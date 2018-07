Osnabrück. In einigen Städten werden die Bürger zum Gießen der Bäume aufgerufen. Mancherorts rücken sogar die Feuerwehren aus, um die Pflanzen zu bewässern. Als Ursache für die Zunahme der Trockenschäden gelten die derzeitige Hitzewelle und der Klimawandel. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Bonner Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Feinstaub Bäume anfälliger für Trockenheit machen kann.

Nach trockenen Jahren kommt es immer häufiger zu Schäden an den Wäldern. Diesem Phänomen sind jetzt Bonner Wissenschaftler auf den Grund gegangen: Sie fanden heraus, dass die zunehmende Belastung der Umwelt durch Feinstaub das Rsiko der Bäume für Trockenschäden verstärken kann.

Feinstaub in den Städten

Vor allem die Luft in unseren Städten enthält viel Feinstaub. Die winzigen Partikel werden zu einem großen Teil bei Verbrennungsprozessen in Fahrzeugen oder der Industrie freigesetzt. Zwar ist das Thema Feinstaub und seine Auswirkungen auf die Gesundheit des Menschen in aller Munde, doch dass die feinen Partikel auch Auswirkungen auf die Pflanzenwelt haben, ist kaum bekannt.

Regulierung des Wasserhaushalts

„ Unsere Experimente stellen den bislang fehlenden direkten Zusammenhang zwischen Luftverschmutzung und Trockenheitsanfälligkeit von Bäumen her“, betont Jürgen Burkhardt von der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Feinstaub könnte Pflanzen bei der Regulierung ihres Wasserhaushalts beeinträchtigen. Im Mittelpunkt der Untersuchungen standen die sogenannten Spaltöffnungen. Über die Poren in den Blättern wird reguliert, wie viel Wasser aus dem Blatt verdunstet. Gleichzeitig wird über sie Kohlendioxid aufgenommen, das für die Herstellung des Energielieferanten Zucker benötigt wird.

In Gewächshäusern

In Gewächshäusern wurde nun über zwei Jahre der Grad der Wasserverdunstung von Kiefern, Weißtannen und Stieleichen in unterschiedlich sauberer Umgebungsluft gemessen. Das Ergebnis: Die Wasserverdunstung bei den Bäumen in Gewächshäusern mit gefilterter Luft, war geringer als bei jenen, die in der weniger sauberen Stadtluft aufwuchsen.

Dies war sogar auch dann der Fall, wenn die Spaltöffnungen vollkommen geschlossen waren. „Abgelagerter Feinstaub auf Blättern erhöht also die Wasserverdunstung“, so Burkhardt in dem Fachjournal „Environmental Research Letters“. Damit steige das Risiko von Trockenschäden bei Pflanzen deutlich an.

Doch welcher Mechanismus steckt hinter diesem Phänomen? Auch darauf fanden die Forscher eine Antwort: Lagert sich der Staub auf der Pflanze ab, bildet sich zusammen mit dem Wasserdampf eine flüssige, konzentrierte Salzlösung.

Spaltöffnungen

Diese setzt sich als durchgängiger, sehr dünner Film in den Spaltöffnungen fest und verbindet so dasBlattinnere mit der Blattoberfläche. „Die Spaltöffnungen verlieren damit einen Teil der Kontrolle über die Verdunstung, und die Pflanzen sind stärker von Trockenheit bedroht“, erklärte Burkhardt. Unter dem Mikroskop bildeten sich die Salzlösungen als Krusten ab. Sie seien ein Zeichen für geschädigte Bäume. An den Pflanzen, die im Gewächshaus in partikelfreier Umgebung aufwuchsen, habe es sie nicht gegeben.

Burkhardt kommentiert: „Pflanzen haben die Regelung der Spaltöffnungen im Lauf der Evolution an die Umgebungsbedingungen angepasst, allerdings in einer Zeit mit deutlich weniger Feinstaub als heute.“