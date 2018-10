Osnabrück. Was ist ein Smartphone-Necklace?

Das Handy ist auf dem Weg, sich vom scheinbar unverzichtbaren Alltagsgegenstand zum modischen Halsschmuck zu entwickeln: Die Smartphone-Hülle mit einer Kordel zum Umhängen für Frauen ist laut Fachzeitschrift „Textilwirtschaft" das „Accessoire der Stunde“. Bereits im vergangenen Jahr wurde es als solches auf dem Laufsteg in Berlin eingesetzt.

Kurioserweise wird das sogenannte Smartphone-Necklace (aus dem Englischen: Halskette), oft mit dem Hinweis beworben, dass die Trägerin so praktischerweise endlich die Hände frei habe. Diejenigen also, denen es bisher schwerfällt, die Hände vom Smartphone zu lassen, können es jetzt buchstäblich an die Kette legen und haben es trotzdem – für den Fall der Fälle – griffbereit.

Wem das dagegen bisher keine Probleme bereitete, der muss nun wenigstens nicht mehr in den Tiefen einer Handtasche wühlen, um ans Smartphone zu gelangen. Kein modisches Accessoire ohne ein vielfältiges Angebot: So wird der mobile Halsschmuck mittlerweile von verschiedenen Herstellern in unterschiedlichen Designs, Ausführungen und Materialien angeboten, was vor allem die Verschlüsse angeht.

Angefangen bei der in unterschiedlichen Farben und Mustern erhältlichen Kordel, die durch kleine Ösen an der transparenten Smartphone-Hülle befestigt ist. Sie ist ab etwa 20 Euro aufwärts erhältlich. Aufwendiger geht es auch: Ein kleines verschließbares Ledertäschchen an einer Schulterkette mit Karabinerhaken und dem Charme eines Luxus-Brustbeutels ist ab etwa 50 Euro aufwärts erhältlich. Diese Wiederentdeckung des praktischen Brustbeutels als modisches Alltagsaccessoire überrascht eigentlich nicht: Schließlich ist die Bauchtasche derzeit auch wieder in Mode. (Mit dpa)