Osnabrück. Zu spät zur Verabredung gekommen? Hausaufgaben schon wieder vergessen? Wer auf solche Verfehlungen eine Gardinenpredigt erwartet, könnte das Gegenüber statt mit schwächen Ausflüchten vielleicht mit Wissenswertem über die Herkunft des Begriffs charmant besänftigen.

Zunächst: Jeder, der etwas Dummes anstellt, was andere sehr verärgert, kann heutzutage Adressat einer Gardinenpredigt werden – und jeder kann sie halten. Doch das war nicht immer so. Denn das erstmals im Jahr 1743 belegte Wort bezog sich ursprünglich nur auf eine Ehefrau, die ihren Ehemann ordentlich zurechtwies, weil er sturzbetrunken aus dem Wirtshaus nach Hause kam.



Damals umrahmten oftmals Vorhänge die Betten. Sie schützten vor Licht und Kälte – aber eben nicht vor Streit. Hinter diesen „Gardinen“ hielt sie ihm die besagte nächtliche Standpauke. Die danach benannte Gardinenpredigt war also ursprünglich eine durchaus diskrete, private Angelegenheit.

Temperamentvolle "curtain lectures"

Eigentlich, denn schließlich hat sie sich als Begriff rumgesprochen: In England zeugen auch satirische Zeichnungen aus dem 18. Jahrhundert, beispielsweise im British Museum, von offenbar äußerst temperamentvoll geführten „curtain lectures“. Der englische Schriftsteller Douglas Jerrold (1803–1857) verewigte ironisch in „Madame Kaudels Gardinenpredigten“ – exemplarisch für seine Zeit – jene speziellen Nachtgedanken und Lektionen der titelgebenden Ehefrau eines Spielwarenhändlers Balthasar Kaudel. Erstmals war im englischen Original „Mrs. Caudle’s Curtain Lectures“ als Comic in der satirischen Zeitschrift „Punch“ (1845) erschienen.

Die Wirksamkeit einer Gardinenpredigt war damit bewiesen: Der Journalist Jerrold hatte seiner Frau offenbar nicht nur über Jahre immer gut zugehört, sondern sich auch von ihrer „ausströmenden Weisheit“ literarisch inspirieren lassen.