Osnabrück. Wenn die Temperaturen sinken und die Tage kürzer werden, wird es Zeit für charakterstarke und intensive Biere. Winterbiere werden meist stärker eingebraut und sind kräftiger im Geschmack. Hier sind zehn Tipps für außergewöhnliche Sorten.

In den Supermärkten finden die Verbraucher jetzt wieder viele tolle und einzigartige Winterbiere. So stehen in den Regale viele saisonale Dunkel-, Bock- oder Doppelbockbiere oder auch Biere, denen weihnachtliche Gewürze wie Zimt, Anis oder Muskat zugegeben wurden. Zusätzlich mit einem oftmals hohen Anteil an Röstmalzen gebraut, enthalten diese Bier dadurch zusätzliche Aromen von Kaffee, Kakao oder Karamell. Hier ein paar Tipps für geschmackvolle und charakterstarke Winterbiere.

Einbecker Winter-Bock



Die Geschichte des Einbecker Bieres geht bis in Jahr 1387 zurück. Zugleich wird auch der Ursprung des Bockbiers in der niedersächsischen Hansestadt verortet. Als Mitglied der Hanse trieben die Kaufleute regen Handel und ein Exportschlager war das alkoholreiche, obergärige Bier, das mit einer hohen Stammwürze gebraut wurde. So fand das Bier ab 1555 auch seinen Weg an den bayrischen Hof der Wittelsbacher. Erst 1573 gründeten die Bayern ihr erstes Hofbräuhaus und 1614 wurde sogar der Einbecker Braumeister Elias Pichler abgeworben, um das „Ainpöckisch Bier“ auch in München zu brauen. Mit den Jahren wurde aus dieser Bezeichnung das heutige Bockbier.

„Der beste Trank, den einer kennt, der wird Einbecker Bier genennt“, wird auch Martin Luther zitiert, der das Bier am 17. April 1521 im Reichstag zu Worms getrunken haben soll.

Seit der Wintersaison 2008/2009 wird der rote Doppelbock gebraut. Ein vollmundiges und kräftiges Bier mit einem hohen Alkoholgehalt (7,5%) und entsprechender Stammwürze (18,2). Aufgrund der dezenten Bitterkeit kommt das Bier dennoch süffig daher. Erst der Abgang lässt dann wieder die Kraft erahnen, die in dem Doppelbock steckt.



Hervorragend geeignet zu kräftigen Speisen und Soßen. (Weiterlesen: Physiker Thomas A. Vilgis über die Wissenschaft der richtigen Bierbegleitung)

Schneider Weisse Aventinus Eisbock

Das Schneider Weisse G. Schneider & Sohn GmbH Brauhaus wurde ursprünglich in der Münchner Altstadt gegründet. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Produktion von München ins niederbayerische Kelheim verlagert, der Firmensitz ist aber nach wie vor in München.

Um die Entstehung des Eisbocks rankt sich eine Legende. So soll ein fränkischer Brauergeselle in einer eisigen Winternacht 1890 versehentlich Fässer mit Bockbier im Freien vergessen haben. Zu Strafe, da das Bier gefroren und vermeintlich ungenießbar geworden war, sollte der Geselle den Eisblock zerschlagen und die ausgetretene Flüssigkeit trinken. Allerdings war das, was aus dem Eisblock heraustropfte, überraschend lecker aber extrem alkoholstark. Was war passiert? In der Nacht war lediglich das Wasser, nicht aber der Alkohol gefroren. Und so traten lediglich der hochprozentige Alkohol und der Malzzucker aus dem Bier heraus. Die Geburtsstunde des Eisbocks.

Der Aventinus Eisbock gehört hierbei noch zu den moderaten Vertretern dieses Stils. Aber Vorsicht: Auch hier schlagen zwölf Volumenprozent Alkohol zu Buche. Im Glas finden sich würzige Pflaumen-, Bananen- und Nelkenaromen mit einem Hauch von Bittermandel und Marzipan. Durch die Süße und die intensiven Aromen eignet sich dieses Bier auch hervorragend zu Schokolade mit 70% Kakaoanteil oder mehr.



Tipp: Das Bier einfach mal auf zwei Cognacschwenker aufteilen und mit viel Zeit und Ruhe genießen.





