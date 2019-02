Wer den Einstieg bei X-Code geschafft hat, darf Top-Secret-Fächer öffnen. Foto: Karsten Grosser

Osnabrück. Wir müssen einen Code knacken, um einen Computervirus unschädlich zu machen. So lautet zumindest die Story bei X-Code. Tatsächlich geht es darum, Kartensets abzulegen. Und zwar schnell. Denn in diesem kooperativen Echtzeitspiel ist die Sanduhr unser Gegner. Sind wir zu langsam, verlieren wir. Was also tun?