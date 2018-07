Die totale Mondfinsternis am späten Freitagabend ist diesmal besonders lang: Der Mond taucht für eine Stunde und 44 Minuten vollständig in den Erdschatten ein. Foto: Oliver Berg/Archiv

Heppenheim/Offenbach. Ein seltenes astronomisches Spektakel steht am Freitag am Abendhimmel an - bei angenehmen Temperaturen und in weiten Landesteilen freier Sicht.