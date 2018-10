London/Hamburg. An welchen Krankheiten werden im Jahr 2040 die meisten Menschen sterben? Und in welchen Ländern gibt es die höchste Lebenserwartung? Das hat eine aktuelle Studie herausgefunden.

Einige Krankheiten, an denen heute häufig Menschen sterben, werden im Jahr 2040 besser beherrschbar sein. Doch die drei häufigsten Erkrankungen werden bleiben – und neue hinzukommen. Das zeigt eine aktuelle Studie, die im Fachmagazin "The Lancet" veröffentlicht wurde.



Platz zehn der Krankheiten, die sich im Jahr 2040 am meisten auf die Lebenszeit auswirken werden, belegen Durchfallerkrankungen – eine starke Verbesserung. Vor zwei Jahren standen sie laut der Studie noch an vierter Stelle. Für die Studie wurde die Entwicklung von 250 Todesursachen und 195 Ländern untersucht.

Zurückgehen wird auch die Anzahl gefährlicher Verletzungen durch Unfälle im Straßenverkehr – von Platz fünf auf acht.

Deutlich schlechter sieht es bei Lungenkrebs aus. 2016 noch auf Platz 13, steigt das Risiko daran im Jahr 2040 zu sterben, an. Lungenkrebs belegt Rang neun der schwerwiegenden Krankheiten.

Ähnlich dramatisch wie bei Lungenkrebs ist die Lage von Platz sieben bis vier. Diabetes auf dem siebten Rang (2016: Platz 15) folgt auf die chronisch-obstruktive Bronchitis (COPD, 2016: 9), deren Hauptverursacher das Rauchen ist sowie chronisches Nierenleiden (2016: 16) und Alzheimer (2016: 18).

Die drei häufigsten Todesursachen

Im Jahr 2040 sind immer noch dieselben drei Krankheiten wie heute die häufigsten Todesursachen. Auf Platz drei liegen Infektionen der unteren Atemwege, wozu etwa Lungenentzündung, Bronchitis, Grippe oder Keuchhusten zählen. Noch häufiger sterben Menschen allerdings an Schlaganfällen. Die Todesursache Nummer eins bleiben ischämische Herzkrankheiten, die auch als koronare Herzkrankheiten bezeichnet werden. Dabei kommt es zu einer Minderversorgung des Herzmuskels mit Sauerstoff. Ursache ist eine Verengung der Herzkranzgefäße.

Auffällig ist für die Forscher eine steigende Anzahl von nicht übertragbaren Krankheiten (darunter auch Verletzungen). Sie avancierten künftig zur Hauptursache vorzeitiger Todesfälle. Die Autoren der Studie haben aber auch noch eine gute Nachricht: Männer und Frauen leben im Jahr 2040 durchschnittlich 4,4 Jahre länger.

Das Land mit der höchsten Lebenserwartung

Japan ist derzeit das Land mit der höchsten Lebenserwartung. 2040 könnte das Land der aufgehenden Sonne diesen Rang jedoch an eines im südlichen Europa abgegeben haben: Spanien. Dort könnte die durchschnittliche Lebenserwartung dann bei 85,8 Jahren liegen. In Japan wären es 85,7 Jahre. Eine Lebenserwartung von mehr als 85 Jahren gibt es ansonsten nur noch in Singapur (85,4) und der Schweiz (85,2). Zu den Top Ten gehören laut der Studie außerdem Portugal (84,5), Italien (84,5 Jahre), Israel (84,4), Frankreich (84,3), Luxemburg (84,1) und Australien (84,1).

59 Länder, einschließlich China, sollten eine Lebenserwartung von 80 Jahren bis 2040 übertreffen. Am unteren Ende mit einer Lebenserwartung von durchschnittlich unter 65 Jahren landen afrikanische Staaten wie die Zentralafrikanische Republik, Lesotho, Somalia und Simbabwe.