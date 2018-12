Swindon. Sie werden über den Schiffsverkehr eingeschleppt, ausgesetzt oder am Zoll vorbeigeschmuggelt: Fremde Tier- und Pflanzenarten breiten sich in Europa immer mehr aus. Welche Spezies demnächst hierzulande etablieren könnten und welche negativen Auswirkungen das auf die heimische Artenvielfalt hat, stellt nun eine neue Studie heraus.

Ein Forscherteam um Ökologin Helen Roy vom britischen Zentrum für Ökologie und Gewässerkunde hat die Wahrscheinlichkeit der Ansiedlung gefährdender Arten untersucht und die Ergebnisse in der Publikation "Global Change Biology" veröffentlicht. Die Kernerkenntnis: 66 Arten, die sich potenziell in Europa verbreiten könnten, gelten als Risiko für heimische Spezies.



Liste der "unerwünschten Spezies"

Den Wissenschaftlern zufolge gibt es aktuell bereits mehr als 14.000 fremde Arten in Europa. Mehr als die Hälfte davon wurde von einem anderen Kontinent eingeschleppt, der Rest innerhalb der EU. Die invasiven Pflanzen und Tiere verbreiten sich immer rascher und grenzen die hiesige Artenvielfalt ein. Die EU hat 2014 die gefährlichsten Bioinvasoren erstmals aufgelistet und mit Empfehlungen zur Bekämpfung versehen. 2017 wurde die Liste ergänzt, sodass nun vor 26 Tieren und 23 Pflanzen gewarnt wird. Die Studie listet nun noch einige weitere potenziellen Schädlinge auf.

Die meisten Eindringlinge in unser Ökosystem stammen demnach aus Asien, Nord- und Südamerika. Darunter sind etwa das auch schon in Deutschland vorkommene Unkraut Riesenbärenklau und Drüsiges Springkraut sowie die Nilgans, der Marderhund, der Amerikanische Ochsenfrosch und die Bisamratte.

Acht Arten, die sich künftig in Europa verbreiten könnten, stellen laut den Wissenschaftlern ein besonders gravierendes Risiko dar:

Das Fuchshörnchen ist das einzige Landlebewesen, das die Forscher als Hochrisiko für europäische Arten eingestuft haben. Es stammt aus Nordamerika und ist größer als das hiesige Eichhörnchen. Sie sind Wirte für diverse Krankheitserreger und beschädigen Bäume. In den USA werden sie daher bejagt.

Der Amerikanische Rostkrebs ist ein Süßwasserkrebs, der mit seiner aggressiven Natur den Bestand anderer Krebse drastisch zurückdrängt.



Der Gestreifte Korallenwels ist im Indopazifik heimisch. Seine Stiche sind giftig, führen auch bei Menschen zu Schmerzen. Er frisst andere Fische und kleine Meeresbewohner.



Der Amerikanische Streifenbarsch ist ein nordamerikanischer Speisefisch, der Köderfische frisst und somit die Fischerei erschwert. Mehrere US-Staaten verbieten seine Zucht oder Freilassung beim Fischfang.

Der Argus-Schlangenkopffisch ist ein Süßwasserfisch, der in Russland, China und Korea beheimatet ist und dort ein Speisefisch ist. Er frisst Krustentiere und Amphibien und vermehrt sich rasend schnell.



Grüner Seetang, ursprünglich aus dem Roten Meer, verdrängt andere Algenarten und kann somit die Nahrungsketten ganzer Meeresgebiete verändern.



Die Onyx-Pantoffelschnecke, aus dem Ost-Pazifik, Höhe Südamerika, filtriert Meerwasser, verdrängt andere Muschelarten.

Die Schwarz-gestreifte Muschel stammt aus Südamerika und ist zum Beispiel im Panama Kanal heimisch. Sie gilt als Schädling, weil sie andere Arten verdrängt und die Nahrungskette anderer Meeresbewohner stört.

Oft gelangen die fremden Spezies in neue Erdteile, weil sie nicht unter Verschluss gehalten werden: Meeresbewohner werden über den Schiffstransport in fremde Gewässer geschleppt, Tiere entkommen der Gefangenschaft oder werden ausgesetzt. Bis sich ein Gewächs oder Tier in seiner neuen Umgebung etabliert hat, vergeht einige Zeit. Unbeständige Vorkommen sollten jedoch ein Warnzeichen sein, meinen die Forscher.

Fremdartige Ente als Besuchermagnet

Ein vergleichsweise harmloser Fall von exotischem Import entzückt derweil die USA. Im November entdeckten Besucher des New Yorker Central Parks eine Ente im Wasser, die viel farbenprächtiger als ihre heimischen Artgenossen war: eine Mandarinente. Seitdem hat sie sich zu einem Parkliebling entwickelt: Menschen dokumentieren die Sichtung des Vogels begeistert in den sozialen Netzwerken.

Ursprünglich stammt die Entenart aus Ostasien, wo ihre Bestände mittlerweile als gefährdet gelten. Dafür paddeln die bunten Vögel seit Längerem in Europa durch Seen und Tümpel – oft gezüchtet als Ziervögel. Nun hat es ein Exemplar auch in die USA geschafft. Wie sie dorthin gelangte, ist unklar. Kreuzungen mit anderen Entenarten gelten für Mandarinenten jedoch als schwierig. Vielleicht wird der asiatische Import im Central Park also ein Unikum bleiben.