Der saure Geschmack von Zitronen lässt uns weniger zaudern. Foto: dpa/David Ebener

Osnabrück. „Sauer macht lustig“. So heißt es im Volksmund. Was man kaum glauben mag, wenn man in das Gesicht von jemandem blickt, der gerade in eine Zitrone beißt; und wissenschaftlich bestätigt ist es auch nicht. Dafür haben englische Forscher nun herausgefunden, dass uns der saure Geschmack weniger zaudern lässt.