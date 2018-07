Gentomate inkognito? – Entscheidung zu Genschere Crispr steht an

Essen wir bald Gentomaten? Vor dem EuGH geht es am 25. Juli um die Frage, ob neue gentechnische Methoden wie bestimmte Anwendungen der Genschere Crispr unter die strengen Auflagen des europäischen Gentechnikrechts fallen. Der Deutsche Bauernverband ist dagegen. Foto: imago/Westend61

Berlin. Gentechnik-Gemüse will in Deutschland fast niemand essen. Im Handel ist es deshalb nicht zu kriegen. Ob das so bleibt, ist fraglich.