Osnabrück. Vergessen, die Weihnachtspost in den Briefkasten zu stecken? Kein Problem in Zeiten digitaler Grüße – eigentlich. Wissenswertes rund ums Thema.

Wie beliebt sind elektronische Grüße? Wer ein Smartphone hat, der tendiert auch dazu, dieses für Weihnachtsgrüße zu nutzen. So das Ergebnis einer aktuellen repräsentativen Umfrage im Auftrag des Bundesverbands Digitale Wirtschaft (BVDW) unter Smartphone-Nutzern: Die meisten Befragten (47 Prozent) schickten ihre Festgrüße per SMS oder Messenger. Bei den 16- bis 24-Jährigen sind es 59 Prozent, bei 55- bis 64-jährigen sind es 29 Prozent. Ob sie aber gleich gelesen werden? Denn jeder Dritte der Befragten nutzt Weihnachten als Gelegenheit für eine Auszeit vom Smartphone, heißt es weiter. 19 Prozent der befragten Smartphone-Nutzer senden ihre Weihnachtsgrüße noch traditionell mit der Post.

Weiterleiten – der einfachste Weg: Gegen ein eventuelles schlechtes Gewissen bei digitalen Last-minute-Grüßen hilft – sofern man den Geschmack des jeweiligen Empfängers gut kennt – entwaffnender Humor: Vielleicht ein Weihnachtsmann, dargestellt als Comicfigur, der eine laszive Tanzeinlage zu Eartha Kitts „Santa Baby“ aufs Eis am Nordpol legt und als Pointe samt Pole-Stange einbricht?

Oder eine Fotomontage des Gabenbringers, der sich samt Rentieren und Schlitten in einem Windrad verfangen hat. Beispiele dieser Art – witzige oder besinnliche Sprüche, Bilder, Kurzfilme – zum Versenden oder Weiterleiten kursieren dieser Tage beispielsweise in Whatsapp-Gruppen, die ursprünglich von Youtube, Grußkarten- oder Statusbilder-Portalen heruntergeladen wurden. Ein Youtube-Weihnachtsklassiker unter den humorvollen Grüßen mit über sieben Millionen Aufrufen ist der comichafte Kurzfilm „Rollin Christmas“, mit kugelrunden Rentieren, die nach und nach vom schneebedeckten Dach rutschen:





E-Card – Klassiker mit Tücken: Wer flink noch einen digitalen Weihnachtsgruß per Mail verschickt, obgleich er sonst die persönlichere Note einer handgeschriebenen Karte per Post favorisiert, der kann sich damit trösten, dass die E-Card einst eine Dichterin und ihr Ehemann popularisiert haben: Die US-Grußkarten- und Buchverleger Susan Polis Schutz und Stephen Schutz führten sie mit dem Internetstart ihrer Firma Blue Mountain Arts 1996 als Angebot ein. Drei Jahre später wurde die Webseite für 780 Millionen Dollar verkauft. Die E-Card sei eine der frühen Erfolgsgeschichten des Internets, resümierte 2007 die britische Zeitung „The Guardian“.



Wirklich kostenlos? Bis heute nutzen auch Portale für gedruckte Postkarten die Auswahl kostenloser elektronischer Grüße als Werbemittel für ihre Website. „Bezahlt“ wird mit den Daten (Name, E-Mail oder Mobiltelefonnummer) des Auftraggebers und denen des Empfängers. Das ist nicht unproblematisch, denn diese könnten bei unseriösen Anbietern für Werbezwecke missbraucht werden. Ratsam ist daher immer ein aufmerksamer Blick ins Impressum und die Nutzungsbedingungen einer Website.

Verschickt wird zumeist so: Motiv bei einem Anbieter aussuchen, E-Mail-Adresse hinterlassen, Nachricht schreiben und die E-Mail-Adresse des Empfängers eingeben. Letzterer wird per zugeschickten Link auf die Anbieter-Website zum Abruf der Karte geleitet. Das kann jedoch ein Einfallstor für Betrüger sein, die Empfänger auf gefälschte Seiten zu lenken. Wie das britische Blatt weiter berichtete, wurde bereits 1999 Blue Mountain Opfer einer Virus-Mail, die unwissentlich im Namen des Unternehmens verschickt wurde.

Phishing-Mails können sich unter die digitale Weihnachtspost mischen: Mails von unbekannten Absendern sollten immer skeptisch machen. Keinesfalls sollten angehängte Dateien geöffnet, auf eingefügte Links geklickt oder die Mail beantwortet werden, rät die Verbraucherschutzzentrale Nordrhein-Westfalen. Das Virenschutzprogramm sollte sowieso auf dem aktuellen Stand sein. Aktuelle Warnungen zum Thema gibt es bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen hier.

Welche Zukunft hat die E-Card? Vor zehn Jahren waren digitalen Postkarten per Mail auch noch ein größeres Thema für Last-minute-Grüße. Die Konkurrenz von Facebook, Whatapp & Co. hat das verändert: „Die E-Mail zur privaten Kommunikation wird mehr und mehr von sozialen Netzwerken abgelöst. Statt E-Cards versenden gerade Jüngere heute vor allem auch Sprachnachrichten via Messenger als Gruß“, so die Einschätzung des Digitalverbands Bitkom auf Anfrage unserer Reaktion.