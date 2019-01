Hamburg. China ist die erste Nation, der die Landung auf der Rückseite des Mondes gelungen ist. Wird die Volksrepublik die neue Führungsmacht im All?

Genau zur geplanten Zeit landete die Raumsonde "Chang'e 4" am Donnerstagmorgen um 3.26 Uhr auf der Rückseite des Mondes. Mit dem gelungenen Vorhaben setzt Chinas Weltraumprogramm einen Meilenstein – denn das Manöver galt als besonders schwierig.

Vor allem aber lässt China vor den USA die Muskeln spielen und demonstriert, dass es ein ernstzunehmender Konkurrent ist, wenn es um die Vorherrschaft im All geht. "Die Landung hat einen großen symbolischen Wert und soll zeigen, dass China nicht nur ökonomisch und politisch auf dem Vormarsch ist", sagt der Dortmunder Techniksoziologe und Weltraumexperte Dr. Johannes Weyer im Gespräch mit unserer Redaktion. "Es gilt: Wer den Weltraum beherrscht, dem gehört die Welt."



Sehen Sie hier den Ort der chinesischen Mondlandung:

Kampf um militärische Übermacht

Blickt man in der Geschichte der Eroberung des Weltraums zurück, haben sich die Amerikaner in der Vergangenheit mit den Russen einen Wettkampf um die Vorherrschaft im All geliefert. Als "Wettlauf ins All" wird die in den 1950er und 1960er Jahren zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion wetttkampfartig inszenierte technische Entwicklung der Raumfahrt bezeichnet. "Es war ein symbolischer Kalter Krieg", so Weyer. Denn was wie friedliche Raumfahrt aussah, war in Wahrheit ein knallharter Kampf um die militärische Übermacht. Mit Neil Armstrong, der 1969 als erster Mensch auf dem Mond landete, ging schließlich Amerika als Sieger aus dem Rennen hervor.

Künftige Kriege finden im All statt

Und nun also demonstriert China sein Potenzial, ebenfalls zu einer technologischen Großmacht werden zu können. So dienen die ehrgeizige Pläne nicht nur dem Prestige und der wissenschaftlich-technischen Entwicklung, sondern ganz klar auch militärischen Interessen. Gerne verweisen Militärexperten darauf, dass künftige Kriege im All gewonnen werden. Und auch Weltraumexperte Weyer stützt diese These: "Wer Raketen in den Weltraum schießt, kann auch andere Länder bedrohen. Das muss man immer im Hinterkopf haben."



USA in Alarmbereitschaft

Schon lange ist der Weltraum fester Bestandteil der US-Verteidigungspolitik und Kriegsführung. Hunderte Satelliten dienen der Kommunikation, Aufklärung, Überwachung und für Militärschläge. Mit der "Space Force" will US-Präsident Donald Trump jetzt eine neue Streitmacht formen, die Amerika zur unangefochtenen Macht im Weltall machen soll.

Doch Weyer sieht die USA unter Trump eher geschwächt und beschreibt deren Pläne als "sprunghaften Zick-Zack-Kurs. "China hingegen hat die ökonomische Power und kann sich auch Fehlschläge erlauben, weil die finanziellen Mittel vorhanden sind."

Deutschlands Rolle im Ringen um die Macht im All sieht der Soziologe eher in zweiter Reihe. "Zwar ist mit Astro-Alex wieder eine gewisse Euphorie ausgebrochen, ansonsten ist Deutschland aber eher auf europäischer Ebene im Weltraum unterwegs, nicht aber auf nationaler." Auch ein militärisches Machtstreben sieht Weyer nicht.

China plant bemannte Raumstation

China aber investiert schon jetzt mit elf Milliarden US-Dollar pro Jahr nach den USA (48 Milliarden US-Dollar) von allen Staaten am meisten Geld in Weltraum-Aktivitäten. 2018 schickte China zum ersten Mal mehr Raketen in den Orbit als jedes andere Land. Die Last, die neue Raketen-Generationen ins All tragen können, steigt dabei stetig.

Die Volksrepublik will nicht nur die bisher noch verborgene Region des Mondes erkunden, sondern plant bereits die nächste Mission: Mit "Chang'e 5" sollen noch in diesem Jahr Gesteinsproben zurück auf die Erde gebracht werden. 2030 soll dann erstmals ein Chinese auf dem Mond landen.

Auch eine Reise zum Mars soll bald Wirklichkeit werden, genauso wie der Bau einer großen chinesischen Raumstation, die ständig bemannt ist. 2022 soll sie betriebsbereit sein.



Außerdem arbeitet die Volksrepublik angeblich auch an Strahlenwaffen, die gegen Satelliten eingesetzt werden könnten, so ein Bericht des US-Thinktanks "Center for Strategic and International Studies" (CSIS).

Auch Indien und Israel auf dem Vormarsch

Und der Rest der Welt? Indien will nach Russland, den USA und China der vierte Staat mit einem bemannten Raumprogramm im All werden. Regierungschef Narendra Modi kündigte an, bis spätesten 2022 werde "ein Sohn oder eine Tochter Indiens mit der indischen Flagge in der Hand ins All fliegen".

Bereits 2008 entsandte Indien eine Mission zum Mond, 2014 als erstes asiatisches Land eine Mission zum Mars, beide noch unbemannt. Im Februar 2017 war es dem Land außerdem gelungen, eine Rakete mit 104 Satelliten an Bord ins All zu befördern – so viele wie noch nie zuvor.

Doch auch Israel ist in das Rennen um Platz vier eingestiegen. Denn obwohl das Land im Nahen Osten so klein ist, kann es als eines der wenigen der Welt Satelliten bauen, starten und betreiben.