Riegele Augustus 8 Weizen-Doppelbock

Als Brauhaus zum Goldenen Ross wurde die Brauerei Riegel 1386 in Augsburg gegründet. Neben den traditionellen Stilen Pils, Helles oder Weißbier führt die Brauerei seit einigen Jahren auch Brauspezialitäten von IPA bis Imperial Stout.

Das Riegele „Augustus 8“ gehört zur Klasse der Weizen-Doppelbockbiere und besticht vor allem durch intensive, fruchtige Bananen- und feine Karamellaromen. Das Bier wurde einem sogenannten Zweimaischverfahren mit einer Mischung von Pilsener Malz, Weizenmalz und Münchner Malz und der obergärigen Unikathefe gebraut. Durch die zweimalige Entnahme einer Teilmaische, die zum Kochen gebracht wird und anschließend der Gesamtmaische wieder zugefügt wird, wird die Ausbeute an gelöstem Malzzucker erhöht.







Brasserie d´Achouffe - N'Ice Chouffe

Erst 1982 wurde das erste Bier in der belgischen Brauerei Brasserie d´Achouffe gebraut und die Brauerei hat sich schnell einen Namen in dem an Biersorten reichen Belgien gemacht. Zu erkennen sind die Biere der Brauerei an den kleinen Zwergen auf dem Etikett und der kompakten Steinie-Flasche. Mittlerweile gehört die Brauerei zur Duvel Moortgat Firmengruppe.

Das N´Ice Chouffe gehört zur Familie der Dark Strong Ales und zeichnet sich durch die Zugaben von Gewürzen wie Thymian aus. Daneben stechen Noten von Dörrobst, Rosinen und Bitterorange heraus. Das N´Ice kommt mit intensiver Kohlensäure und zehn Prozent Alkohol daher. Ein wärmendes Bier, das sich gut mit kräftigen Saucen und Gerichten kombinieren lässt.







Stone Xocoveza Mokka-Stout

Bereits seit 1996 brauen die US-Amerikaner Greg Koch und Steve Wagner Craft-Bier in Kalifornien. Mittlerweile ist Stone Brewing die zehntgrößte Craft-Brauerei in den Vereinigten Staaten. 2015 wurde in Berlin die erste europäische Niederlassung der Brauerei eröffnet. Für den europäischen Markt wird in Berlin das Bier ausschließlich in Dosen abgefüllt.

Das Xocoveza wird als Mokka-Stout mit winterlichen Gewürzen beschrieben. Inspiriert von Mexikanischer Heißer Schokolade, werden dem Bier Kakao, Kaffee, Zimt, Vanille und Chilli zugegeben. Neben der malzigen Süße kommen hier Aromen von Milchschokolade, Marzipan und Pfeffer zum Vorschein. Die Chillies sorgen für einen leichten scharfen und wärmenden Abgang.







Kehrwieder Seehafen III Barrel Aged Dubbel

Fassgelagerte Biere stehen unter (Craft-)Bierfreunden schon seit einiger Zeit hoch im Kurs. Dabei darf das Bier in neuen oder vorbelegten Fässern eine gewisse Zeit reifen und erlangt so einen zusätzlichen intensiven Geschmack. So bekommt das Bier durch die Einlagerung in ein neues Eichenfass eine zusätzliche Vanillenote und die ehemals mit Whiskey oder Rotwein vorbelegten Fässer geben ihr verbliebenes Aroma weiter.

Der Hamburger Braumeister Oliver Wesseloh aus der Kreativbrauerei Kehrwieder hat sein belgisches Dubbel zuerst in einem portugisieschem Rotweinfass (Muscatel Roxo) und anschließend in einem französischem Weißweinfass (Sauternes) reifen lassen. Durch die Lagerung in den Fässern hat das Bier jetzt eine zusätzliche säuerliche Komponente angenommen und duftet nach Sauerkirschen, Rosinen und Dörrobst. Die Komponenten ergänzen die malzigen und schokoladigen Aromen des dunkelbraunen belgischen Starkbieres. Ein komplexes Bier, das gut zu intensivem Käse passt. (Weiterlesen: Bier statt Wein: Der perfekte Begleiter zum Weihnachtsessen)

Liefmans Glühkriek

Ja, Bier geht auch warm! Dieses besondere Winterbier aus Belgien wird mit frischen Kirschen gebraut und für die anschließende zweijährige Reifung mit Zimtstangen, Gewürznelken und Anis veredelt. Dadurch bekommt das Kriek (flämisch für Kirsche) einen unverkennbar weihnachtlichen Geschmack. Das Glühbier wird in 0,75 Liter Champagner-Flaschen abgefüllt, verkorkt und von Hand in Papier eingewickelt.

