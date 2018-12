Hamburg. Die Deutschen kaufen ihre Geschenke immer später, besagt eine neue Studie. Oft sorgt das für Stress. Warum es allerdings keine gute Idee ist, Geschenke im Stress zu kaufen, erklärt Experte Bastian Roet vom Berufsverband Deutscher Soziologen.

Am Wochenende vor Weihnachten geraten viele in Panik: Es fehlen noch Geschenke für die Lieben. Online-Shopping bei Amazon, Otto oder Zalando hilft nicht mehr – die Präsente würden wohl nicht mehr rechtzeitig ankommen. Ab in die Stadt also, rein ins Getümmel, rein in den Stress. "Nur die Wenigsten wollen etwa an Weihnachten mit leeren Händen dastehen", sagt der diplomierte Soziologe Bastian Roet. "Beim Schenken und beschenkt werden geht es auch um gesellschaftliche Konventionen." Und die Wenigsten wollen diese brechen und geben sich dem Geschenke-Stress hin.

Doch "Stress ist kein guter Ratgeber beim Schenken", sagt Roet. "Wenn ich gestresst bin, fokussiere ich mich auf mich. Beim Schenken geht es aber darum, sich Gedanken um den anderen zu machen. Daher sollte man vorher überlegen, was man schenken will", sagt Roet, der auch Pressesprecher beim Berufsverband Deutscher Soziologen ist. Er macht deutlich: "Ein im Stress und auf den letzten Drücker gekauftes Geschenk ist im Zweifel nichtssagend und der Wert des Schenkens geht verloren."

Deutsche kaufen immer später ein

Wer sich jetzt angesprochen fühlt, sollte wissen: Sie sind nicht der einzige "Last-Minute-Shopper". Geschenke auf den letzten Drücker zu kaufen, ist in Mode: mehr als ein Drittel entscheidet sich einer neuen Studie zufolge erst in den zwei Wochen vor dem Fest, gut jeder Sechste geht sogar erst in den letzten sieben Tagen auf die Jagd nach Präsenten. Zu diesem Schluss gelangt eine Untersuchung der Marktanalysten von "Hase & Igel", die dafür deutschlandweit über die letzten fünf Jahre sämtliche Google-Suchen nach Weihnachtsgeschenken ausgewertet haben.

"Seit 2014 sehen wir einen starken Trend, sogar erst in der letzten Woche vor dem Fest nach Weihnachtsgeschenken zu suchen, während weniger Menschen länger als einen Monat vor Weihnachten auf die Suche gehen", sagt Geschäftsführer Jan Schoenmakers. "Nach unseren Prognosen wird dieses Jahr bereits jeder fünfte zum 'Last Minute Shopper' – und 2019 jeder Vierte."



Geschenke zeigen den Wert einer Beziehung

Soziologe Roet übt Kritik an dieser Entwicklung. "Geschenke zeigen den Wert einer Beziehung. Dabei geht es weniger um teure Sachen, sondern vielmehr darum, dass ein gutes Geschenk zum Ausdruck bringt, wie gut ich mein Gegenüber kenne." Es gehe dabei um die Frage: Bereitet mein Geschenk dem anderen Freude? Roet sagt: "Je besser das passt, desto deutlicher wird es, dass man sich gut kennt." Dies sei der größte Beleg für die Bedeutung einer Beziehung. "Und je höher dieser Wert ist, desto geringer muss theoretisch der Preis für ein Geschenk sein." Schnell irgendein Geschenk zu kaufen, nur des Schenkens wegen, sei nicht empfehlenswert.