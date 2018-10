Osnabrück. Günstige LED-Lichterketten und Solarlampen für den Garten oder Balkon erfreuen sich wachsender Beliebtheit bereits vor dem Advent– dank energiesparender LED-Lampen. Die Berliner Wissenschaftlerin Sibylle Schroer hält diesen Trend für besorgniserregend für Mensch und Umwelt.

Wird es draußen spürbar früher dunkler, beginnen viele Garten- und Balkonbesitzer für künstliche Helligkeit zu sorgen. Das stimmungsvolle Licht brennt dabei oft bis spät in die Nacht oder bis in den früheren Morgenstunden. Möglich macht dies die wachsende, vielfältige Auswahl an Deko-Leuchten mit energiesparenden LEDs, verbaut beispielsweise in Lichterketten, Solar-Kugelleuchten oder Wegleuchten. Doch der Gartentrend ist bei Umwelt- und Tierschützern umstritten.

„Schwer regulierbar“

„Balkone und Gärten werden mittlerweile zu stark beleuchtet“, sagt die Wissenschaftlerin Sibylle Schroer im Gespräch mit unserer Redaktion im Hinblick auf die steigende astronomische Lichtverschmutzung, den anwachsenden Elektroschrott und Plastikmüll. Schroer koordiniert am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) in Berlin den interdisziplinären Forschungsverbund „Verlust der Nacht“. Der Trend sei „besorgniserregend und schwer regulierbar“, sagt Schroer.

Ausgerechnet die als langlebig und sparsam geltende LED-Leuchte verführt offenbar zu mehr Lampen-Konsum im Grünen. Auf diesen sogenannten Rebound-Effekt, weist die IGB-Expertin für Lichtverschmutzung hin: Je günstiger Leuchten in Anschaffung und Verbrauch werden, umso mehr werden genutzt. Sie schätzt, dass der Verbrauch durch das „unglaublich effiziente Leuchtmittel“ noch rasanter steigen wird, weil die LED mehrere Vorteile habe: „Die Dioden sind sehr klein, deshalb können sie in allen Medien eingebaut werden, und sie sind mittlerweile sehr günstig auf dem Markt erhältlich.“

Nicht die einzelne Lampe, sondern viele Lampen in der Summe tragen zur Erhellung „unserer Nachtlandschaften“ bei, erklärt Schroer. Das Problem: Viele der im Handel erhältlichen Lampen seien nicht genügend abgeschirmt: „Sie senden ihr Licht direkt nach oben oder in die Horizontale und können durch die atmosphärische Reflexion dadurch zu Lichtglocken über den Siedlungen beitragen.“ Immer mehr Leuchten vergrößerten diese Lichtglocken, womit sich die Flächen erweiterten, „die außerhalb der Siedlung erhellt werden.“ Das störe nicht nur die Sternengucker, sondern könne den Tagesrhythmus vieler nachtaktiver Tierarten sowie auch den des Menschen beeinflussen.

Gute Gründe für eine Beleuchtung

Die LED-Leuchten gelten zwar als langlebig, ihre Lebensdauer kann sich jedoch in günstigen Deko-Artikeln auch deshalb verkürzen, weil diese schneller aus der Mode kommen. „Sinnvoller wäre eine Ökosteuer, denn die versteckten Kosten der Herstellung und der Entsorgung werden bei Lampen, die zu Dumpingpreisen in Baumärkten angeboten werden, nicht einberechnet“, meint Schroer. Denn die meisten dieser Gartenleuchten seien solarbetrieben und daher mit einem hohen Energieaufwand hergestellt. „Zur Entsorgung gehören sie dann auf den Sondermüll, weil darin Elektroteile sind, die ausgebaut werden müssen.“ Darauf weist auch das Rücknahmesystem für Lampen und Leuchten „Lightcycle“ hin. Dies sei auf Werkstoffhöfen und größeren Elektrofachhändlern kostenlos möglich.

Eine umweltschonende Beleuchtung ist eine Gestaltungsfrage: Der Einsatz von künstlichem Licht im Garten oder auf dem Balkon sollte nach Ansicht von Sibylle Schroer immer gut begründet sein. Dazu gehöre beispielsweise eine Beleuchtung von Stufen, um eine Unfallgefahr einzudämmen oder auch um ein Sicherheitsgefühl in dunklen Ecken herzustellen. Sie empfiehlt jedoch, das Licht im richtigen Maß bezüglich der Beleuchtungsstärke und dem Zeitraum einzusetzen.

Die Lampen sollten so designt sein, „dass sie nur die Fläche beleuchten, die erhellt werden soll, und nicht daran vorbeischeinen.“ Denn „Kugelleuchten, die beispielsweise die ganze Umgebung beleuchten, stören Nachttiere wie Igel, Fledermäuse oder Amphibien ungemein, ziehen Insekten an und tragen zur astronomischen Lichtverschmutzung bei.“ Weniger störend für die Umwelt und Wildtiere sei „ein Lampenschirm, der das Licht nach unten lenkt, dahin, wo es hingehört.“

Deko-Licht meist zu hell

Die Deko-Leuchten seien meist zu hell mit kaltweißem LED-Licht, das einen hohen Blaulichtanteil enthält. Letzterer kann dazu führen, dass die Produktion des „Schlafhormons“ Melatonin unterdrückt wird. Bei Menschen kann das zu Schlafstörungen führen und Einfluss auf den Tagesrhythmus und die Stoffwechselprozesse nehmen, das gilt auch für viele Wildtiere.

Angenehmer und umweltfreundlicher sei deshalb warmweißes Licht mit verringertem Blaulichtanteil. Für die Außenbeleuchtung empfiehlt sie Lampen mit einer Farbtemperatur von „allerhöchstens 3000 Kelvin, also warmweiß oder sogar niedriger, unter 2000 beeinflussen Lampen noch weniger die astronomische Lichtverschmutzung. Das Licht wird als orange oder bernsteinfarben wahrgenommen.“