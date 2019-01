Osnabrück „Hey Boss, ich brauch mehr Geld“, hieß es einmal in einem alten deutschen Schlager. Eine derartig plumpe Ansprache war aber wohl schon seinerzeit wenig zielführend. Wer eine Gehaltserhöhung auf dem Wunschzettel stehen hat, sollte gegenüber seinem Arbeitgeber schon etwas geschickter, differenzierter und begründender vorgehen, um den Vorsatz auch in Erfüllung gehen zu lassen.

Das heißt allerdings nicht, dass man devot darum betteln sollte. Wer der Meinung ist, dass das Gehalt nicht mehr stimmt, darf ruhig auch selbstbewusst auftreten. Und sollte es sogar. Denn wer nur höflich fragt statt moderat zu fordern, wird möglicherweise nicht ernst genommen. Natürlich kommt es auf die Angemessenheit der Forderung an, aber wer zu verstehen gibt, dass mehr Lohn nur ein wünschenswertes „Kann“ und nicht ein unbedingtes „Muss“ ist, wird schnell überhört. Man sollte nicht immer warten, bis der Chef ein Einsehen hat und von sich aus mehr Geld rausrückt. Das ist leider nur selten der Fall. Deshalb nur Mut: Die Frage nach einer Gehaltserhöhung ist heutzutage nichts Negatives mehr. Ganz im Gegenteil: Sie zeugt von Selbstbewusstsein, Eigeninitiative und davon, dass man sich nicht unter Wert verkaufen möchte. Wie aber geht man es am besten an?

Marktwert ermitteln

Zunächst sollte man unbedingt einen Gesprächstermin vereinbaren. Über Geld spricht man nicht zwischen Tür und Angel. Oftmals erwarten Vorgesetzte sogar, dass man einmal im Jahr über die eigene Performance im Job und die Bezahlung sprechen möchte. Das ist auch dann sinnvoll, wenn sich das Jobprofil nicht großartig verändert hat. Bei einer Umstellung oder Erweiterung des Aufgabenspektrums oder einer Beförderung gehört es ohnehin dazu.

Das Wichtigste ist, dass Arbeitnehmer sich auf die Gehaltsverhandlung intensiv vorbereiten und nichts dem Zufall überlassen. Denn der Chef ist in diesen Gesprächen viel geübter als der Angestellte. Zunächst einmal sollte man seinen eigenen Marktwert in Erfahrung bringen. Beim Bundesamt für Statistik etwa lassen sich Gehälter nach Branchen ermitteln. Man kann natürlich auch persönliche Kontakte zum Vergleich nutzen und auch im Internet finden sich kostenlose oder kostenpflichtige Gehaltsvergleiche, die häufig auf größere Datenbanken zurückgreifen können.

In einem zweiten Schritt sollte man aufschreiben, was man genau verdient -und sich dann überlegen, wie viel netto man mehr haben möchte. Als Faustregel sollte man dabei nur in absoluten Ausnahmefällen mehr als zehn Prozent des bisherigen Gehalts verlangen.

Nicht gleich über Geld sprechen

In dem Gespräch mit dem Chef selbst ist dann vor allem diplomatisches Geschick gefragt. Tabu sollten Wörter wie Gehaltsverbesserung, Gehaltserhöhung oder Gehaltsforderung sein. „Das wirkt auf den Chef wie ein rotes Tuch“, sagt etwa Gehaltscoach Martin Wehrle aus Jork bei Hamburg. Er gibt regelmäßig Seminare zum Thema Gehaltsverhandlung.

Am Anfang seiner Workshops fragt er in die Runde, ob die Teilnehmer wissen, was ihre Eltern verdienen. „Von 100 Leuten im Saal melden sich dann vielleicht zehn Menschen“, sagt Wehrle. Und wenn er die Leute, die sich gemeldet haben, fragt, ob sie als Kind mit den Nachbarskindern über das Gehalt der Eltern sprechen durften, meldet sich meistens keiner mehr. Über Geld zu sprechen ist in Deutschland immer noch tabu. Deshalb sollte man auch im Verhandlungsgespräch mit dem Vorgesetzten nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen, sondern zunächst andere, damit zusammenhängende Dinge thematisieren - wie etwa den eigenen Anspruch, die eigene Leistung, Ziele im Job oder die Arbeitszufriedenheit.

Anzeige Anzeige

Mit Leistung überzeugen

Arbeitnehmer sollten laut Wehrle in Vorbereitung auf das Gespräch genau dokumentiert haben, welche Leistungen, auch freiwillige Mehrleistungen sie erbracht, wie viele Kunden sie gewonnen oder welche neuen Aufgaben sie übernommen haben. Gut sei es, dazuzuschreiben, was das Unternehmen dadurch gespart hat, rät Wehrle. Erst wenn dann über die Leistung ein grundsätzlicher Konsens erzielt werde, könne auch über Geld gesprochen werden.

Eine gute Phrase, das einzuleiten, sei etwa „Ich finde, dass mein Gehalt dieser Leistung nicht angemessen ist und um zehn Prozent erhöht werden sollte“, sagt der Experte. Lässt der Vorgesetzte sich während der Verhandlung partout nicht auf eine Gehaltserhöhung ein, sollte der Angestellte nicht die Fassung verlieren. Besser wäre es, zu fragen: „Was muss passieren, damit ich in einem Jahr die Gehaltserhöhung bekomme?“ Lässt der Chef sich auch auf diese Frage nicht ein, befände man sich in einer Sackgasse und müsse offen überlegen, ob man den Job wechseln soll, so Wehrle. Das sollte aber eher als ernsthafte Überlegung und weniger als Drohung rüberkommen und ist nur das allerletzte Mittel, um den Chef vielleicht doch noch umzustimmen. Besser ist es, wenn andere Argumente bereits verfangen.