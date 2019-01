Hamburg. Surfen auf Nord- und Ostsee oder Schneelanglauf im Harz – auch wer in Herbst und Winter Urlaub machen will, kann mittlerweile problemlos mit Wohnwagen und Wohnmobil aufbrechen. Eine Auswahl der Campingplätze in Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und den Nachbarländern.

Es kalt und windig, vom Himmel fällt Schnee oder Regen – und trotzdem zieht es immer mehr Camper nach draußen. "Campingurlaub liegt voll im Trend und der Winter macht da keine Pause", sagt Uwe Frers, Geschäftsführer der ADAC Camping GmbH. Auch Viktoria Groß vom Deutschen Camping-Club (DCC) bestätigt das: Die Mehrheit der Vereinsmitglieder sei auch in der kalten Jahreszeit mit dem Caravan oder dem Reisemobil unterwegs. "Mittlerweile gibt es sogar Plätze, beispielsweise in Südtirol, bei denen das Winterhalbjahr die Hauptsaison ist", so Marc Dreckmeier vom Caravaning Industrie Verband (CIVD) gegenüber der Deutschen Presseagentur.

Saunen, Schlaffässer und Wellnessangebote

Und mit der steigenden Nachfrage wird auch beim Komfort immer weiter aufgerüstet: Sanitäranlagen und Außenbereiche werden saniert und den heutigen Bedürfnissen angepasst, immer Plätze bieten Wellness, komplett ausgestattete Hauszelte, Schlaffässer oder Blockhütten an. "Die Wahl des ideal ausgestatteten Campingplatzes ist entscheidend", sagt Frers: "So schätzen Wohnwagen-Camper ohne eigenes Bad die beheizten individuellen Sanitärkabinen an den Stellplätze und auch für Wohnmobil-Fahrer ist eine Sauna auf dem winterlichen Campingplatz ein gern gesehener Luxus."

Doch nicht nur in Wintersportgebieten gehört Camping bei Schnee und Eis mittlerweile Standard – auch in Nordeuropa haben viele Plätze inzwischen ganzjährig geöffnet. Pincamp, die neue digitale Camping-Plattform des ADAC, umfasst insgesamt 9000 Campingplätze, 8000 Reiseziele und 25.000 Kundenbewertungen. Für uns haben sie daraus eine Auswahl der schönsten Campingplätze im Norden zusammengestellt, die auch im Winter geöffnet haben.

Norddeutschland:

Am Harzer Hexenstieg in Clausthal-Zellerfeld liegt der Campingplatz Prahljust mit 400 parzellierten Plätzen. Pincamp sagt: "Tolle Lage direkt am See, toll für Wintersportler!"





Im niedersächsischen Walkenried, direkt an der Grenze zu Thüringen, liegt der Campingpark Walkenried mit 96 parzellierten Plätzen. Pincamp beschreibt den Platz mit drei Stichworten: "Wintersport, Kurangebot, Wellness."





Im Süden der schleswig-holsteinischen Insel Fehmarn liegt zwischen Ostsee und einer weiten, zum Windsurfen und Kiten geeigneten Flachwasserbucht der Campingplatz Wulfener Hals mit 410 parzellierten Standplätzen. Pincamp lobt die "schöne Halbinsellage" sowie das Beauty- und das Wellnessprogramm des Platzes.





Dänemark:

An der Westküste Dänemarks, etwa 40 Kilometer nördlich von Esbjerg, liegt der Campingplatz Henne Strand mit 184 parzellierten Standplätzen. Pincamp lobt: "Sportprogramm, Wellness, Thermalbecken."





Weiter im Norden Dänemarks, nahe der Hafenstadt Hirtshals, liegt der Campingplatz Tornby Strand mit 240 parzellierten Standplätzen. Pincamp lobt die "schöne Wiesenumgebung", das Unterhaltungsprogramm sowie das Hallenbad.





Ganz im Süden Dänemarks, gut 30 Kilometer von Flensburg entfernt, liegt Broager Strand Camping. Dieser Platz an der Ostsee hat 74 Plätze ist bei den Pincamp-Nutzern besonders beliebt, unter anderem für seine "sehr schöne Lage".





Niederlande:



Im niederländischen Seebad Renesse, rund 60 Kilometer südlich von Rotterdam, liegt der 218 Plätze umfassende Ardoer Strandpark De Zeeuwse Kust. Pincamp lobt die "sehr schöne Lage", den Indoor-Spielplatz sowie Sauna und Hallenbad.





Rund 85 Kilometer westlich von Düsseldorf, kurz hinter der niederländischen Grenze, liegt der Oostappen Vakantiepark Prinsenmeer mit 680 parzellierten Standplätzen. Pincamp sagt: "Tolle Lage, Waldlage, Wellness."





Etwas weiter im Norden der Niederlande, etwa 75 Kilometer westlich von Münster, liegt der Vakantiepark De Twee Bruggen mit 356 parzellierten Standplätzen. Laut Pincamp ist dieser besonders bei Familien beliebt.





