlich eine gesetzliche Grundlage zu schaffen, die Transparenz zur Regel macht und nicht zur Ausnahme."

Was mache ich mit der Antwort der Behörde?

Die Verbraucherschützer von Foodwatch bitten Nutzer, die auf eine Anfrage auch eine Antwort erhalten haben, diese bei "Topf Secret" zu veröffentlichen. Antwortet das Amt auf digitalem Weg, werden Sie von "Frag den Staat" darüber per E-Mail informiert. Bekommen Sie eine Antwort per Post, klicken Sie bei Ihrer Anfrage auf "Post erhalten". Scannen Sie Dokumente, die Sie per Post bekommen, am besten ein oder fotografieren Sie diese ab. Dokumente, die zugeschickt werden, dürfen auch (ggf. gescannt oder abfotografiert) und veröffentlicht werden, informiert Foodwatch. Dabei sollten personenbezogene Daten geschwärzt werden. Dafür stehen Hilfsmittel auf der Plattform zur Verfügung. Wie genau das geht, wird hier erklärt.

Was ist die rechtliche Grundlage von "Topf Secret"?

Das Bundesverfassungsgericht hat in einer Entscheidung vom vergangenen Jahr ausdrücklich die Rechte von Verbrauchern auf Informationen über lebensmittelrechtliche Verstöße, also zum Beispiel Missstände bei der Hygiene, anerkannt. Union und SPD haben sich zwar in ihrem neuen Koalitionsvertrag auch darauf verständigt, "eine übersichtliche und eindeutige Verbraucherinformation zu Hygiene und Lebensmittelsicherheit" zu gewährleisten. Allerdings sollen Betriebe ihre Kontrollergebnisse nur "auf freiwilliger Basis" veröffentlichen.

Foodwatch und "Frag den Staat" kritisieren aber, dass ein freiwilliges System erfahrungsgemäß nicht funktioniere – wie das Beispiel Niedersachsen zeige: In zwei Teststädten, Hannover und Braunschweig, konnten Lebensmittelbetriebe freiwillig ihre Kontrollergebnisse in Form eines "Hygiene-Barometers" an der Ladentür aushängen. Doch nur vier Prozent der Betriebe haben sich laut dem niedersächsischen Agrarministerium an dem Projekt beteiligt.

Hygienekontrolle in Deutschland: Vorbild Dänemark?

Im Nachbarland Dänemark erfahren Verbraucher direkt an der Ladentür und im Internet anhand von Smiley-Symbolen, wie es um die Sauberkeit in den Lebensmittelbetrieben bestellt ist. Wenige Jahre nach Einführung des Smiley-Systems im Jahr 2002 hat sich die Quote der beanstandeten Betriebe laut Foodwatch halbiert, von 30 auf rund 15 Prozent. "Das Smiley-System in Dänemark funktioniert. Umfragen zeigen, dass praktisch alle Verbraucher das Smiley-System kennen und es bei der Wahl eines Restaurants oder eines Ladens berücksichtigen", erklärte das dänische Umwelt- und Ernährungsministerium.

In Wales, wo Restaurants, Bäckereien, Schulkantinen und Supermärkte auf einer Skala von 0 bis 5 bewertet werden, sank die Quote der Betriebe mit schlechter Bewertung von rund 13 (2013) auf knapp 5 Prozent (2017). Auch Norwegen hat 2016 ein Smiley-System eingeführt. Dort ist die Zahl der beanstandeten Betriebe innerhalb eines Jahres ebenfalls gefallen – von 32 auf 21 Prozent.

(Mit Material von AFP)