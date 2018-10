Osnabrück.. Die Züge der Deutschen Bahn sammeln jährlich mehr als sieben Millionen Minuten Verspätung. Die Tendenz ist steigend. Besonders ärgerlich: Bei der Abwicklung von Entschädigungsforderungen hinkt die Bahn dem digitalen Zeitalter hinterher. Private Dienstleister versprechen schnelle Hilfe.

Wer kennt das nicht? Weichenprobleme, Signalstörungen oder gar Zugausfälle. Der Zug hat mal wieder Verspätung. Wer eine Entschädigung will, muss diese umständlich am Bahnhof oder per Post beantragen. Unterstützung bei der Abwicklung der Formalitäten versprechen zwei private Internetdienstleister. Die Stiftung Warentest hat die beiden Portale www.zug-erstattung.de und www.bahn-buddy.de unter die Lupe genommen.

Auch bei höherer Gewalt

Bei einer Verspätung von 60 Minuten am Reiseziel stehen Bahnkunden 25 Prozent des Fahrpreises für die einfache Fahrt als Entschädigung zu, ab zwei Stunden Verspätung 50 Prozent. Dies gilt auch, wenn sie zum Beispiel durch einen Wintereinbruch oder sonstige Unwetter („höhere Gewalt“) entsteht.

Das Portal zug-erstattung.de wird seit 2014 von dem Programmierer Michael Schmitz betrieben. Schmitz ist als Dozent an verschiedenen Universitäten in Deutschland tätig und ein Vielfahrer. Als sich irgendwann die Formulare der Bahn für die Erstattung bei ihm stapelten und er es leid war, die Papiere per Hand auszufüllen, kam ihm die Idee für das Portal.

Via Smartphone, Tablet oder Laptop

Bei zug-erstattung.de können Bahnkunden Anträge auf Entschädigung via Smartphone, Tablet oder Laptop einreichen. Dafür geben sie ihre Daten auf der Internetseite des Dienstleisters ein. Außerdem muss das Ticket fotografiert und auf der Internetseite des Dienstes hochgeladen werden. Käufer eines elektronischen Handy-Tickets laden die per E-Mail von der Bahn erhaltene Buchungsbestätigung hoch. Auch die Erstattung von Taxi- und Hotelkosten können Bahnkunden über zug-erstattung.de einfordern. Zwar verlange die Bahn dafür eigentlich die Einsendung von Originalbelegen, schreibt Warentest. Schmitz habe aber die Erfahrung gemacht, dass oft auch Kopien reichten. Die Tester heben in ihrer Beurteilung positiv hervor, dass für den Antrag keine Verspätungsbestätigung vom Zugschaffner oder aus dem DB Reisezentrum nötig sei. Ein Nachteil sei, dass die Bahn nach Eingang des Antrags noch bis zu einen Monat für die Bearbeitung brauche. Erst dann überweise sie die Entschädigung direkt an den Kunden.

Pro Tag 10 bis 15 Anträge

Derzeit treffen bei Schmitz pro Tag 10 bis 15 Anträge ein. Der erste Antrag ist kostenlos. Für jeden weiteren kassiert der Betreiber 99 Cent. Mit seinem Ein-Mann-Projekt verdient er bisher noch kein Geld, manchmal zahlt er sogar drauf, denn Papier und Porto sind teurer. „Erst mit 500 Anträgen am Tag wäre das Projekt wirklich profitabel“, sagt Schmitz. Die Kosten stellt der Webseitenbetreiber einmal am Ende des Jahres per E-Mail in Rechnung. Vor allem Vielfahrer, die über die Bahncard 100 verfügten, würden teilweise drei Anträge pro Woche einreichen, zitiert ihn Warentest.

Erstattungsansprüche

Sein Mitbewerber bahn-buddy.de leitet die elektronisch eingereichten Entschädigungsanträge nicht einfach nur für den Kunden weiter, sondern kauft die Erstattungsansprüche der Kunden auf und verspricht so eine schnelle Auszahlung. Auch hier muss der Bahnkunde ein Foto vom Papierticket oder das Onlineticket hochladen. Das Portal prüft dann, ob es den Anspruch des Kunden auf Erstattung kaufen will. Nach positiver Prüfung macht bahn-buddy.de dem Kunden ein Kaufangebot. Schlägt der Kunde ein, erhält er laut bahn-buddy.de sein Geld innerhalb von 24 Stunden ausgezahlt, zum Beispiel per Paypal. Ein Nachteil ist laut Warentest die Tatsache, dass Bahn-Buddy den Erstattungsanspruch des Kunden nur mit Abschlag kauft. Dieser betrage zwischen zehn und zwanzig Prozent. Wem eine Entschädigung in Höhe von 50 Euro zustehe, der erhalte dementsprechend circa 40 bis 45 Euro. von bahn-buddy.de.

Taxi- oder Hotelkosten

Auch wenn Bahnfahrer wegen einer Verspätung Taxi- oder Hotelkosten hatten, kauft bahn-buddy.de diese nach einer Prüfung möglicherweise auch auf. In diesem Fall muss der Kunde allerdings die Originalbelege der Kosten an das Portal per Post schicken. Bahn-Buddy schickt ihm dafür dafür einen vorfrankierten Briefumschlag zu. Freilich gilt auch in solchen Fällen, dass bahn-buddy.de einen Abschlag in Höhe von 20 bis 25 Prozent kassiert. Wer also 150 Euro für Taxi und Hotelübernachtung hingeblättert hat, erhält von dem Portal möglicherweise nur 120 Euro.