Das Glühbier am besten auf maximal 70 Grad erwärmen und genießen. Eine tolle Alternative zum Glühwein und mit nur 6% Alkohol auch alkoholärmer als die Traubenalternative.



Natürlich kann man die Bierspezialität auch kalt genießen.

Fruchtbiere haben in Belgien eine lange Tradition. Die Brauerei Liefman wurde bereits seit 1679 in Oudenaarde in Ostflandern gegründet und ist bekannt für seine Kriekbiere und Fruchtlambics.





Mashsee Oma Lene Lebkuchenbier

Der neue Stern am Winterbier-Himmel kommt aus Hannover und schmeckt nach flüssigem Lebkuchen aus der Flasche. Die Brauerei „Mashsee“ hat sich für dieses Bier mit der Lebkuchen-Manufaktur „Lenchen“ zusammengetan und zusammen wurde das „Oma Lene“ Lebkuchen Ale gebraut. Neben den klassischen Zutaten Malz, Hopfen und Hefe fanden hier noch Kakaonibs , Zimt, Fenchel, Anis, Koriander, Ingwer, Nelken, Sternanis, Piment, Muskat und Kardamon ihren Weg in den Braukessel. Das Ergebnis ist ein fruchtig-würziges Ale, das das Beste aus beiden Welten vereint.

Die Brauerei „Mashsee“ gibt es seit 2014 in Hannover. Gegründet wurde „Mashsee“ von Kolja Gigla und Alexander Herold, die ihr Hobby seinerzeit zum Beruf gemacht haben. (Weiterlesen: Craft-Bier: Kurzlebiger Trend oder Revolution am Biermarkt?)



Besondere Biertipps

Pohjala Öö – Imperial Baltic Porter

Lisa Materna, Diplom-Biersommeliere und Shop-Managerin im Hopsession Craftbeerstore in Osnabrück empfiehlt das Pohjala "Öö" Imperial Baltic Porter aus Estland

Pohjala ist eine Craft-Bier-Brauerei aus Estland und seit 2012 bekannt für intensive und experimentelle Biere. Das „Öö“ (estnisch für Nacht) ist ein kräftiges Imperial Baltic Porter, das mit 10,5 Volumenprozent zu Buche schlägt.



„Ich finde, das Bier hat einfach eine unglaubliche Aromenvielfalt", erklärt Materna. "Ein schönes Beispiel dafür, dass man mit den klassischen Zutaten - Gerstenmalz, Hopfen und Hefe - eine Vielzahl an Aromen erzeugen kann. Gerade im Winter finde ich persönlich dunkle, malzige Biere besonders passend. Die Aromatik dieser Biere harmoniert mit vielen deftigen Speisen, aber auch wunderbar mit Süßspeisen. Das Öö kann man nicht nur wunderbar zum Weihnachtsessen trinken, anstatt einem Rotwein, es macht sich auch fantastisch als Nachtisch.“





Robinson Iron Maiden Trooper

Der Lingener Gastronom und Diplom-Biersommelier Markus Quadt empfiehlt das "Iron Maiden Trooper".



„Das Bier ist für mich tatsächlich Rock ’n' Roll", beschreibt Quadt. "Es hat eine schöne malzige Note, was perfekt zu den meisten deftigen und süßen Gerichten der Winterzeit passt. Trotzdem hat es aber noch eine spürbare Hopfennote, was das Bier umso interessanter macht. Ein 'All-day-Bier' in der dunklen Jahreszeit!“

(Weiterlesen: Die Biersommelier-Ausbildung kommt nach Lingen)



Das Trooper ist ein sogenanntes Real Ale und wurde zusammen mit der englischen Brauerei Robinson gebraut. Das Bier wird mittlerweile weltweit exportiert.



“Ich bin schon mein ganzes Leben ein Fan der traditionellen, englisches Ales. Ich dachte, ich bin gestorben und im Himmel angekommen, als wir gefragt wurden, ob wir nicht ein eigenes Bier kreieren wollen“, wird Bruce Dickinson, Sänger der britischen Heavy Metal-Band Iron Maiden, auf der Internet-Präsenz des Band-eigenen Bieres zitiert. (www.ironmaidenbeer.com)





