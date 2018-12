Mit guter Planung bekommen Arbeitnehmer bei der Steuererklärung teilweise deutlich mehr Geld zurück. Foto: dpa/Daniel Reinhardt

Hamburg. Mit etwas Planung am Jahresende mindern Steuerzahler ihre Last. Für viele kann sich gerade in diesem Jahr der Kauf eines neuen Smartphones, PCs oder Tablet-PCs rechnen.