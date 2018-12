Toronto/Hamburg. Ein Wissenschaftler aus Kanada hat sich zehn Jahre lang betrunken, um das perfekte Anti-Kater-Mittel zu finden. Ein fragwürdiger Selbstversuch, dessen Ergebnis allerdings tatsächlich gegen den dicken Kopf helfen kann.

Was hilft am besten gegen einen Kater? Eine kleine Umfrage nach der betriebsinternen Weihnachtsfeier zeigt: Mittel gegen den alkoholbedingten Kopfschmerz gibt es viele – und komische: Der eine schwört auf Kaffee, der andere auf Milch, auf Rollmops, Kiwis, auf Sport oder das berühmte Konterbier. Eine Allgemeinformel scheint bislang nicht zu existieren.

Ein Wissenschaftler aus Kanada wollte sich damit nicht zufrieden geben und wagte ein spektakuläres wie fragwürdiges Selbstexperiment: Er hat sich über einen Zeitraum von zehn Jahren immer wieder betrunken und testete verschiedene Mittel gegen seinen Kater. Tatsächlich will er dabei das perfekte Anti-Kater-Mittel gefunden haben.



Saufen für die Wissenschaft?

Der kanadische Wissenschaftler und Autor Shaughnessy Bishop-Stall ist in der Vergangenheit bereits durch Selbstversuche aufgefallen. Im Jahr 2004 ließ er sein altes Leben hinter sich und lebte fortan in einem Zelt unter Obdachlosen. Seine Erlebnisse hielt er in einem Buch fest, wie auch sein neuerliches Experiment, das noch mehr Aufsehen erregte. Bishop-Stall, der an der Universität Toronto arbeitet, hat sich zehn Jahre lang betrunken – natürlich für die Wissenschaft, wie er sagt. Und um damit Geld zu machen, denn seine Erkenntnisse hat er erneut in einem Buch festgehalten, das am Mittwoch erschienen ist ("Hungover: The Morning After and One Man's Quest for the Cure").

Trinken, Tag für Tag, Jahr für Jahr

"Wir scheinen wissenschaftlich so fortschrittlich zu sein, außer wenn es um dieses seltsame kleine Phänomen geht", sagte Bishop-Stall der New York Post kürzlich in einem Interview. Er sei enttäuscht von der modernen Medizin und beschloss selbst, das perfekte Katermittel zu finden. Er ging dabei wie folgt vor: Bei seinem Selbstversuch dokumentierte Bishop-Stall sämtlichen Alkohol, den er an einem Abend konsumierte und bewertete am nächsten Tag den Schweregrad seiner Sauf-Symptome. Am Abend darauf trank er dann das gleiche, nahm jedoch auch ein Katermittel ein, um dessen Effekte kennenzulernen und beurteilen zu können. So ging es Tag für Tag, Jahr für Jahr.



"Es war ein Ausschlussprozess, bis ich die Zutaten gefunden hatte, bei denen ich dachte, dass sie etwas bewirken würden", sagt Bishop-Stall. Er kommt zu dem Schluss, dass der Arzneistoff N-Acetylcystein den Kater am schnellsten und nachhaltigsten heilen soll. Auch die Vitamine B1, B6 und B12 sollen helfen. Ebenfalls soll es helfen, sich am Katertag mit Wasser zu umgeben, also ein Bad zu nehmen oder Schwimmen zu gehen, und dann danach einen kleinen Konterdrink zu nehmen.

"Meine geistige Gesundheit hat einen Knacks erlitten"

Wie zu erwarten hatte der Selbstversuch auch negative Effekte: "Ich habe an Gewicht zugenommen, hatte Probleme mit meinem Kreislaufsystem... Meine geistige Gesundheit hat auch einen Knacks erlitten." Der renommierte Alkoholforscher, Professor Helmut K. Seitz, hat wenig Verständnis für diesen fragwürdigen Selbstversuch von Bishop-Stall. "Es ist schon bizarr, wenn man sich zehn Jahre betrinkt, um das perfekte Katermittel zu finden. Ich weiß zwar nicht, wieviel er täglich getrunken hat. Klar ist aber: Er riskiert seine Gesundheit", sagt er gegenüber unser Redaktion. Bishop-Stall verfolge den falschen Ansatz: "Es geht nicht darum, wie man den Kater behandelt, sondern wie man es schafft, maßvoll zu trinken."

Katermittel könnte tatsächlich helfen

Professor Seitz sagt aber auch: "Das von Bishop-Stall identifizierte Mittel N-Acetylcystein macht wissenschaftlich Sinn. Es senkt die Radikale und bindet das für den Kater zuständige Acetyldehyd." Auch die Aufnahme von Vitaminen sei nachvollziehbar, weil chronischer Alkholkonsum die Vitamine im Körper durch unterschiedliche Mechanismen vermindere. "Es kann daher sein, dass es ihm gut tut." Seitz macht jedoch deutlich: "Die beste Strategie ist und bleibt maßvoll zu trinken. Zur Verdeutlichung: Allein in Europa sterben jedes Jahr eine Million Menschen an Leberzirrhose, 50 Prozent davon an alkoholischer Leberzirrhose. Ein gesunder Mann sollte am Tag nicht mehr als einen Viertelliter Wein trinken, eine Frau die Hälfte davon. Mindestens zwei Mal in der Woche sollte man gar nicht trinken."