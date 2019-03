Osnabrück. Kirchlich heiraten ist out – das zeigt zumindest der Blick in die Statistiken. Immer weniger Paare entscheiden sich für die kirchliche Trauung. Zwei Osnabrücker Geistliche kennen die Gründe für das sinkende Interesse und erklären, warum sie trotz des massiven Rückgangs zufrieden sind.

Die Braut trägt ein weißes Kleid und einen Schleier im Haar, der Bräutigam einen eleganten Anzug. Während die Orgelmusik ertönt, schreitet das künftige Ehepaar durch das Kirchenschiff zum Traualtar. Frau und Mann versprechen sich ewige Treue, stecken einander die Ringe an und erhalten Gottes Segen für den Bund des Lebens. Szenen, die vor Jahrzehnten noch Usus waren, spielen sich heute in deutschen Kirchen immer seltener ab. Die Anzahl an kirchlichen Trauungen ist auf ein Rekordtief gesunken.





Massiver Rückgang an kirchlichen Trauungen



Laut Daten des Statistischen Bundesamtes, der Deutschen Bischofskonferenz und der Evangelischen Kirche in Deutschland heirateten 1969, also vor 50 Jahren, bundesweit noch 332.900 Paare kirchlich (katholisch und evangelisch). Im selben Jahr gab es 446.596 standesamtliche Eheschließungen. In den folgenden Jahren und Jahrzehnten ist die Anzahl an standesamtlichen Trauungen verhältnismäßig konstant geblieben, zuletzt stieg sie sogar wieder leicht an. Parallel dazu nimmt die Anzahl an kirchlichen Trauungen stetig ab. So heirateten im Jahr 2016 in der Bundesrepublik Deutschland nur noch 87.801 Paare kirchlich, während die Zahl an standesamtlichen Eheschließungen bei 410.426 lag. Innerhalb von fast fünf Jahrzehnten ist die Zahl der kirchlichen Trauungen dementsprechend um fast 75 Prozent gesunken und der Abstand zu der Anzahl an standesamtlichen Trauungen immer größer geworden.





Wie reagiert die Kirche?

"Wir nehmen deutlich wahr, dass weniger Menschen kirchlich heiraten wollen", räumt Thilo Wilhelm, Pfarrer der katholischen Domgemeinde St. Petrus in Osnabrück, ein. Dieser allgemeine Trend sei jedoch im zeitlichen Kontext zu sehen, betont der Geistliche.

Früher war es sehr befremdlich, nicht kirchlich zu heiraten. Diese gesellschaftlichen Konventionen gibt es nicht mehr. Thilo Wilhelm, Pfarrer der katholischen Domgemeinde St. Petrus in Osnabrück

Frank Uhlhorn, Pastor in der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde St. Marien in Osnabrück, stimmt seinem Kollegen zu: "Der gesellschaftliche Druck ist nicht mehr da. Dementsprechend heiraten Paare nicht mehr kirchlich, nur weil sie denken, es zu müssen."

Eher Chance als Problem

Aber wie geht die Kirche damit um, dass der vermeintlich schönste Tag im Leben für immer mehr Paare nur noch im Rathaus stattfindet? Der Tatsache, dass die Anzahl an kirchlichen Trauungen stark rückläufig ist, blickt Wilhelm mit gemischten Gefühlen entgegen. "Einerseits wäre es schön, wenn sich mehr Menschen für eine kirchliche Hochzeit entscheiden würden", sagt der Pfarrer. "Andererseits heiraten nur noch diejenigen kirchlich, die es auch wirklich aus Überzeugung wollen. Der Tag gewinnt an Bedeutung. Darüber freuen wir uns."

Uhlhorn sieht den Rückgang an kirchlichen Hochzeiten nicht nur als Problem, sondern auch als Chance. Die Kirche müsse sich fragen, ob und wie sie den veränderten Bedürfnissen der Paare gerecht werden könne. Er stelle fest, dass kirchliche Trauungen einen "zunehmenden Eventcharakter" hätten. So kämen Ehepartner zum Teil mit der Limousine angefahren, Weddingplaner agierten im Hintergrund und Gäste hätten Wünsche, die wegen Verbote im Kirchengebäude nicht erfüllt werden könnten, wie zum Beispiel Seifenblasen oder Konfetti. Deshalb müsse sich die Kirche laut Uhlhorn mit folgenden Fragen beschäftigen.

Welche Traditionen bleiben? Was ist überholt? Wofür kann man sich öffnen? Welche neuen Dingen bereichern uns? Wo ist die Grenze? Frank Uhlhorn, Pastor in der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde St. Marien in Osnabrück

Spagat schaffen

Grundsätzlich hat die kirchliche Trauung bei den Katholiken einen höheren Stellenwert als bei den Protestanten. Schließlich zählt sie in der katholischen Kirche zu den sieben Sakramenten. "Die kirchliche Trauung ist mehr als eine Formalität", sagt Wilhelm. "Kirchlich heiraten heißt auch, seinen eigenen Glauben zum Ausdruck zu bringen. Ehepartner geben sich nicht nur gegenseitig das Jawort. Sie wollen dazu den Segen von der Kirche und den göttlichen Beistand haben." Uhlhorn betont, dass es bei der Trauung vor allem um Kirche und Bindung gehen sollte. "Das ganze Drumherum hat für uns keine große Bedeutung, für die Eheleute scheint es aber immer wichtiger zu werden. Wir wollen also nicht verkrampfen, sondern einen Spagat zwischen klassisch und traditionell sowie neu und modern schaffen."

Als Angebot da sein



Verbiegen wollen sich die beiden Osnabrücker aber nicht. "Es ist nicht unsere Aufgabe, junge Leute zu überreden", erklärt Wilhelm: "Wenn sie gebraucht wird, muss die Kirche für Menschen da sein." Über die Motivation von Paaren, kirchlich zu heiraten, mag er deshalb auch nicht urteilen. Uhlhorn sieht das ähnlich: "Wir wollen niemanden unter Druck setzen, sind zwanglos und haben keine Vorurteile." Für ihn persönlich sei es auch kein Problem, wenn Frauen und Männer nur deshalb noch nicht aus der Kirche ausgetreten sind, um ein Recht darauf zu haben, irgendwann einmal kirchlich heiraten zu können. "Alles andere wäre volksfremd."