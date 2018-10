Osnabrück Alles andere als eine geheime Verschlusssache ist der Hotelverschluss. Denn er ist ein oft genutzter Alltagshelfer, der auch Nähanfängern den Einstieg in ihr neues Hobby erleichtert.

Wer dieser Tage mit dem Gedanken spielt, sich eine Kissenlandschaft auf seinem Sofa oder in seinem Bett als gemütlichen Rückzugsort in der kalten Jahreszeit zuzulegen, der sollte vorsorglich an die Pflegefolgekosten des Textils denken.

Schließlich kann einem ungeduldigen Menschen nicht nur das Auf- und Zuknöpfen beim Wechsel des Kissenbezugs den letzten Nerv rauben. Auch beim Bügeln oder Mangeln der Wäsche sind Knöpfe oder Reißverschlüsse stets irgendwie im Weg, oder sie verlangen nach besonderer Aufmerksamkeit sowie Präzisionsarbeit.

Einfach und schnell

Wer sich Letztere erleichtern, schneller entspannen will, der sollte sich an seinen vergangenen Urlaub erinnern – und von seinem Hotelier lernen: Seine Branche hat nämlich aus den erwähnten praktischen Gründen ihren eigenen Bettwäsche-Bezug ohne Reißverschluss oder Knöpfe mit dem sogenannten Hotelverschluss.

Ein solcher Bezug wird so genäht, dass sich die obere und die untere Stoffbahn an der Öffnung überlappen. Dieses Geheimnis des flinken Bettenwechsels ist aber alles andere als eine Verschlusssache, denn den praktischen Nutzen für den Arbeitsalltag haben einst auch Krankenhäuser und Jugendherbergen für sich entdeckt.

Einfach und schnell: Mit diesem Ruf ist der Hotelverschluss am Sofakissen auch ein beliebtes Stück für Nähanfänger geworden, denn für die zählt das Einnähen des Reißverschlusses meist noch als Königsdisziplin.