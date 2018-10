Osnabrück. Wer aus der Menge der Millionen Selfies, die täglich verbreitet werden herausstechen möchte, braucht ein möglichst ausgefallenes Motiv. Das hat seinen Preis. Nach einer Untersuchung indischer Wissenschaftler steigt die Zahl der mit Selfies verbundenen Todesfälle stetig.

Im Untersuchungszeitraum von Oktober 2011 bis November 2017 trugen sich demnach 259 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Fotografieren von Selfies zu. Während im Jahr 2011 zwei Menschen beim Selfiemachen starben, waren es im Jahr 2017 93.

Im Schnitt waren die Todesopfer knapp 23 Jahre alt, rund 73 Prozent der Todesfälle entfielen auf Männer, 27 Prozent auf Frauen. Die höchste Anzahl an Selfie-Todesfällen wurde in Indien gemeldet, gefolgt von Russland, den Vereinigten Staaten und Pakistan.

Ertrinken häufigste Ursache

Die häufigste Ursache war Ertrinken: In dem angegebenen Zeitraum wurden 70 Menschen unter anderem von Wellen davongespült oder wollten Selfies in Wassernähe knipsen, ohne dass sie schwimmen konnten. Besonders häufig wurden Personen auch von fahrenden Zügen erfasst. Andere Ursachen waren der Kontakt mit Tieren, Schusswaffen und Stromschläge.

Selfie mit einem wilden Bären

So kam im indischen Bundesstaat Odisha ein Taxifahrer bei dem Versuch ums Leben, ein Selfie mit einem wilden Bären zu schießen. Einer der dramatischsten Vorfälle spielte sich im Juni diesen Jahres am 140 Meter hohen Felsenkap Cabo da Roca am Atlantik, rund 40 Kilometer westlich von Lissabon ab. Dort stürzte ein Ehepaar aus Polen beim Selfiemachen vor den Augen ihrer Kinder in den Tod.

Im US-Bundesstaat Washington erschoss sich ein Mann versehentlich bei einem Selfie. Zusammen mit seiner Freundin posierte der 43-Jährige mehrmals vor der Kamera und hielt dabei jeweils eine Pistole in der Hand. Für die Fotos entlud er die Waffe zwar immer wieder, füllte sie aber nach jedem Schnappschuss erneut mit Munition. Beim letzten Selfie übersah der Mann offenbar eine Kugel und schoss sich in den Kopf. US-Forscher der Carnegie-Mellon-Universität haben dem Phänomen den Namen „Killfie“ gegeben.



„No Selfie Zones“

Um die Zahl der Todesfälle zu verringern, appellieren die Forscher rund um Studienleiter Agam Bansal an Behörden auf der ganzen Welt, sogenannte „No Selfie Zones“ zu errichten. Diese „sollten in touristischen Gebieten, insbesondere in Gewässern, auf Berggipfeln und hohen Gebäuden, ausgewiesen werden, um die Häufigkeit von Selfie-Todesfällen zu verringern.“