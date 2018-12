Hamburg. Gesetzlich Krankenversicherte zahlen 2019 weniger, einige Krankenkassen wollen ihre Beiträge zusätzlich senken. Und wer die Krankenkasse wechselt, kann laut Stiftung Warentest teilweise noch mehr Geld sparen – Verbraucherschützer sehen das jedoch kritisch.

Durch das "Gesetz zur Beitrags­entlastung der Versicherten in der gesetzlichen Kranken­versicherung" wird die Krankenkasse ab Anfang 2019 für alle günstiger. Denn darin ist festgehalten, dass Arbeit­geber und Arbeitnehmer jeweils die Hälfte aller Beiträge zur Kranken­versicherung tragen. Bisher über­nehmen Arbeit­geber nur die Hälfte des allgemeinen Beitrags­satzes von 14,6 Prozent, ab 2019 wird auch der Zusatz­beitrag geteilt, den jede Kasse je nach finanzieller Situation fest­legt. (Weiterlesen: Betriebsrentner können Beiträge zurückfordern)

Für Selbst­ständige sinkt die Einkommensgrenze für den Mindestbeitrag ab 2019 auf 1038 Euro monatlich. Wer weniger verdient, zahlt maximal Beiträge für diesen Wert. Bisher entsprechen die Beiträge für Selbstständige einem Einkommen von 2284 Euro brutto.

Krankenkassen kündigen niedrigere Beiträge für 2019 an

Einige Krankenkassen haben laut "Finanztest", dem Finanzmagazin der Stiftung Warentest, vor, ihre Beiträge im kommenden Jahr zu senken. Diese Pläne müssen jedoch noch durch die Verwaltungsräte der Kassen und Aufsichtsbehörden bestätigt werden. Dazu zählen:

AOK Bremen/Bremerhaven



AOK Hessen



AOK Rheinland-Hamburg



Bergische KK



Bertelsmann BKK



BKK Firmus



BKK Freudenberg



BKK Gildemeister Seidensticker



BKK Melitta Plus



BKK Verbund Plus



Continentale BKK



Debeka BKK



hkk



mhplus BKK



Salus BKK



Securvita



WMF BKK und



die Techniker Krankenkasse.



Diese Krankenkassen verlangen laut "Finanztest" ab dem 1. Januar 2019 einen Beitragssatz von 15,4 Prozent und weniger und einen Zusatzbeitrag unter 0,9 Prozent.

AOK Bremen/Bremerhaven



AOK Niedersachsen



AOK Plus



Audi BKK



BKK Akzo Nobel Bayern



BKK Faber-Castell & Partner



BKK Firmus



BKK Freudenberg



BKK Pfaff



BKK SBH



BKK Scheufelen



BKK VerbundPlus



Debeka BKK



hkk



IKK Gesund Plus



Salus BKK



SKD BKK.



"Finanztest" hat dutzende Krankenkassen miteinander verglichen und kommt zu dem Ergebnis, dass Versicherte durch einen Wechsel der Krankenkasse teilweise viel Geld sparen könnten. Die Ersparnis sei abhängig vom Gehalt. Grundsätzlich gelte: Je höher das Gehalt, desto höher die Ersparnis. Wechsler sollten beachten, dass geringe Krankenkassenbeiträge ein höheres zu versteuerndes Bruttoeinkommen nach sich ziehen.



Wechsel der Krankenkasse: Verbraucherschützer skeptisch

Verbraucherschützer warnen zudem vor vorschnellen Handlungen. "Wir raten, nicht nur wegen günstiger Beiträge zu wechseln", sagte Christoph Kranich von der Verbraucherzentrale Hamburg unserer Redaktion. Er rät Versicherten dazu, die Angebote der Kassen zu vergleichen und nach persönlichen Prioritäten zu entscheiden. Faktoren bei der Entscheidung für oder gegen eine Krankenkasse könnten vorhandene oder fehlende Filialen vor Ort, die Übernahme der Kosten für Haushaltshilfen bei erkrankten Kindern, die älter als zwölf Jahre sind, oder die Erstattung der Kosten für besondere Therapierichtungen, Homöopathie oder Anthroposophische Medizin sein, so Kranich. Er verweist auf die Test und Vergleiche der Stiftung Warentest.(Weiterlesen: Krankenkasse aus Minden zahlt keine Homöopathie mehr)

Von regelmäßigen Wechseln, wie mittlerweile bei Kfz- oder Haftpflichtversicherungen nicht unüblich, rät der Verbraucherschützer entschieden ab. Er erinnert daran, dass die Krankenkassen ein Solidarsystem bildeten, "in dem Reiche für Arme, Gesunde für Kranke und Alleinstehende für Familien mitbezahlen. Dieser Ausgleich gelingt immer weniger, wenn jeder nur an sich denkt", sagte der Verbraucherschützer.

Können Versicherte jederzeit die Krankenkasse wechseln?

Jeder, der mindestens 18 Monate Mitglied in einer Krankenkasse ist, kann kündigen. Erhöht die Krankenkasse jedoch den Zusatzbeitrag, haben Versicherte ein Sonderkündigungsrecht.

Wie schnell klappt der Wechsel der Krankenversicherung?

Eine fristgerechte Kündigung greift zum Ende des übernächsten Monats. Erhöht die Krankenkasse den Beitrag, ist die Kündigung zum Ende des Monats möglich, in dem der höhere Beitrag erstmals gilt.

Wie muss die Kündigung der Krankenkasse erfolgen?

Schriftlich, am besten per Einschreiben mit Rückschein. Die Krankenkasse hat nach Zugang zwei Wochen Zeit, um die Kündigung zu bestätigen.

Wie klappt der Wechsel zur neuen Krankenversicherung?

"Jede Krankenkasse, die in Ihrem Bundesland geöffnet ist, muss Sie annehmen – unabhängig vom Alter und laufenden Behandlungen", so "Finanztest". Viele Krankenkassen bieten im Internet Formulare für den Eintritt an. Ansonsten reicht ein formloses Anschreiben mit der Absichtserklärung, der Kasse beitreten zu wollen. Wichtig ist außerdem, die Kündigungsbestätigung beizulegen oder digital zu übermitteln, wenn die Webseite der Kasse das anbietet.