Osnabrück. Der Geschäftsmann Joseph Bremer ist tot. Er ist bei einem Feuer in seinem Haus ums Leben gekommen. Wer aber ist für den Brand verantwortlich? Diese Frage müssen die Ermittler im Rätselkrimi "Das Feuer in Adlerstein" beantworten – ein gut gemachtes Detektivspiel, bei dem (fast) alle nötigen Hinweise in der Schachtel zu finden sind.

Ganz ehrlich: Carl Notebeck wäre kein Journalist, den wir bei uns in der Redaktion duldeten. Erst neulich hat er im Zoo die Affen freigelassen, um mit einer Story groß herauszukommen. Doch ist der Mann auch so skrupellos, dass er selbst vor Brandstiftung nicht zurückschreckt? Hat er das tödliche Feuer in Adlerstein entfacht, nur um die nächste Sensationsgeschichte schreiben zu können? Für die Polizei erhärtet sich der Verdacht. Deshalb bittet er Euch, den Täter ausfindig zu machen. Und Ihr merkt bald: In diesem Fall geht es um mehr als nur Geltungssucht. Auch Streit, Untreue und Hass sind im Spiel.

"Das Feuer in Adlerstein" in aller Kürze

Worum geht es? Als Detektive ermitteln die Spieler in diesem Kriminalfall, wer das Feuer gelegt hat, bei dem im fiktiven Ort Adlerstein ein Geschäftsmann im eigenen Haus ums Leben gekommen ist.



Als Detektive ermitteln die Spieler in diesem Kriminalfall, wer das Feuer gelegt hat, bei dem im fiktiven Ort Adlerstein ein Geschäftsmann im eigenen Haus ums Leben gekommen ist. Was muss man machen? In der Schachtel liegen allerlei Schriftstücke, die der selbst unter Verdacht geratene Journalist Notebeck zusammengetragen hat, um sich selbst zu entlasten. Wer aber ist noch verdächtig? Wer hat ein Alibi? Meinen die Detektive, die Hinweise und Indizien richtig gedeutet zu haben (Internet- und Facebook-Zugang notwendig), tippen sie ihre Lösung auf der eigens eingerichteten Website ein, um zu erfahren, ob sie richtig kombiniert haben.



In der Schachtel liegen allerlei Schriftstücke, die der selbst unter Verdacht geratene Journalist Notebeck zusammengetragen hat, um sich selbst zu entlasten. Wer aber ist noch verdächtig? Wer hat ein Alibi? Meinen die Detektive, die Hinweise und Indizien richtig gedeutet zu haben (Internet- und Facebook-Zugang notwendig), tippen sie ihre Lösung auf der eigens eingerichteten Website ein, um zu erfahren, ob sie richtig kombiniert haben. Wer gewinnt? Der Fall wird kooperativ gelöst. Ziel ist es, gemeinsam den Täter zu ermitteln.



Der Fall wird kooperativ gelöst. Ziel ist es, gemeinsam den Täter zu ermitteln. Für wen ist das Spiel? Für alle, die gerne rätseln und den Fernseher für gute Krimis einschalten. Im Vergleich zu derzeit populären Escape-Room-Spielen wie etwa den Titeln aus der Exit-Reihe (Kosmos) muss hier relativ viel gelesen werden. Doch dafür fühlt sich dieses Spiel auch wie ein echter Kriminalfall an.



Für alle, die gerne rätseln und den Fernseher für gute Krimis einschalten. Im Vergleich zu derzeit populären Escape-Room-Spielen wie etwa den Titeln aus der Exit-Reihe (Kosmos) muss hier relativ viel gelesen werden. Doch dafür fühlt sich dieses Spiel auch wie ein echter Kriminalfall an. Was ist das Besondere? Jeder kann diesen Fall nur einmal angehen, weil er die Lösung danach ja kennt. Das Spiel selbst kann aber mehrfach von unterschiedlichen Gruppen gespielt werden – und das funktioniert allein genauso gut wie in Teams aus bis zu fünf Detektiven.

Wie gut ist der Fall "Das Feuer in Adlerstein"?

Die Kriminalakte ist gut gefüllt. In ihr tauchen Briefe, Fotos, Bilder, Karten und andere Dokumente auf. Material, das die Spieler zunächst einmal genauso sichten müssen wie die beiliegende Ausgabe der "Adlerstein Post" oder Notebecks Notizbuch. Welche Infos können dem Streichholzpäckchen entnommen werden? Was steht in dem Brief an Bremers Witwe? Was hat es mit dem Arztrezept auf sich? Wer die Spieleschachtel aufmacht, muss sich wie ein richtiger Ermittler durch Beweise und Hinweise wühlen. Die Menge an Informationen scheint zunächst unübersichtlich und zusammenhangslos.

Doch schon bald entwickeln die Detektive ein Gespür für den Fall. Sie erkennen, dass mindestens ein halbes Dutzend Menschen ein Motiv hatte, um Joseph Bremer nicht nur Gutes zu wünschen. Aber wer ist der Täter? Mit jedem neuen Alibi wird der Kreis der Verdächtigen kleiner. Puzzleteil für Puzzleteil fügt sich ins Bild ein. Das macht Spaß. Einerseits weil der Fall plausibel erscheint. Andererseits weil die Rätsel nicht zu herausfordernd sind, gleichwohl ein Auge für Details verlangen. Wer konzentriert die Materialen betrachtet und auch bei längeren Dechiffrierungen Geduld aufbringt, kommt dem Täter auf die Spur. War es tatsächlich Notebeck? Oder doch jemand anderes ...?

Würfelnote: 4 (gut)

Detective Stories – Fall 1: Das Feuer in Adlerstein

Autoren und Grafiker: Denis Terenichev, Ekaterina Terenichev, Georgij Shugoi, Alexander Krys, Christoph Kossendey, Arsen Daniel



Verlag: iDventure/Asmodee



Spieler: 1 bis 5



Alter: ab 13 Jahren



Dauer: 90 Minuten und mehr