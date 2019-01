Berlin. Aus Après Ski wird "Alpine Clubbing": Das Münchner Label Bogner stimmte am Vorabend der Berliner Fashion Week mit DJ im E-Werk auf die Herbst-Winter-Kollektion 2019/20 ein.

Betont cool und jung inszeniert das Münchner Ski- und Mode-Label Bogner in Berlin seine Modeshow am Montagabend vor Fachpublikum: Mit aufwendigen Video-Projektionen, darunter Einspielungen aus Willy Bogners legendärem Sportfilm „Feuer und Eis“ (1986), auf der Bühne und einem auf einer Empore überhöhten DJ, der im Anschluss an das nur knapp 20-minütige Defilee, nahtlos zum titelgebenden "Alpine Clubbing" in der Halle mit industriellen Charme überleitete. Wo jedoch mehr Talk als Dance folgte.









Die Traditionsmarke von Willy Bogner ein wenig zu entstauben und zu verjüngen, ist das Anliegen von Andreas Baumgärtner, der seit vergangenem Jahr neuer CEO des Hauses ist. Es ist Mode für junge Luxusliebhaber: Dunkle Skianzüge mit schwarz-weiß Mustern oder rot-schwarzem Camouflage-Look. Gelb-weiß bleibt hier die auffälligste Farbkombination. Für den Après Ski gibt es wieder viel Streetwear-Elemente und bauchfrei darf es manchmal auch sein. Der Markenname als Stilelement auf Stirnband, Mütze, T-Shirt oder Jacke wird – wie es derzeit en vogue ist - prominent gerne und oft eingesetzt. Ebenfalls Hingucker: Oversize-Fellmützen und kniehohe Boots.





Noch bis Donnerstag zeigen Designer ihre Ideen für den nächsten Herbst und Winter. Seit 2007 gibt es zweimal im Jahr die Berliner Modewoche. Ein Promi aus Amerika wird diesmal bei Marc Cain erwartet. Die rotblonde Sarah Rafferty, die in der US-Serie „Suits" die Donna spielt, soll an diesem Dienstag kommen. Außerdem stehen dann Schauen von Amesh Wijesekera aus Sri Lanka, Irene Luft und Kilian Kerner an. (Mit dpa)