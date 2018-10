Osnabrück . Ich vor dem Eiffelturm, ich vor der Kirche, ich am Strand: Der Siegeszug der Selfies begann Anfang des zweiten Jahrtausends. Damals glaubten viele, dass der Hype bald zu Ende gehen würde. Auch die Autoren Christian Cohrs und Eva Oer, deren Buch „Generation Selfie“ im Jahr 2016 erschien, fürchteten, sie könnten damit schon zu spät sein. Doch: „Das Selfie ist kein Hype, es ist gekommen um zu bleiben“, stellt Cohrs heute fest. Tatsächlich ist das digitale Selbstporträt inzwischen die wohl populärste Fototechnik der Gegenwart.

Über die Motive der „Generation Selfie“ wird bis heute spekuliert. Die digitalen Selbstporträts seien Ausdruck extremer Selbstverliebtheit gepaart mit Sehnsucht nach Anerkennung, meinen die einen. Andere sehen sie vor allem als Instrument zur Selbstfindung von Jugendlichen, die sich zwischen Anpassung zu Gleichaltrigen und Abgrenzung zur Elterngeneration bewegen.

Bei Mädchen besonders beliebt

Tatsächlich sind Selfies vor allem bei Jugendlichen beliebt. Aber auch immer mehr Erwachsene begeistern sich dafür. In einer Umfrage des Industrieverbandes Körperpflege- und Waschmittel gaben mehr als die Hälfte der befragten Jugendlichen an, täglich oder mindestens wöchentlich auf den Auslöser zu drücken. Nur 15 Prozent der sagten, sie machten keine Selfies. Besonders beliebt sind die Selbstporträts bei Mädchen und jungen Frauen. Zur perfekten Inszenierung gehört dann auch ein tolles Styling. 45 Prozent der Mädchen verbreiten erst nach mehr als 50 geschossenen Bildern eines davon. Experten glauben, dass es eine Funktion des Selfies sein könnte, sich durch soziale Bestätigung und Aufmerksamkeit attraktiv und in der eigenen Geschlechtsidentität bestätigt zu fühlen. Auch Cohrs geht davon aus, dass Eitelkeit in vielen Fällen eine gewisse Rolle spielt. „Die dürfte aber mehr oder weniger in jedem Menschen stecken“, meint er.

Ein neuer Trend in Amerika gibt aber Anlass zur Sorge: Dort möchten sich immer mehr Jugendliche Schönheitsoperationen unterziehen, um ihren Körper ganz im Stil ihrer mit Hilfe von Filtern frisierten Fotos auf den einschlägigen Plattformen wie Instagram, Snapchat, Facetune etc. zu verändern. Experten sprechen von der sogenannten „Snapchat Dysmorphia“ – der Körperschemastörung durch Social Media.

Essstörungen als Problem

Bei uns werden Selfies bisher vor allem im Zusammenhang mit Essstörungen als Problem wahrgenommen. Junge Frauen präsentieren zum Entsetzen der Experten ihre Abnehmerfolge im Internet. Durch ständige Vergleiche von Selfies ziehen sich aber vor allem Magersüchtige gegenseitig in den Abgrund. Derzeit machen Plattformen Schlagzeilen, die den „Thigh gap“als Ideal anpreisen. Das bedeutet, die Oberschenkel sollen so schlank werden, dass sie sich nicht mehr berühren können.

Immer wieder ist auch von der Gefahr einer „Selfiesucht“ die Rede. Eine solche überzogene Abhängigkeit von Selfies ist aber wohl selten. Für Betroffene gilt: Nur wenn ich knipse, bin ich wirklich. Davon sei zum Glück, aber nur eine ganz kleine Gruppe von Menschen betroffen, meint auch Cohrs. Aber es schade sicher niemandem, wenn er sich ab und an einmal selbst die Frage stelle, ob er ein Foto mache, weil er einen besonderen Moment mit anderen teilen wolle – oder ob es ihm in Wahrheit um Likes und Kommentare geht, die er dafür bekommt.

Klassisches Selbstporträt

Den einen Grund, warum jemand Selfies macht, gibt es aber nicht, stellt Cohrs klar: „Das reicht vom ganz klassischen Selbstporträt im Urlaub vor einer Sehenswürdigkeit bis hin zu Menschen, denen das Selfie zum Beruf geworden ist, wie im Falle der sogenannten Influencer.“ Ob mit Mode, Kosmetik, Fitness oder Luxus-Reisen – typische Influencer ( Beeinflusser) ziehen mit ihren Posts und Fotos in den sozialen Netzwerken Millionen User an und setzen dies in bare Münze um: „Sie verdienen ihr Geld über Kooperationen mit Marken, die sie in ihre Selfies integrieren und so gegenüber ihren Followern bewerben“, erläutert Cohrs. Die Hauptkritik an Influencern ist eine mögliche Verbreitung von Schleichwerbung.

Immer mehr Jugendliche nehmen die Influencer zum Vorbild: Sie sehen in Selfies eine Möglichkeit , Karriere zu machen: Vor zehn Jahren äußerten nur 14 Prozent der Heranwachsenden den Wunsch, durch Bild-Postings berühmt zu werden. Heute trifft das auf 30 Prozent zu.

Spezielle Museen

Von der anfänglichen Spontanität und Authentizität der Aufnahmen ist auch aus diesem Grund oft nicht mehr viel übrig: Fast nichts wird mehr dem Zufall überlassen. Das gilt auch für die Auswahl der Kulisse. So geht aus einer Studie eines britischen Versicherungsunternehmens hervor, dass 40 Prozent der 18- bis 33-Jährigen, ihr Urlaubsziel nach dessen Instagram-Tauglichkeit auswählen. Unter Fachleuten hat sich dafür ein eigener Begriff etabliert: „Instagrammability“. Hotels und Restaurants bemühen sich, ihren Gästen attraktive Kulissen für Selfies anzubieten.

In den USA gibt es sogar bereits spezielle Museen, wo Menschen Eintritt bezahlen, um sich vor besonders Selfie-tauglichen Kulissen zu fotografieren. So kann man in dem „Museum of Ice Cream“ im US-Staat Florida auf einer Banane schaukeln oder in eine Höhle aus rosa Kokosnüssen krabbeln, um dort ein Selfie zu machen. oder den Hula Hoop zwischen buntem überdimensionalem Eis um die Hüften kreisen lassen.

Tierische Konkurrenz

Auch der Smartphone –Markt hat sich natürlich auf das Phänomen Selfie eingestellt: So preist Google sein neues Smartphone damit an, dass sich damit Panorama-Selfies erstellen lassen, so dass bei Gruppen-Selfies nie wieder jemand abgeschnitten wird. Samsungs neues Smartphone Galaxy A9 kommt im November mit einer 24-MP-Selfiekamera auf der Frontseite auf den Markt.

Doch sehen sich die Selbstdarsteller auf zwei Beinen starker tierischer Konkurrenz gegenüber. So hat Snapchat erkannt, dass die meisten Menschen Katzen mehr mögen als ihre Artgenossen. Die Instant-Messaging-App stellt deshalb Foto-Filter zur Verfügung, die aus Menschen Katzen machen. Miau.