Osnabrück Jetzt ist wieder die Zeit farbenfroher Ausrufezeichen im Garten: Gladiolen beginnen jetzt zu blühen. So gelingt der Umgang mit den Zwiebelpfllanzen.

Wie Dahlien schätzen Gladiolen sonnige Standorte und sind nicht frosthart. Ihre Zwiebeln werden somit erst gesetzt, wenn kein Frost mehr droht. Idealer Pflanzzeitpunkt ist von Mitte Mai bis Juni. Am besten wirken Gladiolen, werden sie in Gruppen gepflanzt. Gladiolen brauchen nährstoffreichen Boden, deshalb ist es ratsam, etwas Kompost unterzumischen. Schwere Böden sollten mit Sand aufgelockert werden. Wie andere Zwiebelblumen zieht sich die Pflanze zum Überwintern in die Zwiebel zurück. Wer Gladiolen überwintern möchte, muss die Zwiebeln ausgraben und frostfrei lagern. Mit ihren hohen Blütenstängeln eignen sich Gladiolen sehr gut als Schnittblumen für die Vase.

Kennen Sie schon unseren kostenlosen Garten-Newsletter? Wir versenden den Brief mit weiteren Garten-Themen und Anekdoten aus den grünen Paradiesen einmal pro Monat per E-Mail. Noch nicht dafür registriert? Hier geht‘s zur Registrierung.

Lust auf weitere Garten-Themen? Unsere Themenseite www.noz.de/querbeet bietet eine große Auswahl für jeden Gartenmonat.