Nicht weit davon entfernt, liegt am südöstlichen Ortsrand von Groenlo die Anlage Marveld Recreatie mit 355 parzellierten Standplätzen. Pincamp lobt die Animation, die Sauna und das beheizte Freibad.





Polen:

Etwa 45 Kilometer östlich von Frankfurt an der Oder, liegt im polnischen Ostrów die Anlage Camping Marina mit 85 Standplätzen. Pincamp lobt vor allem die "sehr schöne Lage am See".





Im Norden Polens, direkt an der Ostseeküste, liegt etwa 40 Kilometer von der Grenze zu Deutschland Camping Wiking. Pincamp hebt über die Anlage mit 200 Standplätzen in Dziwnówek die "schöne Lage in Strandnähe" sowie das Kurangebot hervor.





Insgesamt gibt es natürlich aber noch viele weitere Plätze in den nördlichen Bundesländern, die auch im Winter angesteuert werden können. Aktuell geöffnete Campingplätze hat Pincamp für Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern aufgelistet.

Auf die richtige Isolierung achten

Nicht vergessen werden sollte der Reisende jedoch, dass Camping im Schnee immer auch besondere Anforderungen an Camper und Fahrzeug stellt, betont Uwe Frers. "Wohnmobil oder Wohnwagen sollten mit ausreichender Isolierung wintertauglich ausgebaut sein. Zudem müssen die Wasserleitungen regelmäßig kontrolliert und vor Frost geschützt werden. Aufgrund der Kälte sollte man sich nicht nur auf die Bordbatterie verlassen, sondern unbedingt auf gute Gas- und Stromversorgung setzen."



Einzelne Campingplätze bieten aber auch Gasleitungen bis zum Standplatz an. Wo das nicht der Fall ist, sollte das richtige Gas eingepackt werden. "Butan funktioniert nicht unter einer Temperatur von fünf Grad. Wer in Regionen fährt, wo es kälter wird, sollte daher unbedingt Propangas nutzen", rät Viktoria Groß vom DCC. Der CIVD rät aufgrund des deutlich höheren Flüssiggas-Verbauchs zudem zu einem Zweiflaschensystem mit Umschaltautomatik. Als Richtschnur gelte ein Verbrauch von etwa drei Kilo Gas pro Tag.

Luftradiator kann für mehr Wärme sorgen

Gleichwohl alle Campingfahrzeuge über eine Heizung verfügen, erweisen sich die Systeme in der Praxis als nicht immer ausreichend. "Die Heizungen an sich sind gut, werden leider jedoch oftmals im Heck verbaut und nicht mittig", weiß Karsten Kaufmann vom Fachmagazin "Reisemobil International". "Das führt dazu, dass vorne oft nur noch ein laues Lüftchen ankommt, was bei Minusgraden nicht ausreichend ist." Abhilfe schaffen könne dann nur noch ein zusätzlicher Luftradiator, wenn Landstrom zur Verfügung steht.

Für Bereiche wie die Dinette, also die Essecke, empfiehlt sich außerdem eine zusätzliche Heizmatte mit einem 12-Volt-Anschluss, rät Kaufmann. Ein Schwachpunkt bei einigen Caravans und Reisemobilen seien zudem die nicht ausreichend isolierten Fenster. "Hier hat sich in den letzten 15 Jahren leider wenig getan", kritisiert der Experte. Wichtig seien daher auf jeden Fall Vorhänge vor den Fenstern und bei sehr niedrigen Temperaturen passgenaue Thermomatten aus dem Zubehörhandel.



Bei integrierten Wohnmobilen ist zudem das Fahrerhaus ein Schwachpunkt, denn hier kann die Kälte besonders durch die Windschutzscheibe und die Pedalerie nach innen gelangen. Abhilfe schaffen auch hier Thermomatten für den Durchstieg und die Frontscheibe, so Kaufmann.



Heizungskamin sollte schneefrei bleiben

Wer Reisemobil oder Caravan neu kauft, sollte auf eine winterfeste Ausstattung achten, rät Viktoria Groß. "Es ist beispielsweise möglich, sich gleich eine Fußbodenheizung mit Heizschleifen einbauen zu lassen." Auch werde der Wassertank bei einem winterfesten Fahrzeug im Doppelboden integriert und meist auch beheizt, sodass ein Einfrieren gar nicht erst möglich ist. Daneben schreite auch bei Campingfahrzeugen die Vernetzung voran. "Bei modernen Systemen ist es möglich, die Heizung via App zu steuern, sodass das Wohnmobil quasi vom Skilift aus vorgeheizt werden kann", erklärt Groß.

Bei Schneefall sollte man darauf achten, dass der Heizungskamin schneefrei bleibt. "Hier kann auch eine Kaminverlängerung sinnvoll sein", sagt Groß. Daneben sollte der Schnee regelmäßig vom Dach gefegt werden, damit auch andere Lüftungsauslässe frei bleiben. "Es ist daher im Winter immer ratsam, eine Schaufel mit an Bord zu haben." Auch Plastiktüten sollten Wintercamper an Bord haben. "Damit kann beispielsweise die Hängekupplung des Caravans vor dem Einfrieren geschützt werden, oder auch Stromanschlüsse", weiß Groß.

