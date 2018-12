Baikonur. Wie viele Kleidungsstücke haben die Astronauten dabei? Und welche Naturschauspiele haben sie aus dem All beobachten können? Eindrücke von seiner "Horizons"-Mission hat ISS-Kommandant Alexander Gerst fleißig im Internet dokumentiert. Eine Auswahl seiner besten Posts und Fotos aus dem All.

Das Ende einer fast 200-tägigen Mission mit mehr als 3000 Erdumrundungen naht: Der deutsche ESA-Astronaut und derzeitige Kommandant der Internationalen Raumstation (ISS), Alexander Gerst, kehrt am Donnerstag, 20. Dezember 2018, zur Erde zurück. Verfolgen Sie hier seine Rückkehr in unserem Liveblog.

Am 6. Juni war Gerst zur Mission "Horizons" gestartet. An die 300 medizinische, technologische und biologische Experimente hat das Team seitdem auf der Weltraumstation durchgeführt. Daneben standen Kochen, Putzen, Reparaturen an der Raumstation sowie Sport und PR-Termine auf der Tagesordnung der ISS-Astronauten. Gerst dokumentierte in prächtigen Bildern den atemberaubenden Blick aus dem Weltall sowie den Alltag an Bord der ISS und nahm die Menschen auf der Erde so stets ein Stück weit mit auf seine Mission...





Fünf Unterhosen müssen für 14 Tage reichen...

Jeder Astronaut darf 1,5 Kilo Gepäck mit ins All nehmen. "Falls sich jemand gefragt hat, wie viele frische Klamotten man als Astronaut auf der ISS in zwei Wochen anziehen darf – Jep, das sind fünf Mal Unterwäsche."

...aber ein Deutschlandtrikot muss natürlich mit

Fußballfan Gerst hat die deutsche Mannschaft bei der WM 2018 aus dem All angefeuert.

Live-Chat gegen Heimweh

Mit dabei als Maskottchen hatte Gerst auch wieder die Figuren aus "Sendung mit der Maus": "Maustronaut" und "Astrofant" hielten per Videoschalte Kontakt mit der Ente auf der Erde. Gerst tat es ihnen gleich, ließ sich von Schülern interviewen, schaltete sich zu einem Kraftwerk-Konzert dazu und sprach mit seinen Angehörigen.

Frisches Essen muss man sich züchten



Knackige Ergänzung zum Essen aus der Konserve: Wenige Wochen vor dem amerikanischen Feiertag Thanksgiving säten die Astronauten Salatsamen aus.

Täglicher Sport muss sein



Mehr als zwei Stunden täglich müssen die Astronauten dem Muskelschwund entgegenwirken. Dafür schnallt sich Gerst in ein Fahrrad oder Laufband.

Hinterlassenschaften früherer Missionen

Als Gerst eine Klappe öffnete, war er verdutzt als er mehrere Disketten fand. Zum 20. Geburtstag der ISS scheint dieser Gruß der Vergangenheit aber ziemlich passend.

Wie wiegt man sich in der Schwerelosigkeit?



Auch das erklärte Gerst während seiner Weltraummission: Statt dem Gewicht wird die Schwingungsfrequenz des Körpers gemessen.

Entspanntes Putzen zu Musik

Das ähnelt den Haushalten auf der Erde: Gerst putzt mit Vorliebe zu Musik.

Experimente machen und sich wie ein X-Man vorkommen

In eine Apparatur geschnallt wie die fiktive Figur Professor Charles Xavier aus der Marvel-Reihe "X-Men" – so forschte Gerst für einige Experimente.

Zusammenfassung im Zeitraffervideo



Wenige Tage vor seinem Abschied von der ISS teilte Gerst ein Video mit den Höhepunkten der "Horizons"-Mission im Zeitraffer:

Wie geht es nach seiner Rückkehr weiter für Alexander Gerst? Sein Arbeitgeber betonte unlängst, dass der 42-Jährige Mitglied des ESA-Astronauten-Corps bleibt. Damit steht Gerst die Möglichkeit offen, ein drittes Mal für eine kosmische Mission ins All zu fliegen.